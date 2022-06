Programación Miércoles 8 de Junio

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Joshua Redman

The deserving many

Soul dance

Pete Jolly

On a wonderful day like today

One morning in May

Viktoria Tolstoy

I should run

Stations

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

02.30

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.45

Sarah Francis, oboe;

Cuarteto Allegri

Giovanni Battista Pergolesi

Stabat Mater

June Anderson, soprano;

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº2 en fa sostenido menor, op.16, "A la memoria de Liszt"

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII:11

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov

Anton Reicha

Quinteto para vientos en le menor, op.100, Nº5

Quinteto Aulos

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana".

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº6 en mi menor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera “Don Giovanni”, K 527

Orquesta Tafelmusik / Bruno Weil

Felix Mendelssohn

Sinfonía para cuerdas Nº1 en Do mayor

Orquesta de cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward.

Franz Schubert

Cinco lieder: ”La trucha”, ”Ganímedes”, ”En primavera”, ”Tu eres la calma” y ”Para Silvia”

Ian Bostridge, tenor

Julius Drake, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para oboe, violín y cuerdas en re menor, Bwv 1060

Emilia Csánky, oboe.

Janos Rolla, violín y dirección.

Orquesta de Cámara Franz Liszt.

08.00

Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op.41, Nº3

Cuarteto Emerson

Alexander Glazunov

Preludio y fuga en re menor, op.62

Stephen Coombs, piano

Béla Bartók

Bosquejos húngaros

The Philharmonia / Neeme Järvi

09.00

Nicoló Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Anton Bruckner

“Christus factus est pro nobis”, motete para coro a cappella

La Chapelle Royale y Collegium Vocale / Philippe Herreweghe

Georg Philipp Telemann

Cuarteto para flauta, violín, oboe y bajo continuo en Sol mayor

Solistas Barrocos de Ámsterdam

10.00

Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3

Trío Wanderer

Georg Christoph Wagenseil

Concierto para trombón y orquesta en Mi bemol mayor

Alain Trudel, trombón y dirección

Orquesta Northern Sinfonia

Música en red (Micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Autora anónima

Vals en Si bemol mayor

José Luis Juri, fortepiano

Guillermo Zalcman

Sonata para percusión, op.41

Percusionistas de Buenos Aires / Fabián Berman

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 28 de octubre del año 2000

Heitor Villa-Lobos

Uirapurú

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Carlos Cuesta

Kurt Weill

Espero un navío y Sarabaya-Johnny

Graciela Oddone, soprano

Diana Schneider, piano

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)