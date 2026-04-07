Programación Miércoles 8 de Abril

00.00
La Trasnoche Clásica
Franz Liszt
Danza macabra para piano y orquesta
Krystian Zimerman, piano
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Michel Corrette
Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)
Florilegium ensamble
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis
Malcolm Arnold
Sinfonietta Nº1, op.48
Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople
Antonin Dvorák
Sexteto de cuerdas en La mayor, op.48
Academy Chamber Ensamble
Claude Debussy
Pour le piano, L.95
Philippe Entremont, piano
Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Anne-Sophie Mutter, violín
National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich
Jeremiah Clarke
Blest be those sweet regions
René Jacobs, contratenor
Concerto Vocale / René Jacobs
Johann Stamitz
Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor
Barthold Kuijken, flauta
Tafelmusik / Jeanne Lamon
Johannes Brahms
Danza húngara Nº6 en Re mayor
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Bernhard Joachim Hagen
Minuet con variaciones de Locatelli
Karl Ernst Schöder, laúd
Ludwig August Lebrun
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor
Heinz Holliger, oboe
Camerata Bern / Thomas Füri
Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Claudio Arrau, piano
Edvard Grieg
Dos Melodías elegíacas
Orquesta de Cámara Orpheus
John Duarte
Suite inglesa
Manuel López Ramos, guitarra
Manuel Infante
Danzas andaluzas para dos pianos
Karin Lechner y Sergio Tiempo, piano a cuatro manos
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con clarinete en La mayor, K.581
Reiner Huele, clarinete
Cuarteto de Mannheim
Josef Strauss
Retratos del tiempo, vals op.51
Orquesta Vienesa de Londres / Jack Rothstein
Jean-Féry Rebel
Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor
Andrew Manze, violín
Jaap der Linden, viola da gamba
Richard Eggar, clave
Franz Schubert
Impromptu para piano en La bemol mayor, D.899, Nº4
Alfred Brendel, piano
Francesco Maria Veracini
Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.1, Nº12
Luigi Mangiocavallo, violín;
Claudio Ronco, chelo;
Marco Mencoboni, clave
Gioachino Rossini
Introducción, tema y variaciones para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor
Vincenzo Mariozzi, clarinete
I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini
Piotr Ilich Chaikovsky
Suite para piano de el ballet El cascanueces, op.71 (arreglo de Mikhail Pletnev)
Mijail Pletnev, piano
Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120 (versión para clarinete, chelo y piano)
Pascal Moraguès, clarinete;
Christophe Coin, chelo;
Patrick Cohen, piano
Heinrich Franz von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143
Ensamble Romanesca
07.00
Y la mañana va
William Walton
Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
George Gershwin
Rhapsody in blue. Transcripción para piano
Louis Lortie, piano
Luigi Boccherini
Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4
Loic Poulain, flauta
Cuarteto Dolezal de Praga
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
08.00
Cesar Cui
Siete preludios para piano, op.64
Jeffrey Biegel, piano
Niels Gade
Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32
Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schønwandt
Saverio Mercadante
Concierto para corno y cuerdas en re menor
Luciano Giuliani, corno
I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini
09.00
Clara Wieck
Soirees musicales, op.6
Yoshiko Imai, piano
Ambroise Thomas
"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet
Sumi Jo, soprano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella
Leopold Kozeluch
Sinfonía en Do mayor
Concerto Köln / Werner Ehrhardt
10.00
Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22
Itzhak Perlman, violín
Orquesta de París / Daniel Barenboim
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº27 en mi menor, op.90
John Lill, piano
Malcolm Arnold
Cuarteto con oboe, op.61
Ensamble Nash
11.00
Los Caminos del Barroco
Antoine Forqueray
Suite de piezas para viola da gamba N° 5 en do menor
Sigisward Kuijken, viola da gamba
Wieland Kuijken, viola da gamba
Gustav Leonhardt, clavecín
Jean-Baptiste Barrière
Sonata para chelo y bajo continuo en do menor N°6, segundo libro
Bruno Cocset, chelo
Les Basses Réunies / Bruno Cocset
Lodovico Giustini da Pistoia
Sonata N°1 para pianoforte en sol menor
Andrea Coen, pianoforte
12.00
Al Mediodía
Domenico Scarlatti
Sonata en fa menor para teclado, K.466
Emil Gilels, piano
Johann Martin Kraus
Sinfonía en Re mayor
Concerto Köln
Albert Roussel
Serenata para flauta, viola y arpa, op.30
Miembros del Quinteto Mirage
Johan Svendsen
Rapsodia noruega Nº3, op.21
Orquesta Filarmónica de Bergen / Neeme Järvi
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Héctor Berlioz
Obertura de la ópera Benvenuto Cellini
Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis
Johannes Brahms
Trío en la menor para clarinete, chelo y piano, op.114
Richard Stolz, clarinet
Yo-Yo Ma, clarinete
Emmanuel Ax, piano
César Franck
El cazador maldito, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch
Grabado en vivo en el Symphony Hall, Boston, el 10 de octubre de 1959
César Franck
Danza lenta, para piano
Stephen Hough, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Vincent d'Indy
Sinfonía sobre un canto montañés francés, op.25
François-Joël Thiollier, piano
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Antonio de Almeida
Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en sol menor
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo barroco
Bob van Asperen, clave
Gaspard Fritz
Sinfonía en sol menor, op.6, Nº6
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
19.00
Barbara Strozzi
L'Eraclito amoroso
Philippe Jaroussky, contratenor
Le Concert d'Astrée / Emmanuelle Haïm
Louise Farrenc
Noneto para cuerdas y vientos en Mi bemol mayor, op.38
Ensamble de Cámara Ambache
Aaron Copland
Tres bosquejos latinoamericanos
Orquesta de Cámara Orpheus
Fritz Kreisler
Romance, op.94, N°2
Cho-Liang Lin, violín
Sandra Rivers, piano
20.00
Momentos Musicales
22.00
Industria Nacional
Salvador Ranieri
Elegía para Bedri, para, voz, vibráfono, percusión y tam-tam, con texto del Oficio de Difuntos
Eduardo Loureiro, tenor
Angel Frette, vibráfono
Cristián Frette, percusión
Jorge Azzinari, tam-tam
Robert Schumann
Sinfonía N°4 en re menor, op.120
Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martín / Luciano Falcón
Sergio Schmilovich
Lagos del sur, para flauta, guitarra y bandoneón (1994)
Trío de Buenos Aires / Sergio Schmilovich
23.00
Complemento musical
Gabriel Fauré
Réquiem, op.48
Philippe Jaroussky, contratenor;
Matthias Goerne, barítono
Orquesta de París / Paavo Järvi
Coro de la Orquesta de París
Domenico Scarlatti
Sonata para clave en fa menor, K.481
Alexandre Tharaud, piano
Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola;
Leif Ove Andsnes, piano