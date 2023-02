Programación Miércoles 8 de Febrero

00.00

Trasnoche Jazz

Stan Getz

Nitetime Street

Reflections

Spring can really hang you up the most

Trey Wright

The way forward

April Barrows

Stay out of my dreams

All you really need is the girl

Idea of love

00.30

La trasnoche de La 96.7

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea

François Couperin

Las naciones. Ordre Nº4: La piamontesa

Musica ad Rhenum

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano en do menor, K.475

Zoltán Kocsis, piano

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Alban Berg

Der Wein, aria de concierto

Anne Sophie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Pachelbel

Canon para tres violines y continuo en Re mayor (versión orquesta)

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Eugen Jochum

Johann Kaspar Mertz

Fantasía oriental, op.65, Nº2, de Tres piezas, op.65

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Piotr Ilich Chaikovsky

Sonata para piano Nº1 en Sol mayor, op.37, "Gran sonata"

Nicolai Lugansky, piano

Enrique Granados

Goyescas. Intermezzo (arreglo chelo y piano)

Miklós Perenyi, chelo;

Zoltán Kocsis, piano

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

Alphons Diepenbrock

Suite de concierto de la música incidental para el drama Marsyas

Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112

Cuarteto Miami

07.00

Y la mañana va

Malcolm Arnold

“El humo”, obertura op.21

Orquesta Filarmónica de Londres / Malcolm Arnold

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº36 en Fa mayor, K.547

Isabelle van Keulen, violín

Ronald Brautigan, piano

Francesco Durante

Concierto a cuatro en sol menor

Ensamble Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Joaquín Rodrigo

Música para un jardín

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

08.00



Sigismond Thalberg

Souvenirs de Beethoven

Francesco Nicolosi, piano

Louis Spohr

Cuarteto Nº5 en Re mayor, op.15, Nº2

Nuevo Cuarteto de Budapest

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op.13, Nº6

Han de Vries, oboe

Wouter Möller, chelo barroco

Bob Van Asperen, clave

09.00



Franz Krommer

Sinfonía Nro.9 en Do mayor

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Griffiths

Paul Hindemith

En una noche, op.15

Hans Petermandl, piano

10.00

George Frideric Handel

"Dopo notte", aria del Acto III de la ópera “Ariodante”

Franco Fagioli, contratenor

Il Pomo d'Oro / Zefira Valova

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Christian Tetzlaff, violín

Lars Vogt, piano

Nicolai Miaskovsky

Sinfonietta Nº2 en si menor, op.32, Nº2

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Partita en Si bemol mayor

Scott Ross, clavecín

Heinrich Schütz

O Jesu, nomen dulce

Andreas Scholl, contratenor

Karl-Ernst Schröder, laúd

Heinrich Schütz

Bien has hecho con tu siervo, del Salmo 119

Collegium Vocale Gent

Concerto Palatino / Philippe Herreweghe

Heinrich Schütz (los tracks que se necesiten)

- O primavera

- D'orrida selce alpina

- Ride la primavera

- Così morir debb'io

Concerto Vocale / René Jacobs

12.00

Complemento musical

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano N°2 en si bemol menor, op.36

Hélène Grimaud, piano

Antonio Vivaldi

Longe mala, umbrae, terrores, motete, R.629

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble Artaserse

Leonard Bernstein

Divertimento para orquesta

Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein

13.00

Artista de Moda (Boris, Santiago Otero & Germán Seraín)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Franz Schubert

A la música, con texto de Franz von Schober

Ian Bostridge, tenor

Leif Ove Andsnes, piano

Margarita en la rueca, con texto de Goethe

Elly Ameling, soprano

Jörg Demus, piano

El doble, con texto de Heinrich Heine

Peter Schreier, tenor

András Schiff, piano

Robert Schumann

“Claro de luna”, de Liederkreis, op.39, con texto de Joseph von Eichendorff

Barbara Bonney, soprano

Vladimir Ashkenazy, piano

“En la lejanía”, de Liederkreis, op.39, con texto de Joseph von Eichendorff

Hemrann Prey, barítono

Leonard Hokanson, piano

Johannes Brahms

“Mi reina, eres tan maravillosa”, de los Lieder und Gesänge, op.32

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Daniel Barenboim, piano

“Eh, gitano”, de Canciones gitanas, op.103

Anne-Sophie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

Hugo Wolf

Tres canciones con texto de Eduard Möricke

Plegaria

Olaf Bär, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Reencuentro

Barbara Bonney, soprano

Geoffrey Parsons, piano

El jinete de fuego

Brigitte Fassbaender, mezzosoprano

Jean-Yves Thibaudet, piano

Gustav Mahler

“El toque de diana”, de El cuerno mágico de la juventud

Walter Berry, bajo-barítono

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

“Me perdido para el mundo” de las Canciones con textos de Rückert

Christa Ludwig, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Complemento musical

Claude Debussy

Trío en Sol mayor, L.3

Trío Fontenay

Joseph Haydn

Divertimento a seis en Do mayor, Hob.II:11, "El cumpleaños"

Linde-Consort / Hans-Martin Linde

Antonio Vivaldi

Sinfonia a 4 en si menor, R.169, "Al Santo sepolcro"

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Albert Lortzing

Obertura “El cazador del bosque”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Checoslovaquia / Alfred Walter

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Industria Nacional

Frédéric Chopin

Balada para piano en sol menor, op.23

Enrique Granados

“Quejas o La maja y el ruiseñor”, de Goyescas

Giuseppe Martucci

Tarantella

Carmen Scalcione, piano

Augusto Rattenbach (1927-2015)

Diez siglos. Cantata para coro mixto, soprano solista y orquesta

Catalina Odriozola, soprano

Coral Carmina

Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata / Carlos Vieu

Amanda Guerreño

Ritmocordio I (1964)

Los Percusionistas de Buenos Aires / Fabián Berman

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho el 17 de septiembre del año 2005