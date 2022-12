Programación Sábado 10 de Diciembre

Sábado

30-04-2022

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

The Jim Knapp Orchestra

Miami Vince

Nerds of steel

Anna Greta

The tunnel

Sleepless

Home

Oliver Lutz

Para Pedro

Dexter

Bill Evans y Jim Hall

Turn out the stars

Al across the city

Mimi Terris

The say it’s spring

Rocking chair

Lover come ba

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº11 en sol menor, op.37, Nº1

Nocturno para piano Nº12 en Sol mayor, op.37, Nº2

Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2

Nocturno para piano Nº15 en fa menor, op.55, Nº1

Nelson Goerner, piano

Marin Marais

Couplets de Folies

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, tiorba;

Michael Behringer, clave

Arnold Bax

Desde el ocaso hasta el amanecer

Orquesta Filarmónica de Londres /Bryden Thompson

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.3

Anne-Sophie Mutter, violín;

Mstislav Rostropovich, chelo;

Bruno Giurana, viola

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

Jean Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº36 en Do mayor, K.425, "Linz"

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Josef Suk

Cosas vividas y cosas soñadas, op.30

Margaret, Fingerhut, piano

07.00

Momentos Musicales

Antonio Salieri

Obertura de la ópera “Les Horaces”

Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Jean-Philippe Rameau

Selección de « Les Boréades »

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Ludwig van Beethoven

Adagio, Allegro con brio y Tempo di menuetto del Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, op.20

Ensamble Walter Boeykens

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso Nº3 en fa mayor

Europa Galante / Fabio Biondi

Felix Mendelssohn

Allegro vivace de la Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

George Gershwin

Obertura para Lady be good

Angela Brownridge, piano

Johann Strauss (hijo)

Polca Trish-trash

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Leonard Bernstein

Danzas sinfónicas de West Side Story

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

Henry Purcell

Suite Diocleciano, Z.627

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Joseph Haydn

Vivace de la Sinfonía Nº46 en Si mayor, Hob.I:46

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Torvaldo e Dorliska

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

20.00

Complemento musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)