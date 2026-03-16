Programacion Musica Diaria

16/03/2026

Programacion Musical lunes 16 de marzo

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Jan Ladislav Dussek
Concierto para piano y orquesta en Mi bemol mayor, op.70, C238
Howard Shelley, piano
Orquesta de Ulster / Howard Shelley

Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano

Jean-Philippe Rameau
Acante y Céphise, suite
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Baldassare Galuppi
Sonata para flauta, oboe y continuo
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Francis Poulenc
Tema variado
Pascal Rogé, piano

Antonin Dvorák
Canciones de amor, op.83
Magdalena Kozená, mezzosoprano;
Graham Johnson, piano

William Walton
Cuarteto Nº2 en la menor
Cuarteto Gabrielli

Carl Stamitz
Sinfonía en Fa mayor, op.24, Nº3
London Mozart Players / Matthias Bamert

Ferruccio Busoni
Improvisación sobre un coral de Bach BV 271
Isabel y Jürg von Vintschger, dúo de pianos

Giovanni Benedetto Platti
Concierto para chelo y orquesta en Re mayor
Sebastian Hess, chelo
Akademie für Alte Musik Berlin / Georg Kallweit

Giulio Regondi
Introducción y capricho para guitarra, op.22
Tom Kerstens, guitarra

Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Leif Ove Andsnes, piano
Orquesta Filarmónica de Bergen / Dmitry Kitaienko

Michel Corrette
Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)
Florilegium

Nicolai Rimsky-Korsakov
Quinteto para piano, flauta, clarinete, fagot y corno
Capricorn

07.00
Y la mañana va

Antonio Salieri
Sinfonía en Re mayor, "El día de cumpleaños"
London Mozart Players / Matthias Bamert

Elfrida Andrée
Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor
Annette-Barbara Vogel, violín
Durval Cesetti, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº12 en Si bemol mayor, K.172
Cuarteto Festetics

08.00

Reynaldo Hahn (compositor y pianista nacido en Venezuela y nacionalizado francés, que vivió entre 1874 y 1947)
Concierto para piano y orquesta en Mi mayor
Stephen Coombs, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Jean-Yves Ossonce

Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor
René Clemencic, flauta dulce
Alexandra Bachtiar, chelo
Christiane Jaccottet, clave

Piotr Ilich Chaikovsky
Romanza para piano en fa menor, op.5
Mijail Pletnev, piano

09.00

Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Bohuslav Martinu
Variaciones para chelo y piano sobre un tema eslovaco
Dietrich Panke, chelo
Viola Mokrosh, piano

10.00

Hubert Parry
Una suite inglesa
Capella Istropolitana / Adrian Leaper

Johann Sebastian Bach
Chacona de la Partita para violín solo en re menor, BWV 1004. Transcripción para piano de Ferruccio Busoni.
Artur Rubinstein, piano

Carl Maria von Weber
Concertino para corno y orquesta en mi menor, op.45
Zdenek Tylsar, corno
Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

11.00
Los Caminos del Barroco
Carlo Tessarini
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Re mayor, op.1 Nro. 4
Compagnia de Musici / Francesco Baroni

Carlo Tessarini
Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor, op.3 Nro.2
Valerio Losito, violín
Federico del Sordo, clavecín

Carlo Tessarini
Contrasto armonico en La mayor, op. 10 Nro.1
Aura Musicale / Balázs Máté

Carlo Tessarini
El arte de la nueva modulación fantasía para dos violines, cueras y bajo continuo
Compagnia de' Musici / Francesco Baroni

Carlo Tessarini
Gran sinfonía Nro. 5
Compagnia de' Musici / Francesco Baroni

12.00
Al Mediodía

Ottorino Respighi
Tríptico botticeliano
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

John Field
Nocturnos para piano Nº3 en La bemol mayor, Nº2 en do menor y Nº5 en Si bemol mayor
Míċeál O’Rourke, piano

Carl Maria von Weber
Andante y rondó húngaro para fagot y orquesta, op.70
Christian Davidsson, fagot
Orquesta de Cámara de Sundsvall / Niklas Willen

George Gershwin
Canción de cuna, para cuarteto
Mischa Lefkowitz y Robin Olsen, violines
Thomas Hall, viola
Richard Treat, chelo

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Oswald von Wolkenstein (1376-1445)
Una mujer de buena cuna, canción
Michael George, bajo-barítono
Pavlo Beznosiuk, lira de brazo
New London Consort / Philpp Picket

Anónimo (s. XVI)
Tuyo, bribón, Mis ojos fatigados y El carro se rompió, frottole en transcripción para teclado de Andrea Antico
Glen Wilson, clave
Maria Luisa Baldassari, órgano

Peter Philips
“Aclamad a Dios en toda la tierra”, de la colección de motetes a ocho partes Canciones sacras
Coro de la Universidad de Londres
Ensamble Inglés de Cornetos y Sacabuches / Peter Philips

Mogens Pedersen
Pavana en Re
Consortium Hafniense

Mogens Pedersen
Oh, qué suave beso, madrigal a cinco partes
Musica Ficta / Bo Holten

Mogen Pedersen
Ahora pedimos al Espíritu Santo. Paráfrasis del himno gregoriano, de la colección Prado espiritual (1620)
Veser Renaissance / Manfred Cordes

Philip van Wichel (1614-1675)
La chacona
Ensamble La Fenice / Jean Tubéry

Nicolas Chédeville
“Los rediles de Monsieur Couprin”, de la Suite de dúos para musset y zanfona, en arreglo del compositor de un rondó de François Couperin
Les Musiciens de Saint-Julien /• François Lazarevitch

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Franz Xaver Richter
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Barthold Kuijken, flauta
Tafelmusik / Jeanne Lamon

Richard Wagner
"Viaje de Sigfrido por el Rin" de El ocaso de los Dioses
Orquesta de París / Daniel Barenboim

Robert Cundick
Sonata para chelo y piano
Dúo Drinkall-Baker (Roger Drinkall, chelo - Diane Baker, piano)

19.00

Felix Mendelssohn
Cuarteto en Mi bemol mayor, sin opus
Cuarteto Melos

André Cardinal Destouches
Suite de la ópera-ballet Los elementos
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Autor Anónimo
Tres canciones populares mexicanas (en arreglo para guitarra)
Daniel Küpper, guitarra

20.00
Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498
Béla Kovács, clarinete
Géza Németh, viola
Ferenc Rados, piano

Georges Bizet
Suite Nº2 de la ópera La Arlesiana
Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

John Field
Tres nocturnos: - Nº10 en mi menor

  • Nº11 en Mi bemol mayor
  • Nº12 en Sol mayor

Miceal O'Rourke, piano

Franz von Suppé
Obertura de la ópera Mañana, tarde y noche en Viena
Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

21.00

Piotr Illich Chaikovsky
Entreacto y vals con coro del segundo acto de la ópera Eugene Onegin
Coro de la Ópera Nacional de Sofía
Orquesta del Festival de Sofía / Emil Tchakarov

Joseph Haydn
Cuarteto Nº50 en Si bemol mayor, op.64, Nº3, Hob.III:67
Cuarteto Tátrai

Johann Strauss (hijo)
Dos polcas: - Elisa

  • Trisch Trasch

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Antonin Dvorák

  • Danza eslava en Re bemol mayor, op.72, Nº4, "Dumka"
  • Danza eslava en Si bemol mayor, op.72, Nº6, "Ancient"
  • Danza eslava en Do mayor, op.72, Nº7, "Kolo"
  • Danza eslava en La bemol mayor, op.72, Nº8, "Sousedská"

Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

22.00
Industria Nacional

Carlos López Buchardo
Canción del carretero
Pier Adolfo Tirindelli
Oh primavera
Hina Spani, soprano, y orquesta

Arias de las óperas Il Trovatore, de Verdi, y Mamon Lescaut, de Puccini;
Hina Spani, soprano
Miembros de la Orquesta de la Scala de Milán / Carlo Sabajno

Claude Debussy
El mar. Tres bocetos sinfónicos
Orquesta Sinfónica de Salta / Jorge Mario Uribe
Grabado en vivo el 25 de septiembre de 2025 en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, Salta

César Franchisena
Cuarteto (1979)
Gerardo Miranda y Enrico Fernández, violines
Alberto Lepage, viola
Cristian Montes, chelo

23.00
Complemento musical

Cécile Chaminade
Trío Nº1 en sol menor, op.11
Trío Tzigane

Ludwig van Beethoven
Obertura de la ópera Fidelio, op.72
Orquesta del Estado de Berlín / Daniel Barenboim

Francis Poulenc
Quince improvisaciones para piano
Lucille Chung, piano