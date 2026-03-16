Programacion Musical lunes 16 de marzo

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Jan Ladislav Dussek
Concierto para piano y orquesta en Mi bemol mayor, op.70, C238
Howard Shelley, piano
Orquesta de Ulster / Howard Shelley
Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano
Jean-Philippe Rameau
Acante y Céphise, suite
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen
Baldassare Galuppi
Sonata para flauta, oboe y continuo
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi
Francis Poulenc
Tema variado
Pascal Rogé, piano
Antonin Dvorák
Canciones de amor, op.83
Magdalena Kozená, mezzosoprano;
Graham Johnson, piano
William Walton
Cuarteto Nº2 en la menor
Cuarteto Gabrielli
Carl Stamitz
Sinfonía en Fa mayor, op.24, Nº3
London Mozart Players / Matthias Bamert
Ferruccio Busoni
Improvisación sobre un coral de Bach BV 271
Isabel y Jürg von Vintschger, dúo de pianos
Giovanni Benedetto Platti
Concierto para chelo y orquesta en Re mayor
Sebastian Hess, chelo
Akademie für Alte Musik Berlin / Georg Kallweit
Giulio Regondi
Introducción y capricho para guitarra, op.22
Tom Kerstens, guitarra
Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Leif Ove Andsnes, piano
Orquesta Filarmónica de Bergen / Dmitry Kitaienko
Michel Corrette
Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)
Florilegium
Nicolai Rimsky-Korsakov
Quinteto para piano, flauta, clarinete, fagot y corno
Capricorn
07.00
Y la mañana va
Antonio Salieri
Sinfonía en Re mayor, "El día de cumpleaños"
London Mozart Players / Matthias Bamert
Elfrida Andrée
Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor
Annette-Barbara Vogel, violín
Durval Cesetti, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº12 en Si bemol mayor, K.172
Cuarteto Festetics
08.00
Reynaldo Hahn (compositor y pianista nacido en Venezuela y nacionalizado francés, que vivió entre 1874 y 1947)
Concierto para piano y orquesta en Mi mayor
Stephen Coombs, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Jean-Yves Ossonce
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor
René Clemencic, flauta dulce
Alexandra Bachtiar, chelo
Christiane Jaccottet, clave
Piotr Ilich Chaikovsky
Romanza para piano en fa menor, op.5
Mijail Pletnev, piano
09.00
Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Bohuslav Martinu
Variaciones para chelo y piano sobre un tema eslovaco
Dietrich Panke, chelo
Viola Mokrosh, piano
10.00
Hubert Parry
Una suite inglesa
Capella Istropolitana / Adrian Leaper
Johann Sebastian Bach
Chacona de la Partita para violín solo en re menor, BWV 1004. Transcripción para piano de Ferruccio Busoni.
Artur Rubinstein, piano
Carl Maria von Weber
Concertino para corno y orquesta en mi menor, op.45
Zdenek Tylsar, corno
Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann
11.00
Los Caminos del Barroco
.
Carlo Tessarini
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Re mayor, op.1 Nro. 4
Compagnia de Musici / Francesco Baroni
Carlo Tessarini
Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor, op.3 Nro.2
Valerio Losito, violín
Federico del Sordo, clavecín
Carlo Tessarini
Contrasto armonico en La mayor, op. 10 Nro.1
Aura Musicale / Balázs Máté
Carlo Tessarini
El arte de la nueva modulación fantasía para dos violines, cueras y bajo continuo
Compagnia de' Musici / Francesco Baroni
Carlo Tessarini
Gran sinfonía Nro. 5
Compagnia de' Musici / Francesco Baroni
12.00
Al Mediodía
Ottorino Respighi
Tríptico botticeliano
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
John Field
Nocturnos para piano Nº3 en La bemol mayor, Nº2 en do menor y Nº5 en Si bemol mayor
Míċeál O’Rourke, piano
Carl Maria von Weber
Andante y rondó húngaro para fagot y orquesta, op.70
Christian Davidsson, fagot
Orquesta de Cámara de Sundsvall / Niklas Willen
George Gershwin
Canción de cuna, para cuarteto
Mischa Lefkowitz y Robin Olsen, violines
Thomas Hall, viola
Richard Treat, chelo
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Oswald von Wolkenstein (1376-1445)
Una mujer de buena cuna, canción
Michael George, bajo-barítono
Pavlo Beznosiuk, lira de brazo
New London Consort / Philpp Picket
Anónimo (s. XVI)
Tuyo, bribón, Mis ojos fatigados y El carro se rompió, frottole en transcripción para teclado de Andrea Antico
Glen Wilson, clave
Maria Luisa Baldassari, órgano
Peter Philips
“Aclamad a Dios en toda la tierra”, de la colección de motetes a ocho partes Canciones sacras
Coro de la Universidad de Londres
Ensamble Inglés de Cornetos y Sacabuches / Peter Philips
Mogens Pedersen
Pavana en Re
Consortium Hafniense
Mogens Pedersen
Oh, qué suave beso, madrigal a cinco partes
Musica Ficta / Bo Holten
Mogen Pedersen
Ahora pedimos al Espíritu Santo. Paráfrasis del himno gregoriano, de la colección Prado espiritual (1620)
Veser Renaissance / Manfred Cordes
Philip van Wichel (1614-1675)
La chacona
Ensamble La Fenice / Jean Tubéry
Nicolas Chédeville
“Los rediles de Monsieur Couprin”, de la Suite de dúos para musset y zanfona, en arreglo del compositor de un rondó de François Couperin
Les Musiciens de Saint-Julien /• François Lazarevitch
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Franz Xaver Richter
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Barthold Kuijken, flauta
Tafelmusik / Jeanne Lamon
Richard Wagner
"Viaje de Sigfrido por el Rin" de El ocaso de los Dioses
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Robert Cundick
Sonata para chelo y piano
Dúo Drinkall-Baker (Roger Drinkall, chelo - Diane Baker, piano)
19.00
Felix Mendelssohn
Cuarteto en Mi bemol mayor, sin opus
Cuarteto Melos
André Cardinal Destouches
Suite de la ópera-ballet Los elementos
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Autor Anónimo
Tres canciones populares mexicanas (en arreglo para guitarra)
Daniel Küpper, guitarra
20.00
Momentos Musicales
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498
Béla Kovács, clarinete
Géza Németh, viola
Ferenc Rados, piano
Georges Bizet
Suite Nº2 de la ópera La Arlesiana
Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor
John Field
Tres nocturnos: - Nº10 en mi menor
- Nº11 en Mi bemol mayor
- Nº12 en Sol mayor
Miceal O'Rourke, piano
Franz von Suppé
Obertura de la ópera Mañana, tarde y noche en Viena
Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray
21.00
Piotr Illich Chaikovsky
Entreacto y vals con coro del segundo acto de la ópera Eugene Onegin
Coro de la Ópera Nacional de Sofía
Orquesta del Festival de Sofía / Emil Tchakarov
Joseph Haydn
Cuarteto Nº50 en Si bemol mayor, op.64, Nº3, Hob.III:67
Cuarteto Tátrai
Johann Strauss (hijo)
Dos polcas: - Elisa
- Trisch Trasch
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz
Antonin Dvorák
- Danza eslava en Re bemol mayor, op.72, Nº4, "Dumka"
- Danza eslava en Si bemol mayor, op.72, Nº6, "Ancient"
- Danza eslava en Do mayor, op.72, Nº7, "Kolo"
- Danza eslava en La bemol mayor, op.72, Nº8, "Sousedská"
Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati
22.00
Industria Nacional
Carlos López Buchardo
Canción del carretero
Pier Adolfo Tirindelli
Oh primavera
Hina Spani, soprano, y orquesta
Arias de las óperas Il Trovatore, de Verdi, y Mamon Lescaut, de Puccini;
Hina Spani, soprano
Miembros de la Orquesta de la Scala de Milán / Carlo Sabajno
Claude Debussy
El mar. Tres bocetos sinfónicos
Orquesta Sinfónica de Salta / Jorge Mario Uribe
Grabado en vivo el 25 de septiembre de 2025 en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, Salta
César Franchisena
Cuarteto (1979)
Gerardo Miranda y Enrico Fernández, violines
Alberto Lepage, viola
Cristian Montes, chelo
23.00
Complemento musical
Cécile Chaminade
Trío Nº1 en sol menor, op.11
Trío Tzigane
Ludwig van Beethoven
Obertura de la ópera Fidelio, op.72
Orquesta del Estado de Berlín / Daniel Barenboim
Francis Poulenc
Quince improvisaciones para piano
Lucille Chung, piano