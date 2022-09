Programación Miércoles 7 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Paul Desmond y el Modern Jazz Quartet

Bag’s new groove

You go to my head

Javier García

Banquete místico

Laura Garam

Don’t be that way

Once again

An easy tune

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Jean Marie Leclair

Recreación musical de ejecución sencilla Nº2

Florilegium

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº3 en do menor, op.44

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboé

Camerata Bern / Thomas Füri

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

Francesco Corbetta

Suite para guitarra en sol menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

07.00

Y la mañana va

Josef Strauss

Transacciones, vals op.184

Orquesta Sinfónica de Berlín / Alfred Stolz

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas Nº6 en Re mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Johannes Brahms

Balada para piano en Re mayor, op.10, Nº2

Glenn Gould, piano

Nikolai Rimsky-Korsakov

Suite de la ópera La ciudad invisible de Kitezh

Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Pletnev

08.00



Johann Christian Bach

Quinteto para flauta, oboe, violín, fagot y clave en Re mayor

Ensamble Barroco de París

Camille Saint Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Fa mayor, op.22

Pascal Rogé, piano

Royal Philharmonic Orchestra / Charles Dutoit

Claudio Monteverdi

Gloria a siete voces, de la Selva morale e spirituale

Les Arts Florissants / William Christie

09.00

Franz Schubert

Cuarteto Nº5 en Si bemol mayor, Deutsch 68

Cuarteto Melos

Ernest Bloch

Dos interludios de la ópera “Macbeth”

Royal Philharmonic Orchestra / Dalia Atlas

George Enescu

Impresiones de la infancia, para violín y piano, op.28

Leonidas Kavakos, violín

Peter Nagy, piano

10.00

Franz Ignaz Beck

Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº4

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

Gerald Finzi

Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas en do menor, op.31

Alan Hacker, clarinete

Orquesta de Cuerdas de Inglaterra / William Boughton

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Especial Malvinas

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Bajo la dirección de Luis Gorelik, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrece un nuevo concierto dentro de su temporada en el Auditorio Nacional. Se escuchará la Sinfonía Bíblica de Juan José Castro con textos de Victoria Ocampo, con la participación del Coro Polifónico Nacional dirigido por Antonio Domenighini y con Ingrid Pelicori como recitante. El programa se completa con el segundo concierto para piano de Bartók con Marcelo Balat, y la segunda suite de Daphnis et Chloé de Ravel.

21.40

Complemento musical

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)