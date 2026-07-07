Programación Miércoles 8 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Carl Allen
Happy times
The inchworm
Bill Evans
All the things you are
Nefeli Fasouli
If you were coming
Ebb and flow
00.30
La Trasnoche Clásica
Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en si menor, op.3, Nº4
Cuarteto Purcell
Felix Mendelssohn
Capricho brillante para piano y orquesta en si menor, op.22
Cyprien Katsaris, piano
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº5 en si menor, Wq 182, Nº5, H 661
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano en si menor
Ralph Manno, clarinete
Alfredo Perl, piano
Franz Liszt
Balada para piano Nº2 en si menor, S.171
Steffen Horn, piano
Michael Haydn
Serenata para orquesta en Re mayor, P.85 (selección)
Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor
Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en Re mayor, op.9, Nº2
Anne-Sophie Mutter, violín;
Mstislav Rostropovich, chelo;
Bruno Giurana, viola
Wolfgang Amadeus Mozart
Ave verum Corpus en Re mayor, K.618
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Coro de St. Martin in the Fields
Giovanni Benedetto Platti
Concierto para chelo y orquesta en Re mayor
Sebastian Hess, chelo
Akademie für Alte Musik Berlin / Georg Kallweit
George Enescu
Suite para piano Nº2 en Re mayor, op.10
Aurora Ienei, piano
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano
Luigi Boccherini
Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard
César Franck
Sonata para violín y piano en La mayor, M.8 (arr. para chelo y piano de Delsart)
Truls Mörk, chelo;
Hakon Austbö, piano
Giovanni Bottesini
Duetto para clarinete, contrabajo y orquesta en La mayor
Emma Johnson, clarinete;
Thomas Martin, contrabajo
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton
Carl Stamitz
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en La mayor
Claude Starck, chelo
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer
Johann Adolf Hasse
Salve Regina en La mayor
Bernarda Fink, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Dmitri Shostakovich
Concierto para violín y orquesta Nº2 en do sostenido menor, op.129
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2
Nocturno para piano Nº7 en do sostenido menor, op.27, Nº1
Maria João Pires, piano
Antonio Vivaldi
Sinfonía Nº1 en Do mayor, RV 719
Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla
Heitor Villa-Lobos
Ciclo brasileiro
Cristina Ortiz, piano
07.00
Y la mañana va
Emmanuel Chabrier
“España”, rapsodia para orquesta
Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811
András Schiff, piano
Johannes Brahms
Canciones y Romanzas para coro mixto y soprano solista, op.93a
Anna Korondi, soprano
Coro Arnold Schoenberg / Edwin Ortner
Carl Michael Ziehrer (compositor austríaco, 1843-1922)
En la quietud de la noche, vals op.488
Orquesta Filarmónica de Viena / Franz Welser-Möst
08.00
Charles Duvernoy (clarinetista y compositor francés, 1763-1845)
Cuarteto para clarinete y cuerdas Nro.1
Italian Classical Consort
Frederic Chopin
Dos piezas para piano: Barcarola en Fa sostenido mayor, op.60 y Scherzo Nº3 en do sostenido menor, op.39
Martha Argerich, piano
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº6 en Sol menor, op.6, Nº6
I Musici
09.00
Antonin Kraft
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.4
Jean-Guihen Queyras, chelo
Ensamble Resonanz / Riccardo Minasi
Charles Villiers Stanford
Serenata en Fa mayor, op.95
Ensamble Capricorn
10.00
Johanna Senfter (compositora alemana, que vivió entre 1879 y 1961)
Variaciones para viola y piano, op.94 (escrita en 1943)
Roland Glassl, viola
Oliver Triendl, piano
Baldassare Galuppi
Sonata para flauta, oboe y continuo
Ensamble L'Opera Stravagante
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
11.00
Los Caminos del Barroco
Josquin Des Prez
“Mille regretz”
Bruce Dickey, cornetto
Hanneke van Proosdij, órgano
Johann Schop
Pavana en Fa mayor
Voices of Music
Heinrich Schütz
“Benedicam Dominum in omni tempore”
Bernard Fabre-Garrus, bajo
Brigitte Bellamy, soprano
John Elwes, tenor
Les Sacqueboutiers
Johann Sebastian Bach
Cantata “Oh, Jesucristo, luz de mi vida”, BWV 118
Coro y orquesta barroca de la iglesia de Trinity Wall Street / Julian Wachner
Claudio Monteverdi
Magnificat a 7, de las Vísperas de la Beata Virgen
Collegium 1704 y Collegium Vocale 1704 / Václav Luks
Johan Daniel Berlin
Concierto para cornetto, cuerdas y bajo continuo en Re mayor
Alexandra Opsahl, cornetto
Orquesta Barroca de Noruega / Gottfried von der Goltz
12.00
Al Mediodía
Domenico Cimarosa
Concierto en re menor para oboe y orquesta (arreglo de Arthur Benjamin)
Anthony Camden, oboe
Cuty of London Sinfonia / Niholas Ward
Robert Schumann
Arabesco en Do mayor, op.18, para piano
Maria João Pires, piano
Silvestre Revueltas
Sensemayá
Orquesta New Philharmonia / Eduardo Mata
Iwan Müller
Cuarteto Nº2 para clarinete y cuerdas en mi menor
Friedericke Roth, clarinete
Ensamble Berolina
Florence Price
“Juba”, tercer movimiento de la Sinfonía Nº3 en do menor
Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Robert Schumann
Amor y vida de mujer, op.42, ciclo de canciones
Diana Damray, soprano
Helmuth Deutsch, piano
Nicolai Rimsky-Korsakov
Suite de la ópera El gallo de oro (1907) (arreglo de Maximilian Steinberg)
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Carl Orff
Primera y segunda parte de la cantata Carmina Burana
Boje Skovhus, barítono
Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Zubin Mehta
Peter Hänsel (compositor alemán, 1770 – 1831)
Quinteto de cuerdas en Sol mayor, op.9
Los Músicos de Cámara de Zurich
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº10 en re menor, op.6, Nº10
I Musici
19.00
Johann Strauss I
Vals Tivoli-Rutsch, op.39b
Ensamble Viena
Edouard Lalo
Concierto para piano y orquesta en fa menor
Pierre-Alain Volondat, piano
Tapiola Sinfonietta / Kees Bakels
Leopold Mozart
Sinfonía de los juguetes
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Sándor Frigyes
Anatol Liadov
Fantasía sobre canciones gitanas
Dmitrii Khrychev, chelo
Olga Solovieva, piano
20.00
Momentos Musicales
Camille Saint-Saëns
El Carnaval de los animales
Martha Argerich y Nelson Freire, pianos
Gidon Kremer, violín
Mischa Maisky, chelo
Georg Hörtnagel, contrabajo
Irena Grafenauer, flauta
Eduad Brunner, clarinete
Markus Steckeler, xilofón
Edith Salmen-Weber, glockenspiel
Edvard Grieg
Peer Gynt, suite para orquesta Nº1, op.46
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Richard Kraus
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Krystian Zimerman, piano
21.00
Luigi Boccherini
Sonata para dos chelos en Mi bemol mayor
Anner Bysma, chelo
Kenneth Slowik, chelo
Leos Janácek
En la niebla, JW 8/22
Jet Röling, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para flauta y orquesta en do menor, R.441
Cordula Breuer, flauta dulce
Cologne Concerto
Richard Wagner
Los maestros cantores de Núremberg, WWV 96. Preludio
Orquesta de París / Daniel Barenboim
22.00
Industria Nacional
Honorio Siccardi (1897-1963)
Cuarteto Nº2
Cuarteto Gianneo
Registro documental realizado en Dolores en noviembre de 2007
Maurice Ravel
Mi madre la oca, suite para piano a cuatro manos
Paula y Fabiana Chávez, piano a cuatro manos
Jorge Sad Levi
Los pájaros siempre estuvieron ahí,,, (1999)
Ensamble / Alejo Pérez
Grabado en vivo em el Centro de Experimentación del Teatro Colón el 27 de junio de 1999
Lars-Erik Larsson
Concertino para trombón y orquesta, op.47, N°7
Henry Bay, trombón
Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martín / Alfonso Devita
23.00
Complemento musical
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en la menor, K.310
Mitsuko Uchida, piano
Claude Debussy
Sonata para flauta, viola y arpa
Ursula Holliger, arpa;
Peter-Lukas Graf, flauta;
Serge Collot, viola
François Couperin
Les Goûts-réünis. Concierto Nº11
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz