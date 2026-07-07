PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

07/07/2026

Programación Miércoles 8 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz

Carl Allen
Happy times
The inchworm

Bill Evans
All the things you are

Nefeli Fasouli
If you were coming
Ebb and flow

00.30
La Trasnoche Clásica

Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en si menor, op.3, Nº4
Cuarteto Purcell

Felix Mendelssohn
Capricho brillante para piano y orquesta en si menor, op.22
Cyprien Katsaris, piano
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº5 en si menor, Wq 182, Nº5, H 661
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano en si menor
Ralph Manno, clarinete
Alfredo Perl, piano

Franz Liszt
Balada para piano Nº2 en si menor, S.171
Steffen Horn, piano

Michael Haydn
Serenata para orquesta en Re mayor, P.85 (selección)
Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en Re mayor, op.9, Nº2
Anne-Sophie Mutter, violín;
Mstislav Rostropovich, chelo;
Bruno Giurana, viola

Wolfgang Amadeus Mozart
Ave verum Corpus en Re mayor, K.618
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Coro de St. Martin in the Fields

Giovanni Benedetto Platti
Concierto para chelo y orquesta en Re mayor
Sebastian Hess, chelo
Akademie für Alte Musik Berlin / Georg Kallweit

George Enescu
Suite para piano Nº2 en Re mayor, op.10
Aurora Ienei, piano

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano

Luigi Boccherini
Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8 (arr. para chelo y piano de Delsart)
Truls Mörk, chelo;
Hakon Austbö, piano

Giovanni Bottesini
Duetto para clarinete, contrabajo y orquesta en La mayor
Emma Johnson, clarinete;
Thomas Martin, contrabajo
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

Carl Stamitz
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en La mayor
Claude Starck, chelo
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Johann Adolf Hasse
Salve Regina en La mayor
Bernarda Fink, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Dmitri Shostakovich
Concierto para violín y orquesta Nº2 en do sostenido menor, op.129
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich

Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2
Nocturno para piano Nº7 en do sostenido menor, op.27, Nº1
Maria João Pires, piano

Antonio Vivaldi
Sinfonía Nº1 en Do mayor, RV 719
Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

Heitor Villa-Lobos
Ciclo brasileiro
Cristina Ortiz, piano

07.00
Y la mañana va

Emmanuel Chabrier
“España”, rapsodia para orquesta
Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811
András Schiff, piano

Johannes Brahms
Canciones y Romanzas para coro mixto y soprano solista, op.93a
Anna Korondi, soprano
Coro Arnold Schoenberg / Edwin Ortner

Carl Michael Ziehrer (compositor austríaco, 1843-1922)
En la quietud de la noche, vals op.488
Orquesta Filarmónica de Viena / Franz Welser-Möst

08.00

Charles Duvernoy (clarinetista y compositor francés, 1763-1845)
Cuarteto para clarinete y cuerdas Nro.1
Italian Classical Consort

Frederic Chopin
Dos piezas para piano: Barcarola en Fa sostenido mayor, op.60 y Scherzo Nº3 en do sostenido menor, op.39
Martha Argerich, piano

George Frideric Handel
Concerto grosso Nº6 en Sol menor, op.6, Nº6
I Musici

09.00

Antonin Kraft
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.4
Jean-Guihen Queyras, chelo
Ensamble Resonanz / Riccardo Minasi

Charles Villiers Stanford
Serenata en Fa mayor, op.95
Ensamble Capricorn

10.00

Johanna Senfter (compositora alemana, que vivió entre 1879 y 1961)
Variaciones para viola y piano, op.94 (escrita en 1943)
Roland Glassl, viola
Oliver Triendl, piano

Baldassare Galuppi
Sonata para flauta, oboe y continuo
Ensamble L'Opera Stravagante

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

11.00
Los Caminos del Barroco

Josquin Des Prez
“Mille regretz”
Bruce Dickey, cornetto
Hanneke van Proosdij, órgano

Johann Schop
Pavana en Fa mayor
Voices of Music

Heinrich Schütz
“Benedicam Dominum in omni tempore”
Bernard Fabre-Garrus, bajo
Brigitte Bellamy, soprano
John Elwes, tenor
Les Sacqueboutiers

Johann Sebastian Bach
Cantata “Oh, Jesucristo, luz de mi vida”, BWV 118
Coro y orquesta barroca de la iglesia de Trinity Wall Street / Julian Wachner

Claudio Monteverdi
Magnificat a 7, de las Vísperas de la Beata Virgen
Collegium 1704 y Collegium Vocale 1704 / Václav Luks

Johan Daniel Berlin
Concierto para cornetto, cuerdas y bajo continuo en Re mayor
Alexandra Opsahl, cornetto
Orquesta Barroca de Noruega / Gottfried von der Goltz

12.00
Al Mediodía

Domenico Cimarosa
Concierto en re menor para oboe y orquesta (arreglo de Arthur Benjamin)
Anthony Camden, oboe
Cuty of London Sinfonia / Niholas Ward

Robert Schumann
Arabesco en Do mayor, op.18, para piano
Maria João Pires, piano

Silvestre Revueltas
Sensemayá
Orquesta New Philharmonia / Eduardo Mata

Iwan Müller
Cuarteto Nº2 para clarinete y cuerdas en mi menor
Friedericke Roth, clarinete
Ensamble Berolina

Florence Price
“Juba”, tercer movimiento de la Sinfonía Nº3 en do menor
Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Robert Schumann
Amor y vida de mujer, op.42, ciclo de canciones
Diana Damray, soprano
Helmuth Deutsch, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov
Suite de la ópera El gallo de oro (1907) (arreglo de Maximilian Steinberg)
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Carl Orff
Primera y segunda parte de la cantata Carmina Burana
Boje Skovhus, barítono
Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Zubin Mehta

Peter Hänsel (compositor alemán, 1770 – 1831)
Quinteto de cuerdas en Sol mayor, op.9
Los Músicos de Cámara de Zurich

George Frideric Handel
Concerto grosso Nº10 en re menor, op.6, Nº10
I Musici

19.00

Johann Strauss I
Vals Tivoli-Rutsch, op.39b
Ensamble Viena

Edouard Lalo
Concierto para piano y orquesta en fa menor
Pierre-Alain Volondat, piano
Tapiola Sinfonietta / Kees Bakels

Leopold Mozart
Sinfonía de los juguetes
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Sándor Frigyes

Anatol Liadov
Fantasía sobre canciones gitanas
Dmitrii Khrychev, chelo
Olga Solovieva, piano

20.00
Momentos Musicales

Camille Saint-Saëns
El Carnaval de los animales
Martha Argerich y Nelson Freire, pianos
Gidon Kremer, violín
Mischa Maisky, chelo
Georg Hörtnagel, contrabajo
Irena Grafenauer, flauta
Eduad Brunner, clarinete
Markus Steckeler, xilofón
Edith Salmen-Weber, glockenspiel

Edvard Grieg
Peer Gynt, suite para orquesta Nº1, op.46
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Richard Kraus

Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Krystian Zimerman, piano

21.00

Luigi Boccherini
Sonata para dos chelos en Mi bemol mayor
Anner Bysma, chelo
Kenneth Slowik, chelo

Leos Janácek
En la niebla, JW 8/22
Jet Röling, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para flauta y orquesta en do menor, R.441
Cordula Breuer, flauta dulce
Cologne Concerto

Richard Wagner
Los maestros cantores de Núremberg, WWV 96. Preludio
Orquesta de París / Daniel Barenboim

22.00
Industria Nacional

Honorio Siccardi (1897-1963)
Cuarteto Nº2
Cuarteto Gianneo
Registro documental realizado en Dolores en noviembre de 2007

Maurice Ravel
Mi madre la oca, suite para piano a cuatro manos
Paula y Fabiana Chávez, piano a cuatro manos

Jorge Sad Levi
Los pájaros siempre estuvieron ahí,,, (1999)
Ensamble / Alejo Pérez
Grabado en vivo em el Centro de Experimentación del Teatro Colón el 27 de junio de 1999

Lars-Erik Larsson
Concertino para trombón y orquesta, op.47, N°7
Henry Bay, trombón
Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martín / Alfonso Devita

23.00
Complemento musical

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en la menor, K.310
Mitsuko Uchida, piano

Claude Debussy
Sonata para flauta, viola y arpa
Ursula Holliger, arpa;
Peter-Lukas Graf, flauta;
Serge Collot, viola

François Couperin
Les Goûts-réünis. Concierto Nº11
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz