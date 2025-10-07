Programación Miércoles 8 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
The Mike Vax Big Band
Young blood
Pegasus
Nick Moran
Shorter steps
Barbara Dane
If I could be with you
Porgy
Why don’t you do right
00.30
La Trasnoche Clásica
David Popper (compositor y violochelista checo, 1843 -1913)
Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.24
Antonio Meneses, chelo
Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman
Jean Sibelius
Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Sergei Rachmaninov
Danzas sinfónicas para dos pianos, op.45
Nicolas Economou - Martha Argerich, dúo de pianos
George Frideric Handel
Te Deum de Utrecht, HWV 278
Emma Kirkby, soprano; Judith Nelson, soprano;
Charles Brett, contratenor;
Rogers Covey-Trump, tenor; Paul Elliot, tenor;
David Thomas, bajo
The Academy of Ancient Music / Simon Preston
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con clarinete en La mayor, K.581
Reiner Wehle, clarinete
Cuarteto de Mannheim
Carl Philipp Emanuel Bach
Doble concierto para clave, fortepiano y orquesta en Mi bemol mayor
Martin Haselböck, clave;
Richard Fuller, fortepiano
Wiener Akademie auf Originalinstrument / Martin Haselböck
Franz Berwald
Trío Nº3 re menor
Ilonya Prunyi, piano;
András Kiss, violín;
Csaba Onczay, chelo
Carl Stamitz
Sinfonía en Fa mayor, op.24, Nº3
London Mozart Players / Matthias Bamert
Johannes Brahms
Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Enrique Granados
Danza española para piano, op.5, Nº5. Andaluza (arreglo para guitarra)
Ernesto Bitetti, guitarra
Dietrich Buxtehude
Nimm Von Uns, Herr, Du Treuer Gott, BuxWV 207, cantata
Capella Antiqua Nova / Facundo Agudín
Claude Debussy
Masques para piano
Tamás Vásáry, piano
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
06.00
Y la mañana va
Alexander Scriabin
Poema sinfónico en re menor
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko
Vincent D'Indy
Schumanniana, op.30 y Minuet sobre el nombre de Haydn, op.65
Michael Schäfer, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Trío sonata en do menor, Catálogo 161, Nº1
Cuarteto Purcell
Ernst Mielck (compositor finlandés, 1877-1899)
Pieza de concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.8
John Storgårds, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo
07.00
William Walton
Scapino, una obertura de comedia
Orquesta Filármónica de Londres / Bryden Thomson
Maurice Ravel
Valses nobles y sentimentales
Bertrand Chamayou, piano
Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y orquesta de cámara Si bemol mayor, op.101
Karl Keister, clarinete
The Masterplayers / Richard Schumacher
Frederic Curzon
Suite Robin Hood
Orquesta Sinfónica de la Radio de Checoslovaquia / Adrian Leaper
08.00
Ottorino Respighi
Pastoral para violín y cuerdas
Ingolf Turban, violín
Orquesta de Cámara Inglesa / Marcello Viotti
Frederic Chopin
Dos valses op.34
Artur Rubinstein, piano
Niels Gade
Sinfonía Nº8 en si menor, op.47
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi
09.00
Gordon Jacob
Suite para fagot y cuarteto de cuerdas
Daniel Smith, fagot
Cuarteto Coulll
Quique Sinesi (compositor argentino, 1960)
Dos piezas para guitarra: “El abrazo” y “Terruño”
Ignacio López, guitarra
Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Trío Grieg
10.00
Florence Price (compositora y pianista estadounidense, 1887-1953)
Concierto para violín y orquesta Nro.2
Er-Gene Kahng, violín
Orquesta Filarmónica Janacek / Ryan Cockerham
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hoboken 16, Nro.20
Emanuel Ax, piano
Franz Liszt
“La batalla de los Hunos”, poema sinfónico Nº11
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck
11.00
Los Caminos del Barroco
Anónimo
Suite en do menor para 2 oboes, fagot, cuerdas y bajo continuo
L'Arpa Festante / Anton Steck
Georg Philipp Telemann
Obertura-Suite en sol menor TWV 55:g2
Neumeyer Consort / Felix Koch
Antonio Vivaldi
Obertura de la ópera “L´Incoronazione di Dario”, RV 719
Modo Antiquo / Federico Maria Sardelli
Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo N°5 en do menor, RV 202
Federico Guglielmo, violín
L’Arte dell’Arco / Federico Guglielmo
12.00
El Clásico del Mediodía
Jean Sibelius
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47
Lisa Batiashvili, violín
Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim
Jean Sibelius
Diez pensamientos líricos, op.40
Erik Tawaststjerna, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Cesar Franck
Los espíritus, poema sinfónico para piano y orquesta (1884)
František Maxián, piano
Orquesta Filarmónica Checa / Jean Fournet
Edward Elgar
Cuarteto en mi menor, op.84 (1918)
Cuarteto Gabrieli
Edward Elgar
“Marcha de los emperadores mongoles”, de la Suite Corona de la India, op.66
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Charles Groves
Edward Elgar
El heraldo y Zut, zut, zut, canciones para coro a capella
Coro de la Orquesta Sinfónica de Londres / Vernon Handley
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Música Nocturna
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, op.52, “Canto de alabanza”
Elizabeth Connell y Karita Mattila, sopranos
Hans-Peter Blochwitz, tenor
Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
22.15
Heitor Villa-Lobos
Quinteto en forma de chôros
William Bennett, flauta
Neil Black, oboe
Janice Knight, corno inglés
Thea King, clarinete
Robin O’Neill, fagot
Giovanni Battista Viotti (1753-1824)
Concierto para violín y orquesta Nº24 en si menor
Guido Rimonda, violín
Camerata Ducale
23.00
Industria Nacional
Julián Aguirre (1868-1924)
Balada, op.31, para violín y piano
Dúo Amerio – Masci
Rodolfo Arizaga
Música para Cristóbal Colón, versión sinfónica de la música incidental para la tragedia de Nikos Kazantzakis (1966)
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Pedro Ignacio Calderón
Grabado en vivo en el Teatro Colón en 1968
Franz Schubert
Anhelo, Pieza nocturna y El pelegrino, canciones
María Cristina Kiehr, soprano
Pablo Márquez, guitarra romántica
Claudio Calmens
Atomización de tangos
Obra realizada por computadora