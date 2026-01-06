Programación Miércoles 7 de Enero

Miércoles 07-01-2026
00.00
La Trasnoche Clásica
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Glenn Gould, piano
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)
Jordi Savall, viola da gamba
Bruno Cocset, bajo de violín
Michael Behringer, clave
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola
Paul Meyer, clarinet
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
Ottorino Respighi
Belfagor, obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes
Claudio Monteverdi
L'Incoronazione di Popea. Sinfonía y Primer acto. Fin
Danielle Borst, soprano;
Lena Lootens, soprano;
Axel Köhler, contratenor
Concerto Vocale / René Jacobs
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº18 en Si bemol mayor, K.456
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia
Antonin Dvorák
Quinteto con piano Nº2 en La mayor, op.81
Sviatoslav Richter, piano
Cuarteto Borodin
Johann Kaspar Mertz
Serenata, Nº3 de las Canciones de Schubert (D.957)
Lásló Szendrey-Karper, guitarra
Thomas Arne
Sinfonía Nº2 en Do mayor
Cantilena / Adrian Shepherd
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº2 en re menor, op.121
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano
Claude Debussy
El mar, L.109
Orquesta Sinfónica de Boston / Michael Tilson Thomas
Michel Richard Delalande
Sobre los ríos de Babilonia
Les Arts Florissants / William Christie
Alexander Borodin
Quinteto para cuerdas en fa menor
Otto Kérstesz, chelo
Nuevo Cuarteto Budapest
Jean Sibelius
Luonnotar, op.70
Elisabeth Söderström, soprano
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy
Bohuslav Martinu
Sinfonía Nº4, H.305
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Felix Mendelssohn
Siete piezas características, op.7
Martin Jones, piano
Ernest Chausson
Trío en sol menor, op.3
Trío Beaux Arts
John Ireland
Sonata para piano en mi menor
Eric Parkin, piano
07.00
Y la mañana va
Antonín Dvorák
Rapsodia eslava, op.45, Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi
Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis. Arreglo para dos pianos de Maurice Jacobson
Dúo Goldstone y Clemmow
Lars-Erik Larsson
Concertino para corno y orquesta de cuerdas, op.45, Nº5
Sören Hermansson, corno
Sinfonietta de Umea, Suecia / Edvard Tjivzjel
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº12 en si menor, op.6, Nº12
I Musici
08.00
Isaac Albéniz
Suite orquestal de la ópera “Pepita Jiménez”
Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña / Jaime Martín
Hugo Kauder (compositor y pedagogo judío-austríaco, 1888-1972)
Cuarteto para cuerdas Nro.2
Cuarteto Euclid
Edouard Lalo
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.20
Olivier Charlier, violín
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier
09.00
Nikolay Roslavets (compositor ruso que vivió entre 1881 y 1944)
Sonata para piano Nro.1
Marc-André Hamelin, piano
Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Staatskapelle de Berlin / Daniel Barenboim
10.00
Guillaume Lekeu
Molto adagio, para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Debussy
Frédéric Chopin
Dos polonesas: op.40 Nro.1 en La mayor y op.53 en La bemol mayor
Rafal Blechacz, piano
Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.52
Ragin Wenk-Wolf, violín
Orquesta Filarmónica Janacek / Dennis Burkh
11.00
Música de Verano
Domenico Dall ´Oglio
Concierto para violín en Do mayor
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Joseph Haydn
Adagio para piano en Fa mayor
Alfred Brendel, piano
Claude Debussy
Danzas para arpa y orquesta de cuerdas
Nicanor Zabaleta, arpa
Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz
Richard Wagner
Obertura de la ópera “Tannhäuser”
Orquesta Sinfónica de Londres / Barry Tuckwell
12.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330
Mitsuko Uchida, piano
Mijail Glinka
Obertura española Nº2, "Recuerdo de una noche de verano en Madrid"
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta travesera y flauta dulce en mi menor
Michael Schneider, flauta dulce
Wilbert Hazelet, flauta travesera
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebe
Carl Nielsen
Música para piano para chicos y grandes, Libro 1, op.53
Elisabeth Westenholz, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en sol menor, op. 8, N°2, “El verano”
Europa Galante / Fabio Biondi
Benjamin Britten
Guía orquestal para la juventud, variaciones y fuga sobre un tema de Purcell, op.34
Orquesta Nacional de París / Lorin Maazel
Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano Nº2 en mi menor, op.108
Tedi Papavrami, violín
Nelson Goerner, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johann Strauss (hijo)
Marcha persa, op.289
Orquesta Strauss de Viena / Joseph Francek
Max Bruch
Fantasía escocesa para violín, arpa y orquesta, op.46
Maxim Fedotov, violín
Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311
Rafał Blechacz, piano
19.00
Georg Philipp Telemann
Concierto para tres oboes y orquesta en Si bemol mayor
Peter Westermann, Michael Niesemann y Piet Dhont, oboes
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Luigi Boccherini
Trío de cuerdas en La mayor, op.14, Nº3
Cuarteto Ensō
Pietro Mascagni
La ciudad eterna
Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda
20.00
Música de Verano
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en La mayor, BWV 1015
Monica Huggett, violin
Ton Koopman, clave
Leopold Mozart
Sinfonía de caza en Sol mayor
Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar
Jehan Alain
Fantasmagoría, para órgano (1935)
Kevin Bowyer, órgano
Giacomo Puccini
“Dúo de amor”, del primer acto de la ópera Madama Butterfly
Renata Scotto, soprano
Carlo Bergonzi, tenor
Orquesta de la Ópera de Roma / John Barbirolli
21.00
Dmitri Shostakovich
Trío Nº1 en do menor, op.8
Julian Rachlin, violín
Mischa Maisky, chelo
Itamar Golan, piano
Miguel de Fuenllana
Fantasía de autor, y transcripción de la canción De los álamos vengo, de Juan Vásquez
Dolores Costoyas, vihuela
François Devienne
Cuarteto para fagot y cuerdas en Do mayor, op.73, Nº1
Klaus Thunemann, fagot
Thomas Zehetmair, violín
Tabea Zimmermann, viola
Christoph Henkel, chelo
Heitor Villa-Lobos
Suite floral
Sonia Rubinsky, piano
Jaromir Weinberger
“Polca y fuga”, de la ópera Schwanda el gaitero
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
22.00
Anton Webern
Seis bagatelas para cuaarteto de cuerdas, op.9
Cuarteto Italiano
François-Adrien Boïeldieu
Concierto para arpa y orquesta en Do mayor (edición de Carlo Stueber)
Catherine Michel, arpa
Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida
Franz Liszt
Estudios de ejecución trascendental N°3, “Fuegos fatuos”, N°11, “Armonías de la noche” y N°10
Evgeny Kissin, piano
Aaron Copland
Danzón cubano
New World Symphony / Michael Tilson Thomas
23.00
Giovanni Battista Pergolesi
Salve Regina en fa menor
Andreas Scholl, contratenor
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset
Antonín Dvorák
Obertura Carnaval, op.92
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi
César Franck
Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1
Mariana Sirbu, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano