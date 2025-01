Programación Miércoles 8 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6

Alfred Brendel, piano

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Claude Debussy

Danzas sagrada y profana para arpa y orquesta de cuerdas, L.103

Nicanor Zabaleta, arpa

Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, "Del nuevo mundo"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "La primera luz"

Lucia Popp, soprano;

Andreas Schmidt, barítono

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Leonard Bernstein

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Evgeny Kissin, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº3 en la menor, op.15

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45

Frantisek Veselka, violín;

Milena Dratvová, piano

Leo Brouwer

Dos temas populares cubanos para guitarra, Nº1 Canción de cuna (Eliseo Grenet)

Dos temas populares cubanos para guitarra, Nº2 Ojos brujos (Gonzalo Roig)

Matías Liva, guitarra

Frederick Delius

Concierto para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Robert Schumann

Estudios sinfónicos para piano, op.13

Alfred Brendel, piano

Guillaume Dumanoir

Suite del ballet de Estocolmo

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.32

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº1 en do menor, op.89

Maureen Jones, piano

Quinteto Fauré de Roma

John Dowland

El tiempo permanece todavía

Emma Kirkby, soprano;

Anthony Rooley, laúd

06.00

Y la mañana va

Johann Simon Mayr (compositor alemán, 1763-1845)

Sinfonía de la ópera “El amor conyugal”

Ensamble Opera Fuoco / David Stern

William Grant Still

“Preludio”, “Danza de los trabajadores” y “Swanee River”

Hartmut Höll, piano

Dario Castello

Sonata decima settima, in ecco

The Gonzaga Band

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº34 en Do mayor, K.338

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

07.00



Juan Crisóstomo de Arriaga

Obertura en Re mayor, op.20

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Cuatro mazurcas para piano, op.17

Leif Ove Andsnes, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo Nº12 en menor, op.2, Nº12

Trío Locatelli

Carl Stamitz

Sinfonía en Sol mayor, op.13, Nº4

London Mozart Players / Matthias Bamert



08.00

Johann Baptist Vanhal

Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Innsbruck / Othmar Costa

Alamiro Giampieri (compositor y clarinetista italiano, 1893-1963)

El Carnaval de Venecia

Emma Johnson, clarinete

Gordon Back, piano

Hector Berlioz

Tristia, tres piezas para coro y orquesta, op.18

Coro Monteverdi

Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner

09.00

Ludwig van Beethoven

Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi mayor, op.20

Miembros del Octeto de Viena

Manuel Gómez Carrillo (compositor argentino, 1883-1968)

Rapsodia santiagueña

Inés Gómez Carrillo (hija del compositor), piano

10.00

Eric Coates

“Las tres Elizabeth”, suite para orquesta

Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

Joseph Haydn

Trío Nº20 en Re mayor, Hoboken 7, Nro.7

Trío 1790 (en instrumentos de época)

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº2

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

Música de Verano

Domenico Dall ´Oglio

Concierto para violín en Do mayor

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Joseph Haydn

Adagio para piano en Fa mayor

Alfred Brendel, piano

Claude Debussy

Danzas para arpa y orquesta de cuerdas

Nicanor Zabaleta, arpa

Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz

Richard Wagner

Obertura de la ópera “Tannhäuser”

Orquesta Sinfónica de Londres / Barry Tuckwell

12.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330

Mitsuko Uchida, piano

Mijail Glinka

Obertura española Nº2, "Recuerdo de una noche de verano en Madrid"

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta travesera y flauta dulce en mi menor

Michael Schneider, flauta dulce

Wilbert Hazelet, flauta travesera

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebe

Carl Nielsen

Música para piano para chicos y grandes, Libro 1, op.53

Elisabeth Westenholz, piano



13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Dmitri Shostakovich

Sonata para chelo y piano en re menor, op.40

Sol Gabetta, chelo

Hélène Grimaud, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Johannes Brahms

Variaciones para orquesta sobre un tema de Haydn, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Henry Vieuxtemps

Sonata para viola y piano Nº14 (inconclusa)

Therese-Marie Gilissen, viola

Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

"Ei parte… Per pietà, ben mio", aria de Fiordiligi de la ópera Cosí fan tutte

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer

19.00

Antonio Vivaldi

La primavera, concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.8, Nº1

Bela Banfalvi, violín

Las cuerdas de Budapest / Károly Botvay

Fini Henriques

Trío en Sol mayor, op.31, “Trío de los niños”

Tre Musici

Alejandro García Caturla

Tres danzas cubanas

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Nicolò Paganini

Cuarteto con guitarra en Do mayor, op.4, Nº2

Rainer Kussmaul, violín

Ulrich Koch, viola

Sonja Prunnbauer, guitarra

Marcal Cervera, chelo

20.00

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas en Sol mayor, op.9, Nº1

Anne-Sophie Mutter, violín;

Mstislav Rostropovich, chelo;

Bruno Giurana, viola

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, K.239

Sonata para clave en La mayor, K.208

Sonata para clave en Do mayor, K.72

Alexandre Tharaud, piano

Frank Bridge

Suite para orquesta de cuerdas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / David Garfoth

21.00

Gustav Mahler

Canciones tempranas

Thomas Hampson, barítono;

David Lutz, piano

Bedrich Smetana

Trío en sol menor, op.15

Trío Joachim

Frédéric Chopin

Polonesa para piano Nº5 en fa sostenido menor, op.44

Maurizio Pollini, piano

22.00

Antonín Dvořák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Samuel Barber

Música de verano para quinteto de vientos, op.31

Quinteto Argos

Francesca Caccini

O che nuovo stupor

Elena Checchi, soprano

Capella di Santa Maria degli Angiolini / GIan Luca Lastraioli

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº3 en Do mayor

Claude Stark, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / (pául ánguerer) Paul Angerer

23.00

Gabriel Fauré

Tres nocturnos, op.33, para piano

Pascal Rogé, piano

Dmitr Shostakovich

Sinfonía N°9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

George Frideric Handel

Passacaglia para clave en sol menor (transcripción para violín y viola de Johan Halvorsen)