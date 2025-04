Programación Miércoles 9 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Joel Haynes Quartet

The return

Allure

Bill Frisell

Pipeline

Hailey Tuck

Say you don’t mind

Some other time

Trouble in mind

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Antonin Dvorák

Trío Nº4 en mi menor, op.90, B.166, "Dumky"

Trío de Oslo

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Richard Stoltzman, clarinete;

Emanuel Ax, piano

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº2 en La mayor, S.125

Leif Ove Andsnes, piano

Orquesta Filarmónica de Bergen / Dmitry Kitaienko

Camille Saint-Saëns

La Rueca de Omphale, op.31

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131

Cuarteto Alban Berg

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº2, op.9, "Antar"

Orquesta Nacional de la URSS / Evgeni Svetlanov

Joseph Timmer

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

John Field

Concierto para piano y orquesta Nº7 en do menor, H.58

John O'Connor, piano

Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Pieter van Maldere

Sinfonía en La mayor con viola obligada

The Academy of Ancient Music / Filip Bral

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº7 en do sostenido menor, op.131

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Orquesta de Cámara Real de Suecia / Mats Liljefors

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42

Vladimir Ashkenazy, piano

06.00

Y la mañana va

Carl Stamitz

Sinfonía en Re mayor, "La caza"

Orquesta London Mozart Players / Matthias Bamert

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo en Si bemol mayor

Ensamble L'Ecole d'Orphée

Frederic Chopin

Polonesa para piano en fa menor, op.44

Maurizio Pollini, piano

Pierre Mercure (compositor y fagotista canadiense, 1927-1966)

“Caleidoscopio”, poema sinfónico

Orquesta Metropolitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin



07.00



Josef Strauss

Acuarelas, vals op.258

Orquesta de Minnesota / Antal Dorati

Luigi Gianella

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en re menor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Johann Sebastian Bach

“Oh, sagrado bautismo de agua y de espíritu”, cantata catálogo Bach 165

Caroline Stam, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

08.00



Johannes Brahms

Variaciones y fuga sobre un tema de Handel, op.24

Murray Perahia, piano

François Couperin

Concierto Real Nro.1

Thomas Brandis, violín

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Manfred Sax, fagot

Josef Ulsamer, viola da gamba

Christiane Jacottet, clave

Mieczyslaw Karlowicz

Un cuento triste, op.13

Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jacek Kaspszyk



09.00

Franz Berwald

Concierto para violín y orquesta en do sostenido menor, op.2

Tobias Ringborg, violín

Orquesta de Cámara de Suecia / Niklas Willen

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515

Anna Mauthner, viola

Cuarteto Tátrai

10.00

Sergei Prokofiev

Suite escita, op.20

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Robert Russell Bennett (compositor y arreglador estadounidense, 1894-1981)

En los barcos hacia el mar

Orquesta de vientos del Royal Northern College of Music / Mark Heron

11.00

Los Caminos del Barroco

Pietro Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en do menor, op.3 N° 2

Igor Ruhadze, violín

Ensemble Violini Capricciosi

Giuseppe Tartini

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en La mayor, D.96

Guiliano Carmignola, violín

Venice Baroque Orchestra / Andrea Marcon

Johann Sebastian Bach

Primer movimiento, Allegro, del Concierto Brandemburgués N°5, BWV 1050

Trevor Pinnock, clavecín

The English Concert / Trevor Pinnock

12.00

El Clásico del Mediodía

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en sol menor, op.49

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Dmitri Kabalevsky

Romeo y Julieta, suite op.56

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Johann Sebastian Bach

La Pasión según San Mateo, BWV 244. "Erbame dich" (versión chelo y orquesta)

Yo-Yo Ma, chelo barroco

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, BWV 1068: Aria para la cuerda de Sol

Yo-Yo Ma, chelo barroco

Orquesta Barroca de Amsterdan / Ton Koopman

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Frédéric Chopin

Tarantela, op.43, para piano

Vladimir Ashkenzazy, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33 (1872)

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Daniele Gatti

Ottorino Respighi

Sonata en si menor para violín y piano

Kyung Wha Chung, violín

Krystian Zimmerman, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en sol menor, op.137, Nº3, D.408

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Édouard Du Puy

Concierto para fagot y orquesta de cuerdas en La mayor

Bram van Sambeek, fagot

Sinfonia Rotterdam / Conrad van Alphen

Heitor Villa-Lobos

Suite para cuerdas

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

19.00

Piotr Ilich Chaikovsky

El cascanueces, suite para dos pianos, op.71a

Martha Argerich - Nicolas Economou, dúo de pianos

Jacques Offenbach

Selección de Los cuentos de Hoffmann

Plácido Domingo, tenor

Edita Gruberova, soprano

Claudia Eder, mezzosoprano

Andreas Schmidt, barítono

Coro de la Radio de Francia

Orquesta Nacional de Francia / Seiji Ozawa

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº12

Jec Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

20.00

La Gran Aldea (España)

Joaquín Turina

Danzas gitanas, op.55 y op.84

Jordi Masó, piano

Joaquín Rodrigo

Concierto galante para chelo y orquesta

Robert Cohen, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Enrique Bátiz

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre las folías

Jordi Savall viola da gamba

Rolf Lislevand, guitarra barroca

Arianna Savall, arpa triple

Adela González-Campa, castañuelas

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Atanas Ourkouzounov

Cuentos de los Balcanes

Sofia Gubaidulina

Serenata

Esteban Colucci, guitarra

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Sol Gabetta, chelo

Orquesta de Cámara Philharmonia Alemana de Bremen / Paavo Järvi

Alex Nante

Wú. Tres canciones del Dàodé jīng, texto del siglo VI a. C atribuido a Lao-Tsé, para soprano, dizi, clarinete, violín, pipa y piano (2017)

Hsiao-Pei Ku, soprano

Ensamble Instrumental / Alex Nante