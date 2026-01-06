PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

06/01/2026

Programación Miércoles 7 de Enero

Miércoles 07-01-2026

00.00
La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Glenn Gould, piano

Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)
Jordi Savall, viola da gamba
Bruno Cocset, bajo de violín
Michael Behringer, clave

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola
Paul Meyer, clarinet
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Ottorino Respighi
Belfagor, obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Claudio Monteverdi
L'Incoronazione di Popea. Sinfonía y Primer acto. Fin
Danielle Borst, soprano;
Lena Lootens, soprano;
Axel Köhler, contratenor
Concerto Vocale / René Jacobs

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº18 en Si bemol mayor, K.456
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia

Antonin Dvorák
Quinteto con piano Nº2 en La mayor, op.81
Sviatoslav Richter, piano
Cuarteto Borodin

Johann Kaspar Mertz
Serenata, Nº3 de las Canciones de Schubert (D.957)
Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Thomas Arne
Sinfonía Nº2 en Do mayor
Cantilena / Adrian Shepherd

Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº2 en re menor, op.121
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano

Claude Debussy
El mar, L.109
Orquesta Sinfónica de Boston / Michael Tilson Thomas

Michel Richard Delalande
Sobre los ríos de Babilonia
Les Arts Florissants / William Christie

Alexander Borodin
Quinteto para cuerdas en fa menor
Otto Kérstesz, chelo
Nuevo Cuarteto Budapest

Jean Sibelius
Luonnotar, op.70
Elisabeth Söderström, soprano
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Bohuslav Martinu
Sinfonía Nº4, H.305
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Felix Mendelssohn
Siete piezas características, op.7
Martin Jones, piano

Ernest Chausson
Trío en sol menor, op.3
Trío Beaux Arts

John Ireland
Sonata para piano en mi menor
Eric Parkin, piano

07.00
Y la mañana va

Antonín Dvorák
Rapsodia eslava, op.45, Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis. Arreglo para dos pianos de Maurice Jacobson
Dúo Goldstone y Clemmow

Lars-Erik Larsson
Concertino para corno y orquesta de cuerdas, op.45, Nº5
Sören Hermansson, corno
Sinfonietta de Umea, Suecia / Edvard Tjivzjel

George Frideric Handel
Concerto grosso Nº12 en si menor, op.6, Nº12
I Musici

08.00

Isaac Albéniz
Suite orquestal de la ópera “Pepita Jiménez”
Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña / Jaime Martín

Hugo Kauder (compositor y pedagogo judío-austríaco, 1888-1972)
Cuarteto para cuerdas Nro.2
Cuarteto Euclid

Edouard Lalo
Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.20
Olivier Charlier, violín
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

09.00

Nikolay Roslavets (compositor ruso que vivió entre 1881 y 1944)
Sonata para piano Nro.1
Marc-André Hamelin, piano

Johannes Brahms
Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90
Staatskapelle de Berlin / Daniel Barenboim

10.00

Guillaume Lekeu
Molto adagio, para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Debussy

Frédéric Chopin
Dos polonesas: op.40 Nro.1 en La mayor y op.53 en La bemol mayor
Rafal Blechacz, piano

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.52
Ragin Wenk-Wolf, violín
Orquesta Filarmónica Janacek / Dennis Burkh

11.00
Música de Verano

Domenico Dall ´Oglio
Concierto para violín en Do mayor
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Joseph Haydn
Adagio para piano en Fa mayor
Alfred Brendel, piano

Claude Debussy
Danzas para arpa y orquesta de cuerdas
Nicanor Zabaleta, arpa
Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz

Richard Wagner
Obertura de la ópera “Tannhäuser”
Orquesta Sinfónica de Londres / Barry Tuckwell

12.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330
Mitsuko Uchida, piano

Mijail Glinka
Obertura española Nº2, "Recuerdo de una noche de verano en Madrid"
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta travesera y flauta dulce en mi menor
Michael Schneider, flauta dulce
Wilbert Hazelet, flauta travesera
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebe

Carl Nielsen
Música para piano para chicos y grandes, Libro 1, op.53
Elisabeth Westenholz, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en sol menor, op. 8, N°2, “El verano”
Europa Galante / Fabio Biondi

Benjamin Britten
Guía orquestal para la juventud, variaciones y fuga sobre un tema de Purcell, op.34
Orquesta Nacional de París / Lorin Maazel

Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano Nº2 en mi menor, op.108
Tedi Papavrami, violín
Nelson Goerner, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Johann Strauss (hijo)
Marcha persa, op.289
Orquesta Strauss de Viena / Joseph Francek

Max Bruch
Fantasía escocesa para violín, arpa y orquesta, op.46
Maxim Fedotov, violín
Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311
Rafał Blechacz, piano

19.00

Georg Philipp Telemann
Concierto para tres oboes y orquesta en Si bemol mayor
Peter Westermann, Michael Niesemann y Piet Dhont, oboes
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Luigi Boccherini
Trío de cuerdas en La mayor, op.14, Nº3
Cuarteto Ensō

Pietro Mascagni
La ciudad eterna
Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda

20.00
Música de Verano

Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en La mayor, BWV 1015
Monica Huggett, violin
Ton Koopman, clave

Leopold Mozart
Sinfonía de caza en Sol mayor
Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar

Jehan Alain
Fantasmagoría, para órgano (1935)
Kevin Bowyer, órgano

Giacomo Puccini
“Dúo de amor”, del primer acto de la ópera Madama Butterfly
Renata Scotto, soprano
Carlo Bergonzi, tenor
Orquesta de la Ópera de Roma / John Barbirolli

21.00

Dmitri Shostakovich
Trío Nº1 en do menor, op.8
Julian Rachlin, violín
Mischa Maisky, chelo
Itamar Golan, piano

Miguel de Fuenllana
Fantasía de autor, y transcripción de la canción De los álamos vengo, de Juan Vásquez
Dolores Costoyas, vihuela

François Devienne
Cuarteto para fagot y cuerdas en Do mayor, op.73, Nº1
Klaus Thunemann, fagot
Thomas Zehetmair, violín
Tabea Zimmermann, viola
Christoph Henkel, chelo

Heitor Villa-Lobos
Suite floral
Sonia Rubinsky, piano

Jaromir Weinberger
“Polca y fuga”, de la ópera Schwanda el gaitero
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

22.00

Anton Webern
Seis bagatelas para cuaarteto de cuerdas, op.9
Cuarteto Italiano

François-Adrien Boïeldieu
Concierto para arpa y orquesta en Do mayor (edición de Carlo Stueber)
Catherine Michel, arpa
Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

Franz Liszt
Estudios de ejecución trascendental N°3, “Fuegos fatuos”, N°11, “Armonías de la noche” y N°10
Evgeny Kissin, piano

Aaron Copland
Danzón cubano
New World Symphony / Michael Tilson Thomas

23.00

Giovanni Battista Pergolesi
Salve Regina en fa menor
Andreas Scholl, contratenor
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Antonín Dvorák
Obertura Carnaval, op.92
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

César Franck
Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1
Mariana Sirbu, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano