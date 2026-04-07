PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

07/04/2026

Programación Miércoles 8 de Abril

00.00
La Trasnoche Clásica

Franz Liszt
Danza macabra para piano y orquesta
Krystian Zimerman, piano
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Michel Corrette
Concierto cómico Nº25 "Los salvajes y la Furstemberg" (sobre Las indias galantes de Rameau)
Florilegium ensamble

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis

Malcolm Arnold
Sinfonietta Nº1, op.48
Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

Antonin Dvorák
Sexteto de cuerdas en La mayor, op.48
Academy Chamber Ensamble

Claude Debussy
Pour le piano, L.95
Philippe Entremont, piano

Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Anne-Sophie Mutter, violín
National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich

Jeremiah Clarke
Blest be those sweet regions
René Jacobs, contratenor‎
Concerto Vocale / René Jacobs

Johann Stamitz
Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor
Barthold Kuijken, flauta
Tafelmusik / Jeanne Lamon

Johannes Brahms
Danza húngara Nº6 en Re mayor
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Bernhard Joachim Hagen
Minuet con variaciones de Locatelli
Karl Ernst Schöder, laúd

Ludwig August Lebrun
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor
Heinz Holliger, oboe
Camerata Bern / Thomas Füri

Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Claudio Arrau, piano

Edvard Grieg
Dos Melodías elegíacas
Orquesta de Cámara Orpheus

John Duarte
Suite inglesa
Manuel López Ramos, guitarra

Manuel Infante
Danzas andaluzas para dos pianos
Karin Lechner y Sergio Tiempo, piano a cuatro manos

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con clarinete en La mayor, K.581
Reiner Huele, clarinete
Cuarteto de Mannheim

Josef Strauss
Retratos del tiempo, vals op.51
Orquesta Vienesa de Londres / Jack Rothstein

Jean-Féry Rebel
Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor
Andrew Manze, violín
Jaap der Linden, viola da gamba
Richard Eggar, clave

Franz Schubert
Impromptu para piano en La bemol mayor, D.899, Nº4
Alfred Brendel, piano

Francesco Maria Veracini
Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.1, Nº12
Luigi Mangiocavallo, violín;
Claudio Ronco, chelo;
Marco Mencoboni, clave

Gioachino Rossini
Introducción, tema y variaciones para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor
Vincenzo Mariozzi, clarinete
I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Piotr Ilich Chaikovsky
Suite para piano de el ballet El cascanueces, op.71 (arreglo de Mikhail Pletnev)
Mijail Pletnev, piano

Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120 (versión para clarinete, chelo y piano)
Pascal Moraguès, clarinete;
Christophe Coin, chelo;
Patrick Cohen, piano

Heinrich Franz von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143
Ensamble Romanesca

07.00
Y la mañana va

William Walton
Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

George Gershwin
Rhapsody in blue. Transcripción para piano
Louis Lortie, piano

Luigi Boccherini
Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4
Loic Poulain, flauta
Cuarteto Dolezal de Praga

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

08.00

Cesar Cui
Siete preludios para piano, op.64
Jeffrey Biegel, piano

Niels Gade
Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32
Collegium Musicum de Copenhague / Michael Schønwandt

Saverio Mercadante
Concierto para corno y cuerdas en re menor
Luciano Giuliani, corno
I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

09.00

Clara Wieck
Soirees musicales, op.6
Yoshiko Imai, piano

Ambroise Thomas
"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet
Sumi Jo, soprano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Leopold Kozeluch
Sinfonía en Do mayor
Concerto Köln / Werner Ehrhardt

10.00

Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22
Itzhak Perlman, violín
Orquesta de París / Daniel Barenboim

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº27 en mi menor, op.90
John Lill, piano

Malcolm Arnold
Cuarteto con oboe, op.61
Ensamble Nash

11.00
Los Caminos del Barroco

Antoine Forqueray
Suite de piezas para viola da gamba N° 5 en do menor
Sigisward Kuijken, viola da gamba
Wieland Kuijken, viola da gamba
Gustav Leonhardt, clavecín

Jean-Baptiste Barrière
Sonata para chelo y bajo continuo en do menor N°6, segundo libro
Bruno Cocset, chelo
Les Basses Réunies / Bruno Cocset

Lodovico Giustini da Pistoia
Sonata N°1 para pianoforte en sol menor
Andrea Coen, pianoforte

12.00
Al Mediodía

Domenico Scarlatti
Sonata en fa menor para teclado, K.466
Emil Gilels, piano

Johann Martin Kraus
Sinfonía en Re mayor
Concerto Köln

Albert Roussel
Serenata para flauta, viola y arpa, op.30
Miembros del Quinteto Mirage

Johan Svendsen
Rapsodia noruega Nº3, op.21
Orquesta Filarmónica de Bergen / Neeme Järvi

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Héctor Berlioz
Obertura de la ópera Benvenuto Cellini
Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis

Johannes Brahms
Trío en la menor para clarinete, chelo y piano, op.114
Richard Stolz, clarinet
Yo-Yo Ma, clarinete
Emmanuel Ax, piano

César Franck
El cazador maldito, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch
Grabado en vivo en el Symphony Hall, Boston, el 10 de octubre de 1959

César Franck
Danza lenta, para piano
Stephen Hough, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Vincent d'Indy
Sinfonía sobre un canto montañés francés, op.25
François-Joël Thiollier, piano
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Antonio de Almeida

Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en sol menor
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo barroco
Bob van Asperen, clave

Gaspard Fritz
Sinfonía en sol menor, op.6, Nº6
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

19.00

Barbara Strozzi
L'Eraclito amoroso
Philippe Jaroussky, contratenor
Le Concert d'Astrée / Emmanuelle Haïm

Louise Farrenc
Noneto para cuerdas y vientos en Mi bemol mayor, op.38
Ensamble de Cámara Ambache

Aaron Copland
Tres bosquejos latinoamericanos
Orquesta de Cámara Orpheus

Fritz Kreisler
Romance, op.94, N°2
Cho-Liang Lin, violín
Sandra Rivers, piano

20.00
Momentos Musicales

22.00
Industria Nacional

Salvador Ranieri
Elegía para Bedri, para, voz, vibráfono, percusión y tam-tam, con texto del Oficio de Difuntos
Eduardo Loureiro, tenor
Angel Frette, vibráfono
Cristián Frette, percusión
Jorge Azzinari, tam-tam

Robert Schumann
Sinfonía N°4 en re menor, op.120
Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martín / Luciano Falcón

Sergio Schmilovich
Lagos del sur, para flauta, guitarra y bandoneón (1994)
Trío de Buenos Aires / Sergio Schmilovich

23.00
Complemento musical

Gabriel Fauré
Réquiem, op.48
Philippe Jaroussky, contratenor;
Matthias Goerne, barítono
Orquesta de París / Paavo Järvi
Coro de la Orquesta de París

Domenico Scarlatti
Sonata para clave en fa menor, K.481
Alexandre Tharaud, piano

Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola;
Leif Ove Andsnes, piano