Programación Miércoles 7 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Jimmy Forrest

Tin tin deo

Tuxedo junction

Magnus Öström

Happy and the fall

Tammy Weis

Not that kinda girl

I pretended

Don’t want to fall in love again

00.30

La Trasnoche Clásica

Philibert Delavigne

Las flores, op.4

Mandel Quartet

Antonín Dvorak

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

Capel Bond

Concierto Nº2 en La mayor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Dmitri Shostakovich

Sinfonía de cámara op.110

Orquesta de Cámara de Europa / Rudolf Barshai

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Heitor Villa-Lobos

Choros Nº1 para guitarra

Pepe Romero, guitarra

Franz Krommer

Sexteto para vientos en do menor

Consortium Classicum

Benjamin Britten

Tardes musicales. Soirées musicales (sobre temas de Rossini)

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

Igor Stravinsky

Pulcinella, suite para orquesta

Academy of St. Martin in the Fields/Neville Marriner

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra/ Mats Liljefors

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en Si bemol mayor, op.107

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

Marin Marais

La voz humana para viola da gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Vladimir Horowitz, piano

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Antonio Salieri

Veintiséis variaciones sobre la folia de España

Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Andreas Hammerschmidt

Suite Nº1

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333

Mitsuko Uchida, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor

Andrew Manze, violín;

Jaap der Linden, viola da gamba;

Richard Eggar, clave

06.00

Y la mañana va

Malcolm Arnold

Peterloo, obertura op.97

Orquesta Filarmònica de la BBC / Rumon Gamba

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violínes y orquesta en re menor, BWV 1043

Yehudi Menuhin y Christián Ferrás, violines

Orquesta del Festival de Bath / Yehudi Menuhin

Robert Schumann

Seis poemas sobre textos de Nikolaus Lenau, op.90

Paul Armin Edelmann, barìtono

Charles Spencer, piano

Luigi Cherubini

Obertura de “La hospitalidad portuguesa”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

07.00

Richard Wagner

Marcha para el Centenario Americano

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Edvard Grieg

Seis piezas líricas, op.43

Zoltan Kocsis, piano

Erik Satie

Gymnopedies Nº1 y Nº3. Orquestación de Claude Debussy

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky



08.00



Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor

Cuarteto Casals

Henry Purcell

Acto I de la ópera Dido y Eneas

Véronique Gens, soprano

Nathan Berg, bajo-barítono

Sophie Marin-Degor, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Mikolajus Čiurlionis (Compositor lituano, 1875-1911)

Cuatro preludios para piano

Mũza Rubackyté, piano



09.00

Ernst John Moeran

Serenata en Sol mayor

Orquesta del Ulster / Vernon Handley



Pietro Antonio Locatelli

Sonata para dos violínes y bajo continuo en La mayor, op.8, Nº7

Rachel Isserlis, violín

Trío Locatelli

Joseph Haydn

Ariadna en Naxos, cantata para voz solista y piano

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano



10.00

Berthold Goldschmidt (compositor alemán, 1903-1996)

Concierto para clarinete y orquesta

Sabine Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera Cómica de Berlín / Yakov Kreizberg

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Vladimir Ashkenazy, piano

Jules Massenet

Música de ballet de la ópera “El Cid”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Cantata “¡Sonad, timbales! ¡Tronad, trompetas!", BWV 214

Coro y Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga en si menor, BWV 869

Masaaki Suzuki, clavecín

George Frideric Handel

Selección de coros de su oratorio “El Mesías”

Coro Monteverdi

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

12.00

El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven

Trío Nº7 en Si bemol mayor, op.97, "Trío Archiduque"

Pinchas Zuckerman, violín;

Jacqueline Du Pré, chelo;

Daniel Barenboim, piano

Ludwig van Beethoven

Doce variaciones para chelo y piano sobre "Ein Mädchen oder ein Weibchen" de La flauta mágica de Mozart, op.66

Pierre Fournier, chelo

Wilhelm Kempff, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Antonín Dvořák

Concierto en sol menor para piano y orquesta, op.33

András Schiff, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Christoph von Dohnányi

Anton Bruckner

Intermezzo, para quinteto de cuerdas

Cuarteto Sonare

Vladimir Mendelssohn, viola

Anatol Liadov

Baba Yaga, op.56 (1904)

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Manuel Ponce

Instantáneas mejicanas

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Pieter Hellendaal

Gran concerto grosso Nº4 en Mi bemol mayor, op.3

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de la ópera Las bodas de Fígaro, K.492

Anna Tomowa-Sintow, soprano

Ileana Cotrubaş, mezzosoprano

Frederica von Stade, mezzosoprano

José van Dam, bajo-barítono

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

19.00

Jean Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Stanislaw Moniuszko

Cuarteto Nº2 en Fa mayor

Cuarteto de Varsovia

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra y Capricho árabe

Wolfgang Lendle, guitarra

Franz Ignaz Beck

Sinfonía en Re mayor, op.10, Nº2

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

20.00

La Gran Aldea (Dinamarca)

Friedrich Kuhlau

Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op.7

Michael Ponti, piano

Orquesta Sinfónica de Odense / Othmar Maga

Christoph Ernst Friedrich Weyse

Ocho canciones matinales para niños

Else Torp, soprano

Mathias Hedegaard, tenor

Marie Rørbech, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional