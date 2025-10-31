Programación Sábado 1 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Frank Rosolino

Chrisdee

Twilight

Free for all

José James

What a little moonlight can do

Tenderly

Fina and mellow

Liquid Soul

All blues

Freddie freeloader

Kenny Barron y Mark Sherman

Orange was the color of her dress, then blue silk

Royal Garden Blues

Mel Tormé

Nice work if you can get it

They can’t take that away from me

Something’s gotta give

01.00

La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka

Vals-Fantasía

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo Nº5 en do menor, BWV 1011

Mstislav Rostropovich, chelo

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor

Jean-Pierre Rampal

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Claudio Scimone

Nicolai Rimsky-Korsakov

Trío en do menor

Trío de Moscú

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Vladimir Ashkenazy, piano

Michel Richard Delalande

Confitebor tibi, Domine, gran motete

Oliver Johnston, niño soprano;

Charles Daniels, contratenor;

Angus Smith, tenor;

Stephen Varcoe, bajo

Edward Higginbottom / Edward Higginbottom

Coro del New College de Oxford

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en la menor, K.310

Mitsuko Uchida, piano

Ernest Chausson

Pieza para chelo y piano, op.39

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

François Couperin

Undécimo concierto para oboe y bajo continuo

Ensamble Couperin

Edward Elgar

Cinco intermezzi para quinteto de ventos

Ensamble Athenas

Gabriel Fauré

Cuarteto con piano Nº1 en do menor, op.15

Kim Kashkashian, viola

Trío Beaux Arts

07.00

Momentos Musicales

Edvard Grieg

Balada para piano en sol menor, op.24

Eva Knardahl, piano

Anton Arensky

Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Ludwig Van Beethoven

Dúo para flauta y fagot Nº1 en Do mayor

Susan Milan, flauta

Sergio Azzolini, fagot

08.00



Franz Berwald

Concierto para violín y orquesta en do sostenido menor, op.2

Tobias Ringborg, violín

Orquesta de Cámara de Suecia / Niklas Willen

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515

Josef Suk, viola

Cuarteto Smetana

09.00

Sergei Prokofiev

Suite escita, op.20

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Bohuslav Martinu

“La revista de cocina”, ballet de jazz para clarinete, fagot, trompeta, violín, chelo y piano

Ensamble Darlington

10.00



Joseph Martin Kraus

“Aure belle, che spirate”, aria para soprano de coloratura y cuerdas

Rossina Sonnenschimdt, soprano

Ensamble Sephira de Stuttgart

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99

Jean-Guihen Queyrás, chelo

Alexander Tharaud, piano

Francesco Maria Veracini

Obertura Nº1 en Si bemol mayor

Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini

11.00

Max Bruch

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.28

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Vincent D'Indy

Cuadernos de viaje, op.33

Michael Schäfer, piano

12.00

Alexandre Tansman (compositor polaco que vivió entre 1897 y 1986)

Concierto para clarinete y cuerdas

Jean-Marc Fessard, clarinete

Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Edouard Laló

Trío Nº1 en do menor, op.7

Trío Parnassus

Granville Bantock

“La bruja de Atlas”, poema sinfónico sobre textos de Percy Shelley

Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Jan Lisiecki

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Anónimo italiano (s.XIV)

Tres fuentes, estampida

Ensamble Unicorn de Viena

Agostino Steffani

“Minué” y “Gavota”, de la ópera La soberbia de Alejandro

I Barocchisti / Diego Fasolis

Jorge Cardoso

Milonga, para guitarra

David Russell, guitarra

Frédéric Chopin

Tarantela, op.43

Georges Cziffra, piano

Anónimo

Cinco danzas del manuscrito Anna Keczer Szirmay

Collegium Musicum de Budapest

David Popper

Mazurca en sol menor, op.11, para chelo y piano

Miklós Perényi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Oscar Lorenzo Fernández

“Batuque”, de Una epifanía pastoral

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Edward Elgar

“Giga”, de Cuatro danzas para vientos

Ensamble Athena

Aram Jachaturián

“Vals”, de la Suite Mascarada

Orquesta Filarmónica de Armenia / Loris Tjeknavorian

Antonio Lauro

Joropo

Gerald García, guitarra

Adolph Adam

“Galop”, del primer acto de Giselle

Orquesta de la Ópera Real Covent Garden / Richard Bonynge

Ludwig van Beethoven

Seis danzas alemanas, WoO 42

Béla Bánfalvi, violín

Sándor Falvai, piano

Anónimo judeo-italiano (s.XVI)

Pass’e mezzo a la boloñesa

Ensamble Lucidarium

Manuel de Falla

“Danza española N°1”, del segundo acto de la ópera La vida breve

Coro de la Fundación Príncipe de Asturias

Orquesta Sinfónica de Asturias / Maximiano Valdés

20.00

Momentos Musicales

Edward Elgar

Suite de Rey Arturo

Bournemouth Sinfonietta / George Hurst

Carl Maria von Weber

Sonata para piano Nº2 en La bemol mayor, op.39

Paul Lewis, piano

21.00

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata para flauta, violín y bajo continuo Re mayor, op.41, Nº2

Ensamble Le Petit Trianon

Henry Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Richard Wagner

Wesendonck lieder, WWV 91

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta de la Ópera alemana de Berlín / Donald Runnicles

22.00

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"

Anne-Sophie Mutter, violín

Mstislav Rostropovich, chelo

Bruno Giuranna, viola

Paul Hindemith

Sinfonía Matías el pintor

Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

23.00

Robert Schumann

Introducción y allegro appassionato para piano y orquesta en sol menor, op.92

Jan Lisiecki, piano

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia / Antonio Pappano

Johann Wilhelm Wilms (compositor holandés, 1772-1847)

Sonata para violín y piano en Mi mayor, op.11

Werner von Schnitzler, violín

Cosmin Boeru, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº6 en Fa mayor, op.6, Nº6

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla