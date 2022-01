Programación Sábado 1 de Enero

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Gene Ammons

Short stop

Salome’s tune

Blue coolade

Jacinta

Too darn hot

When sunny gets blue

Everyday I have the blues

H-B-C

Footprints

Gustavo Bergalli y Jorge Navarro

Day dream

First

Ed Reed

Monk’s dream

She’s funny that way

Wee baby blues

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

César Franck

Cuarteto en Re mayor

Cuarteto Bessler-Reis

François Couperin

Piezas para clave, libro 1. Ordre Nº5 (selección)

Scott Ross, clave

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº12 en re menor, op.112, "El año 1917"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Murray Perahia, piano

Gabriel Fauré

Fantasía para flauta y piano en Do mayor, op.79

Susan Milan, flauta;

Ian brown, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Sergio Tiempo, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Eduardo Marturet

Franz Berwald

Septeto en Si bemol mayor

Consortium Classicum

07.00

Momentos Musicales

Giovanni Porta

Sinfonía para orquesta y continuo en Re mayor

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Jules Massenet

Meditación, de la ópera Thais

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Joseph Haydn

Sinfonía Nº1 en Re mayor, Hob.I:1

Cantilena / Adrian Shepherd

Marc-Antoine Charpentier

Suite de El descenso de Orfeo a los infiernos, H.488

Les Arts Florissants / William Christie

Antonin Dvorák

Obertura Carnaval, op.92

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Fa mayor, op.7, Nº4

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Franz Lehár

La viuda alegre. Obertura

Orquesta Estatal de Hungría / János Sándor

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)