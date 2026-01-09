Programación Sábado 10 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Johannes Brahms
Baladas para piano, op.10
Claudio Arrau, piano
Erich Wolfgang Korngold
Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10
Sexteto de Berlín
Joseph Haydn
Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1
Jean-Pierre Rampal, flauta;
Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Benedetto Marcello
Sonata para chelo y bajo continuo en sol menor, op.2, Nº4
Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos;
Konrad Junghänel, tiorba;
Robert Kohnen, clave
Alice Mary Smith
Sinfonía en do menor
London Mozart Players / Howard Shelley
Antonio Vivaldi
Stabat Mater, R621
Marie Nicole, contralto
Ensamble Matheus / Jean-Christophe Spinosi
Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Trío Fontenay
George Gershwin
Rhapsody in Blue para piano y orquesta
Siegfried Stöckigt, piano
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Henry Purcell
La mujer virtuosa, Z.596
The Parley of Instruments / Peter Holman
Dmitri Shostakovich
Sinfonía para viola y orquesta de cuerdas (arr. del Cuarteto Nº13 en si bemol menor, op.138)
Yuri Bashmet, viola
Solistas de Moscú
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº18 en Re mayor, K.576
Mitsuko Uchida, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Joan Cabanilles
Tiento Nº3 de contres
Hespèrion XX / Jordi Savall
Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
Samuel Barber
Knoxville: Summer of 1915
Kathleen Battle, soprano
Orquesta de St. Luke's / André Previn
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano
Fanny Mendelssohn
Trío en re menor, op.11
Trío Clara Wieck
Frederick Delius
Al escuchar el primer cuckoo de la primavera, Nº1 de Dos piezas para pequeña orquesta
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis
Ferruccio Busoni
A la juventud, una serie de piezas para piano BV 254
Geoffrey Douglas Madge, piano
07.00
Momentos Musicales
Edouard Laló
Obertura de la ópera El rey de Ys
Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº3 en la menor
Christian Tetzlaff, violín
Lars Vogt, piano
Johann Christian Bach
Sinfonía concertante para dos oboes, dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor
The Hannover Band / Anthony Halstead
Astor Piazzolla
“Café 1930”, de Historia del tango
Alfredo Marcucci, bandoneón
Baltazar Benítez, guitarra
08.00
Georges Bizet
Suite Nº2 de La Arlesiana
Orquesta Sinfónica de Barcelona / Pablo González
Bedrich Smetana
Cuarteto Nº1 en mi menor, "De mi vida"
Cuarteto Lindsay
John Ireland
Balada
John Lenehan, piano
09.00
Federico El Grande, Rey de Prusia
Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Do mayor
Patrick Gallois, flauta
Orquesta de Cámara Carl Philipp Emmanuel Bach / Peter Schreier
Paul Dukas
Sinfonía en Do mayor
Orquesta de la Suisse Romande / Armin Jordan
10.00
Johann Antón Logy (compositor y laudista checo, 1643 - 1721)
Suite para laúd en Sol mayor
Goran Söllscher, guitarra de 11 cuerdas
Alphons Diepenbrock
Suite sinfónica de “Electra”, música incidental para la tragedia de Sófocles
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk
Richard Strauss
Trío Nº2 en Re mayor
Trío Amelia
11.00
Josef Suk
Canciones de cuna, op.33
Margaret Fingerhut, piano
Johannes Brahms
Sexteto para cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18
Cecile Aronowitz, viola
William Pleeth, chelo
Cuarteto Amadeus
12.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Janine Jansen, violín
Orquesta de Cámara Mahler / Daniel Harding
Tomás Luis de Victoria
Vidi speciosam, motete
La Capella Real de Catalunya / Jordi Savall
Muzio Clementi
Sonata para piano en sol menor, op.8, Nº1
Maria Tipo, piano
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Ida Haendel
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Momentos Musicales
Marc Antoine Charpentier
Te Deum en Re mayor
Amel Brahim-Djelloul y Aurore Bucher, sopranos
Reinoud Van Mechelen, contratenor
Jeffrey Thompson, tenor
Benoît Arnould, barítono
Capella Cracoviensis
Ensamble Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº16 en Do mayor, K.545
Mitsuko Uchida, piano
Vagn Holmboe
Sexteto op.114
Miembros de la Orquesta de Cámara de Randers
20.00
Ferdinand David
Concertino para violín y orquesta Nº5 en re menor, op.35
Hagai Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
George Gershwin
Un americano en París
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa
Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.62 (versión piano a cuatro manos)
Héctor Moreno y Norberto Capelli
21.00
Luigi Cherubini
Cuarteto Nº6 en la menor
Cuarteto Melos
Carl Friedrich Abel
Concierto para viola da gamba en Sol mayor
Alejandro Marías, viola da gamba
La Spagna / Alejandro Marías
Léo Delibes
“Aria de las campanas” de la ópera Lakmé
Natalie Dessay, soprano
Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Patrick Fournillier
22.00
Karl Goldmark
Trío con piano Nº1 en Si bemol mayor, op.4
Trío con piano Mendelssohn
Friedrich Witt
Sinfonía en Do mayor, “Jena”
London Mozart Players / Matthias Bamert
23.00
Constantino Gaito
Sonata para chelo y piano en fa menor, op.26
Stefan Bracher, chelo
Agustina Herrera, piano
Selección de piezas tradicionales afro-brasileñas del siglo XVII
Ensamble Banza
Rogério Bauza, arreglos y dirección
Camille Saint-Saëns
Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61
Joshua Bell, violín
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit