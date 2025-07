Programación Miércoles 9 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Gene Ammons

Swinging the jugg

Confessing the blues

Paula Shocrón y Pablo Puntoriero

Moniebah

April Stevens

I want a lip

When my baby smiles at me

Do it again

00.30

La Trasnoche Clásica

Claudio Monteverdi

Hor ch'el ciel e la terra

Amigos del Coro Monteverdi / John Eliot Gardiner

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Leos Janácek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Isaac Stern, violín

Pinjas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Eric Satie

Seis gnosiennes para piano

Aldo Ciccolini, piano

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143

Ensamble Romanesca

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en re menor, op.7, Nº2

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172.

The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

Alexander Borodin

Sinfonía Nº2 en si menor

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Gennady Rozhdestvensky

Carl Reinecke

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72

Klaus Hellwig, piano

Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

06.00

Y la mañana va

11.00

Los Caminos del Barroco

Mauro d’ Alay

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Re mayor, para Anna Maria

Luca Fanfoni, violín

Reale Concerto

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Mi mayor "L'amoroso", RV 271

Simon Stadage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Re mayor, RV 772

Federico Guglielmo, violín

Modo Antiquo / Federico Maria Sardelli

Johann Sebastian Bach

Selección de piezas para clavecín y arias del “Pequeño libro de partituras para Anna Magdalena Bach”

Johannete Zomer, soprano

Pieter-Jan Belder, clavecín

12.00

El Clásico del Mediodía

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Richard Wagner

Obertura y Música del Monte de Venus

Coro de la Ópera de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor

Christian Ferras, violín

Pierre Barbizet, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Juan José Castro

Martín Fierro. Cantata sobre el texto de Miguel Hernández (1944)

Luciano Garay, barítono

Coro Polifónico de la Provincia de Santa Fe

Coro de la Universidad Nacional del Litoral

Orquesta Sinfónica de Santa Fe / Carlos Cuesta