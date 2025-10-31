PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

31/10/2025

Programación Sábado 1 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz

Frank Rosolino
Chrisdee
Twilight
Free for all

José James
What a little moonlight can do
Tenderly
Fina and mellow

Liquid Soul
All blues
Freddie freeloader

Kenny Barron y Mark Sherman
Orange was the color of her dress, then blue silk 
Royal Garden Blues

Mel Tormé
Nice work if you can get it
They can’t take that away from me
Something’s gotta give

01.00
La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka
Vals-Fantasía
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev

Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Max Reger
Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132
Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Béla Bartók
Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95
András Schiff, piano
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Johann Sebastian Bach
Suite para chelo Nº5 en do menor, BWV 1011
Mstislav Rostropovich, chelo

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor
Jean-Pierre Rampal
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Claudio Scimone

Nicolai Rimsky-Korsakov
Trío en do menor
Trío de Moscú

Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Vladimir Ashkenazy, piano

Michel Richard Delalande
Confitebor tibi, Domine, gran motete
Oliver Johnston, niño soprano;
Charles Daniels, contratenor;
Angus Smith, tenor;
Stephen Varcoe, bajo
Edward Higginbottom / Edward Higginbottom
Coro del New College de Oxford

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en la menor, K.310
Mitsuko Uchida, piano

Ernest Chausson
Pieza para chelo y piano, op.39
Truls Mörk, chelo
Hakon Austbö, piano

François Couperin
Undécimo concierto para oboe y bajo continuo
Ensamble Couperin

Edward Elgar
Cinco intermezzi para quinteto de ventos
Ensamble Athenas

Gabriel Fauré
Cuarteto con piano Nº1 en do menor, op.15
Kim Kashkashian, viola
Trío Beaux Arts

07.00
Momentos Musicales

Edvard Grieg
Balada para piano en sol menor, op.24
Eva Knardahl, piano

Anton Arensky
Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Ludwig Van Beethoven
Dúo para flauta y fagot Nº1 en Do mayor
Susan Milan, flauta
Sergio Azzolini, fagot

08.00

Franz Berwald
Concierto para violín y orquesta en do sostenido menor, op.2
Tobias Ringborg, violín
Orquesta de Cámara de Suecia / Niklas Willen

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515
Josef Suk, viola
Cuarteto Smetana

09.00

Sergei Prokofiev
Suite escita, op.20
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Muzio Clementi
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5
Maria Tipo, piano

Bohuslav Martinu
“La revista de cocina”, ballet de jazz para clarinete, fagot, trompeta, violín, chelo y piano
Ensamble Darlington

10.00

Joseph Martin Kraus
“Aure belle, che spirate”, aria para soprano de coloratura y cuerdas
Rossina Sonnenschimdt, soprano
Ensamble Sephira de Stuttgart

Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99
Jean-Guihen Queyrás, chelo
Alexander Tharaud, piano

Francesco Maria Veracini
Obertura Nº1 en Si bemol mayor
Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini

11.00

Max Bruch
Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.28
Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Vincent D'Indy
Cuadernos de viaje, op.33
Michael Schäfer, piano

12.00

Alexandre Tansman (compositor polaco que vivió entre 1897 y 1986)
Concierto para clarinete y cuerdas
Jean-Marc Fessard, clarinete
Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Edouard Laló
Trío Nº1 en do menor, op.7
Trío Parnassus

Granville Bantock
“La bruja de Atlas”, poema sinfónico sobre textos de Percy Shelley
Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Jan Lisiecki

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Anónimo italiano (s.XIV)
Tres fuentes, estampida
Ensamble Unicorn de Viena

Agostino Steffani
“Minué” y “Gavota”, de la ópera La soberbia de Alejandro
I Barocchisti / Diego Fasolis

Jorge Cardoso
Milonga, para guitarra
David Russell, guitarra

Frédéric Chopin
Tarantela, op.43
Georges Cziffra, piano

Anónimo
Cinco danzas del manuscrito Anna Keczer Szirmay
Collegium Musicum de Budapest

David Popper
Mazurca en sol menor, op.11, para chelo y piano
Miklós Perényi, chelo
Zoltán Kocsis, piano

Oscar Lorenzo Fernández
“Batuque”, de Una epifanía pastoral
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Edward Elgar
“Giga”, de Cuatro danzas para vientos
Ensamble Athena

Aram Jachaturián
“Vals”, de la Suite Mascarada
Orquesta Filarmónica de Armenia / Loris Tjeknavorian

Antonio Lauro
Joropo
Gerald García, guitarra

Adolph Adam
“Galop”, del primer acto de Giselle
Orquesta de la Ópera Real Covent Garden / Richard Bonynge

Ludwig van Beethoven
Seis danzas alemanas, WoO 42
Béla Bánfalvi, violín
Sándor Falvai, piano

Anónimo judeo-italiano (s.XVI)
Pass’e mezzo a la boloñesa
Ensamble Lucidarium

Manuel de Falla
“Danza española N°1”, del segundo acto de la ópera La vida breve
Coro de la Fundación Príncipe de Asturias
Orquesta Sinfónica de Asturias / Maximiano Valdés

20.00
Momentos Musicales

Edward Elgar
Suite de Rey Arturo
Bournemouth Sinfonietta / George Hurst

Carl Maria von Weber
Sonata para piano Nº2 en La bemol mayor, op.39
Paul Lewis, piano

21.00

Joseph Bodin de Boismortier
Sonata para flauta, violín y bajo continuo Re mayor, op.41, Nº2
Ensamble Le Petit Trianon

Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Richard Wagner
Wesendonck lieder, WWV 91
Jonas Kaufmann, tenor
Orquesta de la Ópera alemana de Berlín / Donald Runnicles

22.00

Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giuranna, viola

Paul Hindemith
Sinfonía Matías el pintor
Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

23.00

Robert Schumann
Introducción y allegro appassionato para piano y orquesta en sol menor, op.92
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia / Antonio Pappano

Johann Wilhelm Wilms (compositor holandés, 1772-1847)
Sonata para violín y piano en Mi mayor, op.11
Werner von Schnitzler, violín
Cosmin Boeru, piano

Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº6 en Fa mayor, op.6, Nº6
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla