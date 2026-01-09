PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

09/01/2026

Programación Sábado 10 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms
Baladas para piano, op.10
Claudio Arrau, piano

Erich Wolfgang Korngold
Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10
Sexteto de Berlín

Joseph Haydn
Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Benedetto Marcello
Sonata para chelo y bajo continuo en sol menor, op.2, Nº4
Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos;
Konrad Junghänel, tiorba;
Robert Kohnen, clave

Alice Mary Smith
Sinfonía en do menor
London Mozart Players / Howard Shelley

Antonio Vivaldi
Stabat Mater, R621
Marie Nicole, contralto
Ensamble Matheus / Jean-Christophe Spinosi

Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Trío Fontenay

George Gershwin
Rhapsody in Blue para piano y orquesta
Siegfried Stöckigt, piano
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Henry Purcell
La mujer virtuosa, Z.596
The Parley of Instruments / Peter Holman

Dmitri Shostakovich
Sinfonía para viola y orquesta de cuerdas (arr. del Cuarteto Nº13 en si bemol menor, op.138)
Yuri Bashmet, viola
Solistas de Moscú

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº18 en Re mayor, K.576
Mitsuko Uchida, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Joan Cabanilles
Tiento Nº3 de contres
Hespèrion XX / Jordi Savall

Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Samuel Barber
Knoxville: Summer of 1915
Kathleen Battle, soprano
Orquesta de St. Luke's / André Previn

Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano

Fanny Mendelssohn
Trío en re menor, op.11
Trío Clara Wieck

Frederick Delius
Al escuchar el primer cuckoo de la primavera, Nº1 de Dos piezas para pequeña orquesta
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Ferruccio Busoni
A la juventud, una serie de piezas para piano BV 254
Geoffrey Douglas Madge, piano

07.00
Momentos Musicales

Edouard Laló
Obertura de la ópera El rey de Ys
Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment

Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº3 en la menor
Christian Tetzlaff, violín
Lars Vogt, piano

Johann Christian Bach
Sinfonía concertante para dos oboes, dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor
The Hannover Band / Anthony Halstead

Astor Piazzolla
“Café 1930”, de Historia del tango
Alfredo Marcucci, bandoneón
Baltazar Benítez, guitarra

08.00

Georges Bizet
Suite Nº2 de La Arlesiana
Orquesta Sinfónica de Barcelona / Pablo González

Bedrich Smetana
Cuarteto Nº1 en mi menor, "De mi vida"
Cuarteto Lindsay

John Ireland
Balada
John Lenehan, piano

09.00

Federico El Grande, Rey de Prusia
Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Do mayor
Patrick Gallois, flauta
Orquesta de Cámara Carl Philipp Emmanuel Bach / Peter Schreier

Paul Dukas
Sinfonía en Do mayor
Orquesta de la Suisse Romande / Armin Jordan

10.00

Johann Antón Logy (compositor y laudista checo, 1643 - 1721)
Suite para laúd en Sol mayor
Goran Söllscher, guitarra de 11 cuerdas

Alphons Diepenbrock
Suite sinfónica de “Electra”, música incidental para la tragedia de Sófocles
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Richard Strauss
Trío Nº2 en Re mayor
Trío Amelia

11.00

Josef Suk
Canciones de cuna, op.33
Margaret Fingerhut, piano

Johannes Brahms
Sexteto para cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18
Cecile Aronowitz, viola
William Pleeth, chelo
Cuarteto Amadeus

12.00

Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Janine Jansen, violín
Orquesta de Cámara Mahler / Daniel Harding

Tomás Luis de Victoria
Vidi speciosam, motete
La Capella Real de Catalunya / Jordi Savall

Muzio Clementi
Sonata para piano en sol menor, op.8, Nº1
Maria Tipo, piano

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Ida Haendel

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Momentos Musicales

Marc Antoine Charpentier
Te Deum en Re mayor
Amel Brahim-Djelloul y Aurore Bucher, sopranos
Reinoud Van Mechelen, contratenor
Jeffrey Thompson, tenor
Benoît Arnould, barítono
Capella Cracoviensis
Ensamble Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº16 en Do mayor, K.545
Mitsuko Uchida, piano

Vagn Holmboe
Sexteto op.114
Miembros de la Orquesta de Cámara de Randers

20.00

Ferdinand David
Concertino para violín y orquesta Nº5 en re menor, op.35
Hagai Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

George Gershwin
Un americano en París
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.62 (versión piano a cuatro manos)
Héctor Moreno y Norberto Capelli

21.00

Luigi Cherubini
Cuarteto Nº6 en la menor
Cuarteto Melos

Carl Friedrich Abel
Concierto para viola da gamba en Sol mayor
Alejandro Marías, viola da gamba
La Spagna / Alejandro Marías

Léo Delibes
“Aria de las campanas” de la ópera Lakmé
Natalie Dessay, soprano
Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Patrick Fournillier

22.00

Karl Goldmark
Trío con piano Nº1 en Si bemol mayor, op.4
Trío con piano Mendelssohn

Friedrich Witt
Sinfonía en Do mayor, “Jena”
London Mozart Players / Matthias Bamert

23.00

Constantino Gaito
Sonata para chelo y piano en fa menor, op.26
Stefan Bracher, chelo
Agustina Herrera, piano

Selección de piezas tradicionales afro-brasileñas del siglo XVII
Ensamble Banza
Rogério Bauza, arreglos y dirección

Camille Saint-Saëns
Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61
Joshua Bell, violín
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

 

 

 