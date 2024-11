Programación Miércoles 6 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Oscar Peterson

Band call

Georgia on my mind

Moten swing

Gato Barbieri

Straight no chaser

Nat King Cole

Route 66

Walking my baby back home

Stardust

00.30

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Sergei Prokofiev

Alexander Nevsky, cantata para mezzosoprano, coro y orquesta, op.78

Ekaterina Semenchuk, mezzosoprano

Coro de la Radio Nacional de Dinamarca

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Dmitri Kitajenko

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Henry Vieuxtemps

Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, op.36

Lars Anders Tomter, violín

Havard Gimse, piano

Georg Abraham Schneider (compositor alemán, 1770-1839)

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Consortium Classicum

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Georges Enescu

Cuarteto con piano Nº1 en Re mayor, op.16

Anton Diaconu, violín

George Haag, viola

Dan Prelipcean, chelo

Ivonne Piedemonte, piano

Andrea Gabrieli

Aria della Battaglia

London Brass / Philip Pickett

Robert Schumann

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, "Renana"

Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal

Béla Bartók

Sonata para piano, Sz 80

Martha Argerich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para piano, oboe, clarinete, fagot y corno en Mi bemol, K.452

Sándor Falvai, piano

Quinteto de Vientos de Hungría

Marc-Antoine Charpentier

Una selección de La piedra filosofal

Sophie Daneman, Patricia Petibon, Adèle Eikenes, soprano

Paul Agnew, Andrew Sinclair, contratenores

François Piolino, tenor

David Le Monnier, barítono

Alan Ewing, bajo

Les Arts Florissants / William Christie

Karol Szymanowski

Dos Mazurkas, op.50 nos.3 y 4

Arthur Rubinstein, piano

Joan Cabanilles

Tiento lleno del 2º tono

Tiento de falsas 8 punt alt

Hespèrion XX / Jordi Savall

Erich Wolfgang Korngold

Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10

Sexteto de Berlín

Joseph Haydn

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Saverio Mercadante

Soirées italianas, S.411 (transcripción para piano de Liszt)

Leslie Howard, piano

06.00

Y la mañana va

Johannes Brahms

Obertura para el Festival Académico, op.80

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Pierre-Gabriel Buffardin (compositor y flautista francés, 1693-1768)

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Eckart Haupt, flauta

Bedrich Smetana

Ricardo III, poema sinfónico, op.11

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik



07.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.564

Trío Beaux Arts

Carl Stamitz

Sinfonía en Fa mayor, op.24, Nº3

London Mozart Players / Matthias Bamert

Antonio Lauro (guitarrista y compositor venezolano, 1917-1986)

Suite venezolana

Adam Holzman, guitarra

Giuseppe Verdi

"Patria oppressa… O figli, o figli miei", del Acto IV de la ópera “Macbeth”

Fabio Armiliato, tenor

Coro y Orquesta Filarmónica de la Ópera de Niza / Marcello Panni

08.00

Franz Schubert

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, Deutsch 87

Cuarteto Melos

Jean Sibelius

Cinco piezas románticas para piano, op.101

Erik Tawaststjerna, piano

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº9 para orquesta de cuerdas

Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

09.00

Charles Villiers Stanford

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.74

Anthony Marwood, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Ludwig van Beethoven

Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17

Justin Sharp, corno

Peter Josza, piano

10.00

Igor Stravinsky

Sinfonía en tres movimientos

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Michael Haydn (hermano de Joseph Haydn, que vivió entre 1737 y

806)

Divertimento para viola, chelo y contrabajo en Mi bemol mayor

Helmut Löchel, viola

Rolf Döhler, chelo

Barbara Sanderling, contrabajo

Percy Grainger

“El poder de Roma y el Corazón Cristiano”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de La BBC / Richard Hickox

11.00

Los Caminos del Barroco

Georg Philipp Telemann

Fantasías para violín solo Nº 1, 2 y 3

Andrew Manze, violín

Georg Philipp Telemann

Fantasías para violín solo Nº 4, 5 y 6

Andrew Manze, violín

Georg Philipp Telemann

Fantasías para violín solo Nº 7 y 9

Andrew Manze, violín

12.00

El Clásico del Mediodía

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, "Del nuevo mundo"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Antonin Dvorák

Rondó

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Alexander Scriabin

Sinfonía Nº2 en do menor, op.29 (1901)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Jean Sibelius

Dos canciones, op.35 (“Jubal” y “En una terraza junto al mar”)

Elisabeth Söderstrom, soprano

Vladimir Ashkenazy, piano

Tom Krause, barítono

Irwin Gage, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas en re menor

Nicholas Daniel, oboe

Orquesta de cuerdas de Peterborough / Nicholas Daniel

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.21

Orquesta Filarmónica de Viena / Wilhelm Furtwängler

Gustav Holst

Una suite de Moorside

London Brass Virtuosi / David Honeyball

19.00

Robert Schumann

Tres piezas de fantasía, op.111

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Gösta Nystroem

El mercader de Venecia, suite teatral Nº4

Orquesta de la Radio de Estocolmo / Tor Mann

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº3 en Fa mayor, C.140

Ensamble Romanesca

Christoph Willibald Gluck

"Che puro ciel" de la ópera Orfeo y Euridice

Bejun Mehta, contratenor

Akademie für Alte Musik Berlin / René Jacobs

20.00

La Gran Aldea (México)

Manuel Ponce

Concierto del Sur para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Carlos Chávez

Paisajes mejicanos

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Jorge Bátiz

Carlos Chávez

Sonatina para chelo y piano

Eduardo Vasallo, chelo

Cristina Filoso, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Elsa Calcagno

Sonata para chelo y piano (1973)

Fernando Gentlle, chelo

Laura Brunetti, piano

Alberto Ginastera

Milena, op.37, cantata dramática para soprano y orquesta (1971)

Virginia Tola, soprano

Orquesta Sinfónica de Santa Bárbara / Gisèle Ben-Dor

Carlos Guastavino

Bailecito

Walter Heinze

Chamamemní

Astor Piazzolla

Adiós Nonino

Gilda y Silvia Costanzo, guitarra