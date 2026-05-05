Programación Miércoles 6 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Yazz Ahmed

Bloom

Al Emadi

Gonzalo Rubalcaba y Charlie Haden

Contigo en la distancia

Whirimako Black

When did you leave heavenI

if it's magic

On and on

00.30

La Trasnoche Clásica

07.00

Y la mañana va

Joaquín Turina

Danzas gitanas, op.55

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Xaver Scharwenka

Serenata para violín y piano, op.70

Lydia Mordkovitch, violín

Seta Tanyel, piano

Gottfried Finger

Sonata para violín y bajo contínuo Nro.45 en Si bemol mayor

Hazel Brooks, violín

David Pollock, clave

Zoltán Kodály

Suite de “Háry János”

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

08.00



Franz Liszt

Dos rapsodias húngaras: Nro.10 en Mi mayor y Nro.13 en la menor

Marc-André Hamelin, piano

Friedrich Kuhlau

Quinteto para flauta y cuarteto de cuerdas Nº3 en La mayor, op.51, Nº3

Jean-Pierre Rampal, flauta

Cuarteto Juilliard

Ottorino Respighi

Il tramonto (El atardecer), poema lírico para mezzosoprano y orquesta de cuerdas

Anna Caterina Antonacci, soprano

Orquesta Filarmónica Real de Lieja / John Neschling

09.00



Othmar Schoeck

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en la menor, op.61

Johannes Goritzki, chelo y dirección

Orquesta de Cámara Académica de Neuss

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor

Andreas Röhn, violín

Karl Bergemann, piano

10.00

Joseph Ferdinand Timmer (compositor austríaco, 1708-1771)

Concierto a 5 para violín, cuerdas y continuo en Si bemol mayor

Andrés Gabetta, violín y dirección

Cappella Gabetta

Eduardo Falú

Suite argentina

Néstor Benito, guitarra

Jean Sibelius

Escenas históricas, Suite Nº1, op.25

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund

11.00

Los Caminos del Barroco

12.00

Al Mediodía

Benjamin Britten

Guía orquestal para la juventud. Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Johannes Brahms

Balada para piano en Si mayor, op.10, Nº4

Arturo Benedetti Michelangeli, piano

Luigi Boccherini

Nocturno en Sol mayor, G.470

Tafelmusik / Jeanne Lamon

Blas Galindo

Sones de mariachi (1940)

Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Robert Schumann

“Al atardecer” y “Elevación”, de las Piezas de fantasía, op.12, N°1 y 2

Murray Perahia, piano

Robert Schumann

“El pájaro profeta”, de las Piezas del bosque, op.82

Mitsuko Uchida, piano

Igor Stravinsky

Sinfonía N°1 en Mi bemol mayor, op.1 (1907)

Orquesta Filarmónica de San Petersburgo / Vladimir Ashkenazy

Edvard Grieg

“Sonido de campanas”, de las Piezas líricas, op.54, N°6 (1891)

Mijail Pletnev, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Engelbert Humperdinck

Obertura de Los hijos del rey

Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Artur Rother

Marianna Martines

Concierto para clave y orquesta en Mi mayor

Nicoleta Paraschivescu, clave

La Floridiana / Nicoleta Paraschivescu

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Helen Huang, piano

Sergei Rachmaninov

Vocalise, op.34, Nº14

Aida Garifullina, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

19.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº10 en Si bemol mayor, op.2, Nº6, Hob.III:12

Cuarteto Tátrai

Antonio Vivaldi

El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8

Béla Bánfalvi, violin

Las cuerdas de Budapest / Károly Botvay

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande, suite op.80

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Agustín Barrios Mangoré

Vals para guitarra, op.8, Nº3

Jason Vieaux, guitarra

20.00

Momentos Musicales

22.00

Industria Nacional

Nelly Beatriz Gómez

Celebrando, para marimba y vibrafón

Arauco Yepes y Maxim Gerlach Lopszyc, marimba y vibrafón

Nelly Beatriz Gómez

Malambeando 2, para banda sinfónica

Banda Sinfónica de Río Negro / Clara Parodi

Camille Saint-Saëns

Sinfonía N°3 en do menor, op.78, “Con órgano”

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Luis Gorelik

Sebastián Achenbach, órgano

23.00

Complemento musical