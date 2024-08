Programación Miércoles 7 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Gene Ammons

Swinging the jugg

Confessing the blues

Paula Shocrón y Pablo Puntoriero

Moniebah

April Stevens

I want a lip

When my baby smiles at me

Do it again

00.30

La Trasnoche Clásica

Edward Elgar

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres/ Andre Previn

Erik Satie

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

Carl Stamitz

Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Franz y Erwin Klein, clarinetes

Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider

Anton Webern

Viento de verano. Idilio para orquesta

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Joseph Haydn

Cuatro canciones: Canción de la sirena, Canción pastoral, Fidelidad y Canción del marinero

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

George Frideric Handel

Bacchus ever fair and young, de la oda Alexander's Feast

Stephen Roberts, baritone

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Coro Bach de Estocolmo

Paul Dukas

Variaciones, Interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq.137

Cuarteto Purcell

Felix Mendelssohn

Concierto para violín, piano y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Orquesta de Cámara Orpheus

Gabriel Fauré

Nocturno para piano en Si mayor, op.33, Nº2

Pascal Rogé, piano

Domenico Scarlatti

Sonata en re menor, K.77, K.90 (arreglo para laúd clave)

Gergely Sárközy, laúd clave

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.60

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en do menor, R.401

Heinrich, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Frédéric Chopin

Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60

Krystian Zimerman, piano

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

Johann Sebastian Bach

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en La mayor, BWV 1055

Douglas Boyd, oboe

Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467

Maria Tipo, piano

Orquesta Ensamble de París / Armin Jordan

06.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Movimiento de cuarteto en mi menor

Cuarteto Diógenes

Edvard Grieg

Melodías folklóricas noruegas, op.72. Versión orquestal

Orquesta Real Nacional de Escocia / Bjarte Engeset

Domenico Cimarosa

Cuatro sonatas para teclado: en Si bemol mayor, en do menor, en La mayor y en Do mayor

Victor Sangiorgio, piano

Benjamin Godard

Jocelyn, suite para orquesta Nº1

Orquesta Real Nacional de Escocia / Martin Yates



07.00



Juan Crisóstomo de Arriaga

Obertura en Re mayor, op.20

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Cuatro mazurcas para piano, op.17

Bruno Mezzena, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo Nº12 en menor, op.2, Nº12

Trío Locatelli

Pieter van Maldere (violinista y compositor belga, 1729-1768)

Sinfonía en Fa mayor a cuatro

The Academy of Ancient Music / Filip Bral

08.00



Johann Baptist Vanhal

Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Innsbruck / Othmar Costa

Alamiro Giampieri (compositor y clarinetista italiano, 1893-1963)

El Carnaval de Venecia

Emma Johnson, clarinete

Gordon Back, piano

Hector Berlioz

Tristia, tres piezas para coro y orquesta, op.18

Coro Monteverdi

Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner

09.00



Ludwig van Beethoven

Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi mayor, op.20

Miembros del Octeto de Viena

Manuel Gómez Carrillo (compositor argentino, 1883-1968)

Rapsodia santiagueña

Inés Gómez Carrillo, piano

10.00

Francis Poulenc

Concierto para órgano, cuerdas y timbales en sol menor, op.36

George Malcolm, órgano

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº21 en mi menor, K.304

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº2

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

Los Caminos del Barroco

Pierre Danican Philidor

Suite en re menor para oboe y bajo continuo, op.1 N°5

L'Assemblée des Honnestes Curieux

Tomaso Alinoni

Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en re menor, op.9 °2

Paul Dombrecht, oboe

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandemburgués en Fa mayor, BWV 1047

The Brandenburg Consort / Roy Goodman

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonia for 2 oboes, 2 horns, strings and basso continuo in G Major, H. 655, Wq. 180

Akademie für Alte Musik Berlin

12.00

El Clásico del Mediodía

Antonin Dvorák

Quinteto con piano Nº2 en La mayor, op.81

Sviatoslav Richter, piano

Cuarteto Borodin

Antonin Dvorák

Piezas románticas para violín y piano, op.75

Itzhak Perlman, violín;

Samuel Sanders, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Antonín Dvořák

Quinteto en La mayor para piano y cuerdas, op.81 (1887)

Sviatoslav Richter, piano

Cuarteto Borodin

Johann Strauss II

Voces de primavera, op.410, vals (1882)

Sumi Jo, soprano

Orquesta Sinfónica de la Volksoper de Viena / Rudolf Bibl

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

George Frideric Handel

Concerto grosso en Do mayor, HWV 318, "Alexander's Feast"

The English Concert / Trevor Pinnock

Frédéric Chopin

Polonesa para piano Nº5 en fa sostenido menor, op.44

Rafal Blechacz, piano

Louis Ferdinand

Larghetto varié, op.11

Trío Göbel de Berlín y miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Vincenzo Bellini

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Hansjörg Schellenberger, oboe

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de La flauta mágica, K.620

Rolando Villazón, tenor

Albina Shagimuratova, soprano

Klaus Florian Vogt, tenor

Regula Mühlemann, soprano

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10

Wilbert Hazelzet, flauta;

Richte van der Meer, chelo barroco

Ton Koopman, clave

Gabriel Fauré

Masques et bergamasques, op.112

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Joaquín Turina

Escena andaluza para viola y quinteto con piano, op.7

Lawrence Power, viola

The Nash Ensemble

20.00

La Gran Aldea (Italia)

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti/Claudio Scimone

Alfredo Casella

Página de guerra, op. 25. Cuatro films musicales para piano a cuatro manos

Antonio Ballista & Bruno Canino, piano

Gaetano Donizetti

Cuarteto Nº13 en La mayor

Cuarteto Martfeld

Gioachino Rossini

Escena del segundo acto de la ópera Adelaida di Borgogna

Franco Fagioli, contratenor"

Coro y Orquesta “Armonia Atenea” / George Perrou

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Pedro Sofía

Nocturno en re menor, op.42

Valentín Surif, piano

Felipe Boero

Raquela. Boceto lírico en un acto (1918)

Vanesa Tomas, soprano

Santiago Burgui, tenor

Alejandro Meerapfel, barítono

Mario De Salvo, bajo

Coro Polifónico Nacional

Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” / Roberto Luvini