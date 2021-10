Programación Miércoles 6 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Andre Previn

Stompin’at the Savoy

Satin doll

Albins Alpin Quartet

Widderfeld

Ruessiflue

Lili K

Pour some shuga

Forgive me

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Antonio Carlos Jobim

Luiza (arreglo para dos guitarras de Carlos Barbosa-Lima)

Solidão (arreglo para guitarra de B. Hobel)

Ignacio López, guitarra

André Jolivet

Cantos de linos para flauta, violín, viola, chelo y arpa

Philippe Racine, flauta;

Robert Zimansky, violín;

Monika Clemann, viola;

Curdin Coray, chelo;

Xenia Schindler, arpa

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta del Concertgebouw / Bernard Haitink

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, violonchelo

Kenneth Cooper, clave

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinete

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

07.00

Y la mañana va

Anton Arensky

Obertura de la ópera Sueño del Volga, op.16

Orquesta Sinfónica de Moscu / Dimitry Yablonsky

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Paul Tortelier, chelo

Eric Heidsieck, piano

Antonin Dvorak

Tres danzas eslavas, op.46, Nº4 en Fa mayor, Nº5 en La mayor y Nº6 en Re mayor

Orquesta Royal Philharmonic / Antal Dorati

Johann Svendsen

Romance para violín y orquesta en Sol mayor, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Frederic Chopin

Dos nocturnos para piano, op.9: Nº2 en Mi bemol mayor y Nº3 en Si mayor

María Joao Pires, piano

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Alexander Alyabiev

Sonata para violín y piano en mi menor

Lievon Ambarpumyan, violín

Mikhail Voskresensky, piano

Eduard Tubin

Sonatina para piano en re menor

Vardo Rumessen, piano

Gaetano Donizetti

“Orrida e`questa notte…”, escena primera del Acto II de Lucia de Lammermoor

Jerry Hadley, tenor

Thomas Hampson, barítono

Orquesta de la Opera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín y orquesta en la menor, BWV 1041. Transcripción para guitarra y cuarteto de cuerdas de la intérprete.

Xuefei Yang, guitarra

Cuarteto de Cuerdas Elías

Leos Janácek

En la niebla

Rudolf Firkusny, piano

Joaquín Turina

Sinfonía sevillana, op.23

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo y orquesta en Fa mayor, Ryom 411

Heinrich Schiff, chelo

Academy of St Martin the Fields / Iona Brown

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)