Programación Sábado 1 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Frank Rosolino
Chrisdee
Twilight
Free for all
José James
What a little moonlight can do
Tenderly
Fina and mellow
Liquid Soul
All blues
Freddie freeloader
Kenny Barron y Mark Sherman
Orange was the color of her dress, then blue silk
Royal Garden Blues
Mel Tormé
Nice work if you can get it
They can’t take that away from me
Something’s gotta give
01.00
La Trasnoche Clásica
Mijail Glinka
Vals-Fantasía
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev
Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan
Max Reger
Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132
Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm
Béla Bartók
Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95
András Schiff, piano
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
Johann Sebastian Bach
Suite para chelo Nº5 en do menor, BWV 1011
Mstislav Rostropovich, chelo
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor
Jean-Pierre Rampal
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Claudio Scimone
Nicolai Rimsky-Korsakov
Trío en do menor
Trío de Moscú
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Vladimir Ashkenazy, piano
Michel Richard Delalande
Confitebor tibi, Domine, gran motete
Oliver Johnston, niño soprano;
Charles Daniels, contratenor;
Angus Smith, tenor;
Stephen Varcoe, bajo
Edward Higginbottom / Edward Higginbottom
Coro del New College de Oxford
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en la menor, K.310
Mitsuko Uchida, piano
Ernest Chausson
Pieza para chelo y piano, op.39
Truls Mörk, chelo
Hakon Austbö, piano
François Couperin
Undécimo concierto para oboe y bajo continuo
Ensamble Couperin
Edward Elgar
Cinco intermezzi para quinteto de ventos
Ensamble Athenas
Gabriel Fauré
Cuarteto con piano Nº1 en do menor, op.15
Kim Kashkashian, viola
Trío Beaux Arts
07.00
Momentos Musicales
Edvard Grieg
Balada para piano en sol menor, op.24
Eva Knardahl, piano
Anton Arensky
Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov
Ludwig Van Beethoven
Dúo para flauta y fagot Nº1 en Do mayor
Susan Milan, flauta
Sergio Azzolini, fagot
08.00
Franz Berwald
Concierto para violín y orquesta en do sostenido menor, op.2
Tobias Ringborg, violín
Orquesta de Cámara de Suecia / Niklas Willen
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515
Josef Suk, viola
Cuarteto Smetana
09.00
Sergei Prokofiev
Suite escita, op.20
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
Muzio Clementi
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5
Maria Tipo, piano
Bohuslav Martinu
“La revista de cocina”, ballet de jazz para clarinete, fagot, trompeta, violín, chelo y piano
Ensamble Darlington
10.00
Joseph Martin Kraus
“Aure belle, che spirate”, aria para soprano de coloratura y cuerdas
Rossina Sonnenschimdt, soprano
Ensamble Sephira de Stuttgart
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99
Jean-Guihen Queyrás, chelo
Alexander Tharaud, piano
Francesco Maria Veracini
Obertura Nº1 en Si bemol mayor
Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini
11.00
Max Bruch
Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.28
Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox
Vincent D'Indy
Cuadernos de viaje, op.33
Michael Schäfer, piano
12.00
Alexandre Tansman (compositor polaco que vivió entre 1897 y 1986)
Concierto para clarinete y cuerdas
Jean-Marc Fessard, clarinete
Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk
Edouard Laló
Trío Nº1 en do menor, op.7
Trío Parnassus
Granville Bantock
“La bruja de Atlas”, poema sinfónico sobre textos de Percy Shelley
Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Jan Lisiecki
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Anónimo italiano (s.XIV)
Tres fuentes, estampida
Ensamble Unicorn de Viena
Agostino Steffani
“Minué” y “Gavota”, de la ópera La soberbia de Alejandro
I Barocchisti / Diego Fasolis
Jorge Cardoso
Milonga, para guitarra
David Russell, guitarra
Frédéric Chopin
Tarantela, op.43
Georges Cziffra, piano
Anónimo
Cinco danzas del manuscrito Anna Keczer Szirmay
Collegium Musicum de Budapest
David Popper
Mazurca en sol menor, op.11, para chelo y piano
Miklós Perényi, chelo
Zoltán Kocsis, piano
Oscar Lorenzo Fernández
“Batuque”, de Una epifanía pastoral
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Edward Elgar
“Giga”, de Cuatro danzas para vientos
Ensamble Athena
Aram Jachaturián
“Vals”, de la Suite Mascarada
Orquesta Filarmónica de Armenia / Loris Tjeknavorian
Antonio Lauro
Joropo
Gerald García, guitarra
Adolph Adam
“Galop”, del primer acto de Giselle
Orquesta de la Ópera Real Covent Garden / Richard Bonynge
Ludwig van Beethoven
Seis danzas alemanas, WoO 42
Béla Bánfalvi, violín
Sándor Falvai, piano
Anónimo judeo-italiano (s.XVI)
Pass’e mezzo a la boloñesa
Ensamble Lucidarium
Manuel de Falla
“Danza española N°1”, del segundo acto de la ópera La vida breve
Coro de la Fundación Príncipe de Asturias
Orquesta Sinfónica de Asturias / Maximiano Valdés
20.00
Momentos Musicales
Edward Elgar
Suite de Rey Arturo
Bournemouth Sinfonietta / George Hurst
Carl Maria von Weber
Sonata para piano Nº2 en La bemol mayor, op.39
Paul Lewis, piano
21.00
Joseph Bodin de Boismortier
Sonata para flauta, violín y bajo continuo Re mayor, op.41, Nº2
Ensamble Le Petit Trianon
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Richard Wagner
Wesendonck lieder, WWV 91
Jonas Kaufmann, tenor
Orquesta de la Ópera alemana de Berlín / Donald Runnicles
22.00
Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giuranna, viola
Paul Hindemith
Sinfonía Matías el pintor
Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel
23.00
Robert Schumann
Introducción y allegro appassionato para piano y orquesta en sol menor, op.92
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia / Antonio Pappano
Johann Wilhelm Wilms (compositor holandés, 1772-1847)
Sonata para violín y piano en Mi mayor, op.11
Werner von Schnitzler, violín
Cosmin Boeru, piano
Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº6 en Fa mayor, op.6, Nº6
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla