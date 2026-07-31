Programación Sábado 1 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Paul Desmond Quartet
That old feeling
I’ve grown accustomed to her face
Blues for fun
Isabella Lundgren
Why was I born
Everything must change
Accentuate the positive
Yazz Ahmed
Organ eternal
Erroll Garner Trío
Misty
Dreamy
But not for me
Patricia Barber
In the still of the night
C’est magnifique
Just one of those things
01.00
La Trasnoche Clásica
Edvard Grieg
Cuarteto Nº2 en Fa mayor
Cuarteto de Oslo
Kurt Weill
My ship
September song Canción de septiembre
Jessye Norman, soprano;
John Williams, piano
Theodor von Schacht
Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor
Dieter Klöcker, clarinete
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair
Maurice Ravel
Espejos, suite para piano M.43
Roland Pröll, piano
Jean-Féry Rebel
Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor
Andrew Manze, violín;
Jaap der Linden, viola da gamba;
Richard Eggar, clave
Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata para trece instrumentos de viento Nº10 en Si bemol mayor, K.361, "Gran Partita"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
Erik Satie
Jack-in-the-Box
Angela Brownridge, piano
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12
Cuarteto Gabrieli
Giulio Caccini
Le Nuove Musiche. Amarilli mia bella
Le Nuove Musiche. Queste lagrim' amore
Montserrat Figueras, soprano;
Hopkinsons Smith, laúd;
Jordi Savall, viola da gamba;
Antonin Dvorák
Suite Americana, op.98b
Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati
Ferruccio Busoni
Fantasía contrapuntística para dos pianos BV 256b
Isabel y Jürg von Vintschger, pianos
Sébastien de Brossard
Misa en el quinto tono para la fiesta de la Navidad
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69
Dúo Drinkall-Baker
Johann Nepomuk Hummel
Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102
Pierre Feit, oboe
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky
Federico Mompou
Impresiones íntimas
Alicia de Larrocha, piano
07.00
Momentos Musicales
Giacomo Meyerbeer
Marcha de la coronación
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter
Johann Christian Schickhardt (compositor alemán, 1682-1762)
Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor
Ensamble "Musica Ad Rhenum"
Frédéric Chopin
Doce estudios, op.25
Jan Lisiecki, piano
08.00
Franz Liszt
Dos piezas para violín y piano: Epithalam y Elegía Nº2
András Kiss, violín
István Lantos, piano
Jean-Philippe Rameau
Final del tercer acto de la ópera “Castor et Pollux”
Philippe Huttenlocher, barítono
Judith Rees, soprano
English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra / John Farncombe
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº9 en Mi bemol mayor, K.271
Mitsuko Uchida, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jeffrey Tate
09.00
Johann Sebastian Bach
Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996. Transcripción para guitarra del intèrprete
Eduardo Fernández, guitarra
Daniel-Francois Auber
Obertura de la ópera Masaniello
Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray
Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Bertrand Chamayou, piano
Arcangelo Corelli
Concerto Grosso en Re mayor, op.6, Nº7
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken
10.00
Antonin Dvorák
Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Claude Debussy
Suite bergamasque
Claude Helffer, piano
11.00
Va pensiero (Claudio Zin)
12.00
Momentos Musicales
Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23
Beatrice Rana, piano
Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano
Matthew Locke
Música incidental para La tempestad
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Chiaroscuro Quartet
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Pancho Vlagiderov
“Gran ronda”, N°7 de Siete danzas sinfónicas búlgaras
Orquesta de la Radio Nacional del Bulgaria / Alexander Vlagiderov
Ernesto Halffter
“Habanera”, de Dos piezas cubanas
Guillermo González, piano
Johann Sebastian Bach
“Minué I y II”, de las Suite para orquesta N°1 en Do mayor, BWV 1067
The English Concert / Trevor Pinnock
Henryk Wieniawski
Kujawiak, para violín y piano
Piotr Janowski, violìn
Wolfgang Plagge, piano
Jean-Fèry Rebel
“Bourrée”, “Rigaudon” y “Bourée”, de Los placeres campesinos
La Pette Bande / SIgiswald Kuijken
Edvard Grieg
“Halling”, de Piezas líricas, op.47, Nº4
Emil Gilels, piano
Sándor Veress
“Lassu”, N°1 de Cuatro danzas transilvanas
Camerata Bern / Thomas Zehetmair
Francesco Corbetta
“Chacona”, de Varii scherzi di sonate
Jakob Lindberg, guitarra barroca
Priotr Ilich Chaikovsky
“Vals”, del ballet La bella durmiente, op.66
Orquesta Filarmónica de Liverpool / Vasily Petrenko
Paul Hindemith
“Fox trot”, de En una noche, op.18
Hans Petermandl, piano
Jorge Morel
Danza en mi menor
Jason Vieux, guitarra
Jacob Gade
Tango Celos
Orquesta Boston Pops / Arhtur Fiedler
Honorio Siccardi
Pericón
María Emilia Greco, piano
Bedřich Smetana
“Furiant”, de la ópera La novia vendida
Orquesta de Cleveland / George Szell
Arnold Bax
Danza del salvaje irravel
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Léo Delibes
Las muchachas de Cádiz, canción
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Myung Whun Chung, piano
20.00
Momentos Musicales
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Louise Farrenc
Sexteto para piano y vientos en do menor, op.40
Ensamble de Cámara Ambache
21.00
Giuseppe Valentini
Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Evgeny Kissin, piano
Georg Friedrich Handel
“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante
Lorraine Hunt, mezzosoprano
Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan
22.00
Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Lisa Batiashvili, violin
La Orquesta Estatal de Dresde / Christian Thielemann
Ignaz Pleyel
Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.2, Nº5
Cuarteto Enso
23.00
Carlos Guastavino
Sonata para clarinete y piano
Florent Héau, clarinete
Marcela Roggeri, piano
Franz Berwald
Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Johann Sebastian Bach
Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043
Janos Rolla, violín; Kálmán Kostyál, violín
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla