Programación Miércoles 7 de Enero

Miércoles 07-01-2026

00.00

La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Glenn Gould, piano

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola

Paul Meyer, clarinet

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Claudio Monteverdi

L'Incoronazione di Popea. Sinfonía y Primer acto. Fin

Danielle Borst, soprano;

Lena Lootens, soprano;

Axel Köhler, contratenor

Concerto Vocale / René Jacobs

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº18 en Si bemol mayor, K.456

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia

Antonin Dvorák

Quinteto con piano Nº2 en La mayor, op.81

Sviatoslav Richter, piano

Cuarteto Borodin

Johann Kaspar Mertz

Serenata, Nº3 de las Canciones de Schubert (D.957)

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Thomas Arne

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Cantilena / Adrian Shepherd

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº2 en re menor, op.121

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

Claude Debussy

El mar, L.109

Orquesta Sinfónica de Boston / Michael Tilson Thomas

Michel Richard Delalande

Sobre los ríos de Babilonia

Les Arts Florissants / William Christie

Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Otto Kérstesz, chelo

Nuevo Cuarteto Budapest

Jean Sibelius

Luonnotar, op.70

Elisabeth Söderström, soprano

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº4, H.305

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Felix Mendelssohn

Siete piezas características, op.7

Martin Jones, piano

Ernest Chausson

Trío en sol menor, op.3

Trío Beaux Arts

John Ireland

Sonata para piano en mi menor

Eric Parkin, piano

07.00

Y la mañana va

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis. Arreglo para dos pianos de Maurice Jacobson

Dúo Goldstone y Clemmow

Lars-Erik Larsson

Concertino para corno y orquesta de cuerdas, op.45, Nº5

Sören Hermansson, corno

Sinfonietta de Umea, Suecia / Edvard Tjivzjel

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº12 en si menor, op.6, Nº12

I Musici

08.00

Isaac Albéniz

Suite orquestal de la ópera “Pepita Jiménez”

Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña / Jaime Martín

Hugo Kauder (compositor y pedagogo judío-austríaco, 1888-1972)

Cuarteto para cuerdas Nro.2

Cuarteto Euclid

Edouard Lalo

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.20

Olivier Charlier, violín

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

09.00

Nikolay Roslavets (compositor ruso que vivió entre 1881 y 1944)

Sonata para piano Nro.1

Marc-André Hamelin, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Staatskapelle de Berlin / Daniel Barenboim

10.00

Guillaume Lekeu

Molto adagio, para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Debussy

Frédéric Chopin

Dos polonesas: op.40 Nro.1 en La mayor y op.53 en La bemol mayor

Rafal Blechacz, piano

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.52

Ragin Wenk-Wolf, violín

Orquesta Filarmónica Janacek / Dennis Burkh

11.00

Música de Verano

Domenico Dall ´Oglio

Concierto para violín en Do mayor

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Joseph Haydn

Adagio para piano en Fa mayor

Alfred Brendel, piano

Claude Debussy

Danzas para arpa y orquesta de cuerdas

Nicanor Zabaleta, arpa

Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz

Richard Wagner

Obertura de la ópera “Tannhäuser”

Orquesta Sinfónica de Londres / Barry Tuckwell

12.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330

Mitsuko Uchida, piano

Mijail Glinka

Obertura española Nº2, "Recuerdo de una noche de verano en Madrid"

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta travesera y flauta dulce en mi menor

Michael Schneider, flauta dulce

Wilbert Hazelet, flauta travesera

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebe

Carl Nielsen

Música para piano para chicos y grandes, Libro 1, op.53

Elisabeth Westenholz, piano



13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en sol menor, op. 8, N°2, “El verano”

Europa Galante / Fabio Biondi

Benjamin Britten

Guía orquestal para la juventud, variaciones y fuga sobre un tema de Purcell, op.34

Orquesta Nacional de París / Lorin Maazel

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº2 en mi menor, op.108

Tedi Papavrami, violín

Nelson Goerner, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann Strauss (hijo)

Marcha persa, op.289

Orquesta Strauss de Viena / Joseph Francek

Max Bruch

Fantasía escocesa para violín, arpa y orquesta, op.46

Maxim Fedotov, violín

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311

Rafał Blechacz, piano

19.00

Georg Philipp Telemann

Concierto para tres oboes y orquesta en Si bemol mayor

Peter Westermann, Michael Niesemann y Piet Dhont, oboes

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Luigi Boccherini

Trío de cuerdas en La mayor, op.14, Nº3

Cuarteto Ensō

Pietro Mascagni

La ciudad eterna

Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda

20.00

Música de Verano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en La mayor, BWV 1015

Monica Huggett, violin

Ton Koopman, clave

Leopold Mozart

Sinfonía de caza en Sol mayor

Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar

Jehan Alain

Fantasmagoría, para órgano (1935)

Kevin Bowyer, órgano

Giacomo Puccini

“Dúo de amor”, del primer acto de la ópera Madama Butterfly

Renata Scotto, soprano

Carlo Bergonzi, tenor

Orquesta de la Ópera de Roma / John Barbirolli

21.00

Dmitri Shostakovich

Trío Nº1 en do menor, op.8

Julian Rachlin, violín

Mischa Maisky, chelo

Itamar Golan, piano

Miguel de Fuenllana

Fantasía de autor, y transcripción de la canción De los álamos vengo, de Juan Vásquez

Dolores Costoyas, vihuela

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en Do mayor, op.73, Nº1

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

Heitor Villa-Lobos

Suite floral

Sonia Rubinsky, piano

Jaromir Weinberger

“Polca y fuga”, de la ópera Schwanda el gaitero

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

22.00

Anton Webern

Seis bagatelas para cuaarteto de cuerdas, op.9

Cuarteto Italiano

François-Adrien Boïeldieu

Concierto para arpa y orquesta en Do mayor (edición de Carlo Stueber)

Catherine Michel, arpa

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

Franz Liszt

Estudios de ejecución trascendental N°3, “Fuegos fatuos”, N°11, “Armonías de la noche” y N°10

Evgeny Kissin, piano

Aaron Copland

Danzón cubano

New World Symphony / Michael Tilson Thomas

23.00

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina en fa menor

Andreas Scholl, contratenor

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Antonín Dvorák

Obertura Carnaval, op.92

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

César Franck

Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1

Mariana Sirbu, violín;

Mihai Dancila, chelo;

Mihail Sarbu, piano