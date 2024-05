Programación Miércoles 8 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Monty Alexander

Aggresion

You can see

The Jazz Defenders

Brown down

Amanda King

Caravan

Sway

Love for sale

00.30

La Trasnoche Clásica

Erik Satie

Los tres valses distinguidos de un dandy delicado y

Deportes y divertimentos

Angela Brownridge, piano

Johann Sebastian Bach

Trío sonata sobre el sujeto real de La ofrenda musical

Peter-Lukas Graf, flauta

Hansheinz Schneeberger, violín

Rolf Looser, chelo

Jörg Ewald Dähler, clave

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

András Schiff, piano

miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Claude Debussy

Imágenes, L.110 (Libro Nº1)

Philippe Entremont, piano

Aram Jachaturian

Concierto para violín y orquesta en re menor

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre. Suite

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Paul Dukas

Sinfonía en Do mayor

Orquesta de la Suisse Romande / Armin Jordan

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº4 en La mayor, op.72

Albert Guinovart, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº3 en re menor

Cuarteto Melos

06.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº1

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Alexis Weissenberg, piano

Heinrich Franz von Biber

Sonata representativa para violín y bajo continuo en La mayor

Ensamble Romanesca

Joseph Haydn

Sinfonía Nº27 en Sol mayor, Hoboken 1, Nro.27

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

07.00

Luigi Gianella

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en re menor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Johann Sebastian Bach

“Oh, sagrado bautismo de agua y de espíritu”, cantata BWV 165

Caroline Stam, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Josef Strauss

Acuarelas, vals op.258

Orquesta de Minnesota / Antal Dorati

08.00

Johannes Brahms

Variaciones y fuga sobre un tema de Handel, op.24

Murray Perahia, piano

François Couperin

Concierto Real Nro.1

Thomas Brandis, violín

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Manfred Sax, fagot

Josef Ulsamer, viola da gamba

Christiane Jacottet, clave

Mieczyslaw Karlowicz

Un cuento triste, op.13

Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jacek Kaspszyk

09.00

Franz Berwald

Concierto para violín y orquesta en do sostenido menor, op.2

Tobias Ringborg, violín

Orquesta de Cámara de Suecia / Niklas Willen

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515

Josef Suk, viola

Cuarteto Smetana

10.00

Franz Schubert

Sonata para piano en Mi bemol mayor, Deutsch 157

Radu Lupu, piano

Sergei Prokofiev

Suite escita, op.20

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

François Devienne

Cuarteto con fagot en sol menor, op.73, Nº3

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

11.00

Los Caminos del Barroco

Georg Philipp Telemann

Oda del Trueno, TWV 6:3

Collegium Vocale 1704

Collegium 1704 / Václav Luks

Michelangelo Falvetti

Selección de “El Diluvio Universal”

Coro de Cámara de Namur

La Cappella Mediterranea / Leonardo García Alarcón

12.00

El Clásico del Mediodía

Piotr Ilich Chaikovsky

Obertura 1812, op.49 (versión original con coro)

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma/ Antonio Pappano

Coro de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma

George Frideric Handel

Música para los reales fuegos de artificio, HWV 351

London Classical Players / Roger Norrington

Michel Richard Delalande

Concierto de trompetas para las fiestas en el canal de Versailles

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Giuseppe Verdi

Aída. Marcha triunfal y música de ballet

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Riccardo Chailly

Giuseppe Verdi

La Traviata. "Libiamo ne lieti calici"

Renata Scotto, soprano;

Alfredo Kraus, tenor

Orquesta Philharmonia / Riccardo Muti

Ambrosian Singers

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Frédéric Chopin

Sonata para piano N°2 en si bemol menor, op.35

Maurizio Pollini, piano

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta N°1 en sol menor, op. 26

Ray Chen, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Robert Trevino

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Guillermo Tell

Orquesta Sinfónica de Budapest / Ádám Fischer

Frédéric Chopin

Variaciones para piano y orquesta en Si bemol mayor sobre “La ci darem la mano” de Don Giovanni, de Mozart, op.2

Jan Lisiecki, piano

Orquesta Filarmónica del Elba de la Radio del Norte Alemán / Krzysztof Urbanski

Peter Hänsel

Quinteto de cuerdas en Sol mayor, op.9

Los Músicos de Cámara de Zurich

19.00

Conrad Friedrich Hurlebusch

Concierto para dos oboes, violín, cuerdas y bajo continuo en la menor

Paul van de Linden y Kristine Linde, oboes

Manfredo Kraemer, violin

Ensamble Barroco “Musica ad Rhenum”

Sigismond Thalberg

Trío en La mayor, op.69

Trio Göbel

Richard Wagner

Muerte de amor de Tristán e Isolda

Jessye Norman, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

20.00

La Gran Aldea (España)

Juan Crisóstomo de Arriaga

Armida, cantata para soprano y orquesta

Ainhoa Arteta, soprano

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

Manuel de Falla

Suite Homenajes

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68

Albert Guinovart, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Washington Castro

Concierto campestre. Suite para orquesta según el cuadro de Giorgione (“Matinal”, “Pastoral” y “Ronda”) (1946)

Orquesta Sinfónica Nacional / Carlos Vieu

Jorge Sad Levi

Microrituales (2008)

Ensamble NMXLM / Federico Gariglio

Agustín Barrios

Isabel, gavota

Vidalita en mi menor

Divagaciones criollas

Carlos Martínez, guitarra

Alfonso el Sabio

Non é gran cosa, Cantiga Nº26

Magister Airardus Viziliacensis

Anua Gaudia, del Códice Calixtino

Anónimo

Dum Pater Familias, del Códice Calixtino

Conjunto Pro Musica de Rosario / Cristián Hernández Larguía