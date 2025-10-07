PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

07/10/2025

Programación Miércoles 8 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz

The Mike Vax Big Band
Young blood
Pegasus

Nick Moran
Shorter steps

Barbara Dane
If I could be with you
Porgy
Why don’t you do right

00.30
La Trasnoche Clásica

David Popper (compositor y violochelista checo, 1843 -1913)
Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.24
Antonio Meneses, chelo
Orquesta Sinfónica de Basilea / Ronald Zollman

Jean Sibelius
Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Sergei Rachmaninov
Danzas sinfónicas para dos pianos, op.45
Nicolas Economou - Martha Argerich, dúo de pianos

George Frideric Handel
Te Deum de Utrecht, HWV 278
Emma Kirkby, soprano; Judith Nelson, soprano;
Charles Brett, contratenor;
Rogers Covey-Trump, tenor; Paul Elliot, tenor;
David Thomas, bajo
The Academy of Ancient Music / Simon Preston

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con clarinete en La mayor, K.581
Reiner Wehle, clarinete
Cuarteto de Mannheim

Carl Philipp Emanuel Bach
Doble concierto para clave, fortepiano y orquesta en Mi bemol mayor
Martin Haselböck, clave;
Richard Fuller, fortepiano
Wiener Akademie auf Originalinstrument / Martin Haselböck

Franz Berwald
Trío Nº3 re menor
Ilonya Prunyi, piano;
András Kiss, violín;
Csaba Onczay, chelo

Carl Stamitz
Sinfonía en Fa mayor, op.24, Nº3
London Mozart Players / Matthias Bamert

Johannes Brahms
Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Enrique Granados
Danza española para piano, op.5, Nº5. Andaluza (arreglo para guitarra)
Ernesto Bitetti, guitarra

Dietrich Buxtehude
Nimm Von Uns, Herr, Du Treuer Gott, BuxWV 207, cantata
Capella Antiqua Nova / Facundo Agudín

Claude Debussy
Masques para piano
Tamás Vásáry, piano

Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

06.00
Y la mañana va

Alexander Scriabin
Poema sinfónico en re menor
Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko

Vincent D'Indy
Schumanniana, op.30 y Minuet sobre el nombre de Haydn, op.65
Michael Schäfer, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Trío sonata en do menor, Catálogo 161, Nº1
Cuarteto Purcell

Ernst Mielck (compositor finlandés, 1877-1899)
Pieza de concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.8
John Storgårds, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

07.00

William Walton
Scapino, una obertura de comedia
Orquesta Filármónica de Londres / Bryden Thomson

Maurice Ravel
Valses nobles y sentimentales
Bertrand Chamayou, piano

Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y orquesta de cámara Si bemol mayor, op.101
Karl Keister, clarinete
The Masterplayers / Richard Schumacher

Frederic Curzon
Suite Robin Hood
Orquesta Sinfónica de la Radio de Checoslovaquia / Adrian Leaper

08.00

Ottorino Respighi
Pastoral para violín y cuerdas
Ingolf Turban, violín
Orquesta de Cámara Inglesa / Marcello Viotti

Frederic Chopin
Dos valses op.34
Artur Rubinstein, piano

Niels Gade
Sinfonía Nº8 en si menor, op.47
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

09.00

Gordon Jacob
Suite para fagot y cuarteto de cuerdas
Daniel Smith, fagot
Cuarteto Coulll

Quique Sinesi (compositor argentino, 1960)
Dos piezas para guitarra: “El abrazo” y “Terruño”
Ignacio López, guitarra

Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Trío Grieg

10.00

Florence Price (compositora y pianista estadounidense, 1887-1953)
Concierto para violín y orquesta Nro.2
Er-Gene Kahng, violín
Orquesta Filarmónica Janacek / Ryan Cockerham

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hoboken 16, Nro.20
Emanuel Ax, piano

Franz Liszt
“La batalla de los Hunos”, poema sinfónico Nº11
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

11.00
Los Caminos del Barroco

Anónimo
Suite en do menor para 2 oboes, fagot, cuerdas y bajo continuo
L'Arpa Festante / Anton Steck

Georg Philipp Telemann
Obertura-Suite en sol menor TWV 55:g2
Neumeyer Consort / Felix Koch

Antonio Vivaldi
Obertura de la ópera “L´Incoronazione di Dario”, RV 719
Modo Antiquo / Federico Maria Sardelli

Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo N°5 en do menor, RV 202
Federico Guglielmo, violín
L’Arte dell’Arco / Federico Guglielmo

12.00
El Clásico del Mediodía

Jean Sibelius
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47
Lisa Batiashvili, violín
Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Jean Sibelius
Diez pensamientos líricos, op.40
Erik Tawaststjerna, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Cesar Franck
Los espíritus, poema sinfónico para piano y orquesta (1884)
František Maxián, piano
Orquesta Filarmónica Checa / Jean Fournet

Edward Elgar
Cuarteto en mi menor, op.84 (1918)
Cuarteto Gabrieli

Edward Elgar
“Marcha de los emperadores mongoles”, de la Suite Corona de la India, op.66
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Charles Groves

Edward Elgar
El heraldo y Zut, zut, zut, canciones para coro a capella
Coro de la Orquesta Sinfónica de Londres / Vernon Handley

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

20.00
La Gran Aldea

21.00
Música Nocturna

Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, op.52, “Canto de alabanza”
Elizabeth Connell y Karita Mattila, sopranos
Hans-Peter Blochwitz, tenor
Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

22.15

Heitor Villa-Lobos
Quinteto en forma de chôros
William Bennett, flauta
Neil Black, oboe
Janice Knight, corno inglés
Thea King, clarinete
Robin O’Neill, fagot

Giovanni Battista Viotti (1753-1824)
Concierto para violín y orquesta Nº24 en si menor
Guido Rimonda, violín
Camerata Ducale

23.00
Industria Nacional

Julián Aguirre (1868-1924)
Balada, op.31, para violín y piano
Dúo Amerio – Masci

Rodolfo Arizaga
Música para Cristóbal Colón, versión sinfónica de la música incidental para la tragedia de Nikos Kazantzakis (1966)
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Pedro Ignacio Calderón
Grabado en vivo en el Teatro Colón en 1968

Franz Schubert
Anhelo, Pieza nocturna y El pelegrino, canciones
María Cristina Kiehr, soprano
Pablo Márquez, guitarra romántica

Claudio Calmens
Atomización de tangos
Obra realizada por computadora