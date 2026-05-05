Programación Miércoles 6 de Mayo

00.00
Trasnoche Jazz
Yazz Ahmed
Bloom
Al Emadi
Gonzalo Rubalcaba y Charlie Haden
Contigo en la distancia
Whirimako Black
When did you leave heavenI
if it's magic
On and on
00.30
La Trasnoche Clásica
07.00
Y la mañana va
Joaquín Turina
Danzas gitanas, op.55
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
Xaver Scharwenka
Serenata para violín y piano, op.70
Lydia Mordkovitch, violín
Seta Tanyel, piano
Gottfried Finger
Sonata para violín y bajo contínuo Nro.45 en Si bemol mayor
Hazel Brooks, violín
David Pollock, clave
Zoltán Kodály
Suite de “Háry János”
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer
08.00
Franz Liszt
Dos rapsodias húngaras: Nro.10 en Mi mayor y Nro.13 en la menor
Marc-André Hamelin, piano
Friedrich Kuhlau
Quinteto para flauta y cuarteto de cuerdas Nº3 en La mayor, op.51, Nº3
Jean-Pierre Rampal, flauta
Cuarteto Juilliard
Ottorino Respighi
Il tramonto (El atardecer), poema lírico para mezzosoprano y orquesta de cuerdas
Anna Caterina Antonacci, soprano
Orquesta Filarmónica Real de Lieja / John Neschling
09.00
Othmar Schoeck
Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en la menor, op.61
Johannes Goritzki, chelo y dirección
Orquesta de Cámara Académica de Neuss
Claude Debussy
Sonata para violín y piano en sol menor
Andreas Röhn, violín
Karl Bergemann, piano
10.00
Joseph Ferdinand Timmer (compositor austríaco, 1708-1771)
Concierto a 5 para violín, cuerdas y continuo en Si bemol mayor
Andrés Gabetta, violín y dirección
Cappella Gabetta
Eduardo Falú
Suite argentina
Néstor Benito, guitarra
Jean Sibelius
Escenas históricas, Suite Nº1, op.25
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund
11.00
Los Caminos del Barroco
12.00
Al Mediodía
Benjamin Britten
Guía orquestal para la juventud. Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis
Johannes Brahms
Balada para piano en Si mayor, op.10, Nº4
Arturo Benedetti Michelangeli, piano
Luigi Boccherini
Nocturno en Sol mayor, G.470
Tafelmusik / Jeanne Lamon
Blas Galindo
Sones de mariachi (1940)
Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Robert Schumann
“Al atardecer” y “Elevación”, de las Piezas de fantasía, op.12, N°1 y 2
Murray Perahia, piano
Robert Schumann
“El pájaro profeta”, de las Piezas del bosque, op.82
Mitsuko Uchida, piano
Igor Stravinsky
Sinfonía N°1 en Mi bemol mayor, op.1 (1907)
Orquesta Filarmónica de San Petersburgo / Vladimir Ashkenazy
Edvard Grieg
“Sonido de campanas”, de las Piezas líricas, op.54, N°6 (1891)
Mijail Pletnev, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Engelbert Humperdinck
Obertura de Los hijos del rey
Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Artur Rother
Marianna Martines
Concierto para clave y orquesta en Mi mayor
Nicoleta Paraschivescu, clave
La Floridiana / Nicoleta Paraschivescu
Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Helen Huang, piano
Sergei Rachmaninov
Vocalise, op.34, Nº14
Aida Garifullina, soprano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister
19.00
Joseph Haydn
Cuarteto Nº10 en Si bemol mayor, op.2, Nº6, Hob.III:12
Cuarteto Tátrai
Antonio Vivaldi
El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8
Béla Bánfalvi, violin
Las cuerdas de Budapest / Károly Botvay
Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, suite op.80
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Agustín Barrios Mangoré
Vals para guitarra, op.8, Nº3
Jason Vieaux, guitarra
20.00
Momentos Musicales
22.00
Industria Nacional
Nelly Beatriz Gómez
Celebrando, para marimba y vibrafón
Arauco Yepes y Maxim Gerlach Lopszyc, marimba y vibrafón
Nelly Beatriz Gómez
Malambeando 2, para banda sinfónica
Banda Sinfónica de Río Negro / Clara Parodi
Camille Saint-Saëns
Sinfonía N°3 en do menor, op.78, “Con órgano”
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Luis Gorelik
Sebastián Achenbach, órgano
23.00
Complemento musical