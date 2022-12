Programación Miércoles 7 de Dicimebre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Bob Hardaway

Lou's Blue

Spring is here

Irresistible you

Eliane Elias

Asa branca

Ethel Ennis

I only have eyes for you

Yesterdays

Summertime

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe;

Thea King, clarinete;

Robin O'Neill, fagot

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hob.XVI:23

Emanuel Ax, piano

César Franck

Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1

Mariana Sirbu, violín;

Mihai Dancila, chelo;

Mihail Sarbu, piano

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº5 en Re mayor

Orquesta New Philhamonia / Adrian Boult

Antonio Piacentini Romano

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Biagio Marini

Sonata para violín “per sonare a due corde” de la colección “Sonatas, sinfonías y ritornelos, op.8”

Convivium Ensamble

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127

Cuarteto Alban Berg

Frederick Delius

In a summer garden

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss (hijo)

Obertura de la opereta El Pañuelo de encaje de la Reina

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Alfred Walter

Nicolo Paganini

“La primavera”, sonata para violín y orquesta en La mayor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Maria Szymanowska (pianista y compositora polaca, 1789-1831)

Fantasía dedicada a Su Alteza, la Princesa Zajączek

Anna Ciborowska, piano

Joseph Martin Kraus

Sinfonía buffa en Fa mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

08.00



Alan Hovhaness (compositor estadounidense, 1911-2000)

Canción de la tarde, para flauta, violín, timbales y orquesta de cuerdas

Paul Edmund-Davies, flauta

Arnold Kobyliansky, violin

Randy Max, timbales

Orquesta “I fiamminghi” de Flandes / Rudolf Werthen

Paul Dukas

Variaciones, Interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

Piotr illych Chaikovsky

La tempestad, fantasía sinfónica sobre temas de Shakespeare, op.18

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

09.00

Arthur Bliss

Quinteto con oboe

Nicholas Daniel, oboe

Cuarteto Maggini

Pablo Sarasate

Tres danzas españolas para violín y piano: Habanera, Playera y Malagueña

Tianwa Yang, violín

Markus Hadulla, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº14 en La mayor

Orquesta Austro-Húngara Haydn / Adam Fischer

10.00

Erik Satie

Tres nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº5 en La mayor, op.18, Nº5

Cuarteto Jerusalén

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional



Adrian Le Roy

Branle de Borgoña

Luis de Milán

Fantasía

Adrian Le Roy

Branle de Borgoña

Francesco Spinacino

Ricercare

Luis de Milán

Fantasía

Evar Cativiela, guitarra, vihuela y laúd

Fernando Moruja

Canción del Paraná N°4

Rudolf Escher

El verdadero rostro de la paz

Grupo Vocal de Difusión / Mariano Moruja

Carlos Guastavino

Mi viña de Chapanay

Gilberto Gagliardi

Valsa brasileira

José Leocadio

Paraquedista

Abel Larrosa Cuevas, trompeta baja y trombón

María Laura del Pozzo, piano

Alejandro Civilotti (1959)

El grito (2001)

Orquesta Sinfónica Nacional / Luis Gorelik

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)