Programación Miércoles 8 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Count Basie y Duke Ellington

Battle Royal

Until I met you

Federico Casagrande

Himalaya

Mark Growden

Drivin’ into the sunrise

Old lady from Brewster

01.30

La trasnoche de La 96.7

01.30

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Frédéric Chopin

Veinticuatro preludios para piano, op.28

Claudio Arrau, piano

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Orlando Gibbons

Dos fantasías a 4 “para el gran contrabajo”, Nº1 y Nº2

The Parley of instruments / Peter Holman

Joseph Haydn

Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3, Hob.III:21

Cuarteto Tátrai

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Béla Bartók

Dos retratos, op.5 Sz 37

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata a 4 en sol menor, op.34, Nº1

Florilegium

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Antony Pay, clarinete

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

07.00

Y la mañana va

William Walton

En honor a la ciudad de Londres

Coro Bach

The Philharmonia / David Willcocks

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº10 en re menor, op.6, Nº10

I Musici

Béla Bartók

Sonata para piano

Claude Helffer, piano

Hans Pfitzner

Scherzo para orquesta

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

Johann Strauss, hijo

Rosas del sur, vals

Orquesta Strauss de Viena / Joseph Francek

Percy Grainger

Dos piezas para piano: Canción colonial y Melodía para caminar,

Himno a la cosecha y En Dahomey

Martin Jones, piano

Darius Milhaud

Suite Provenzal

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Franz Liszt

Danza macabra para piano y orquesta, Searle 126

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Duke Ellington

La novia tatuada

Ensamble Schoenberg

Sexteto de jazz “The Houdini’s” / John Adams

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y bajo continuo en mi bemol mayor, BWV 1031

Lorant Kovacs, flauta

Janos Sebestyén, clave

Ede Banda, chelo

Charles Hubert Parry

Variaciones sinfónicas

Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Leif Ove Andsnes, piano

Cuarteto Artemis

Jean-Baptiste Lully

Dies Irae, gran motete

Solistas, Coro y Orquesta de la Chapelle Royale / Philippe Herreweghe.

Christoph Förster

Concierto a 5 para oboe, cuerdas y bajo continuo en do menor

Xenia Löffler, oboe

Ensamble Hofkapelle de Batzdorf

Mùsica en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)