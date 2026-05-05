PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

05/05/2026

Programación Miércoles 6 de Mayo

00.00
Trasnoche Jazz

Yazz Ahmed
Bloom
Al Emadi

Gonzalo Rubalcaba y Charlie Haden
Contigo en la distancia

Whirimako Black
When did you leave heavenI
if it's magic
On and on

00.30
La Trasnoche Clásica

07.00
Y la mañana va

Joaquín Turina
Danzas gitanas, op.55
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Xaver Scharwenka
Serenata para violín y piano, op.70
Lydia Mordkovitch, violín
Seta Tanyel, piano

Gottfried Finger
Sonata para violín y bajo contínuo Nro.45 en Si bemol mayor
Hazel Brooks, violín
David Pollock, clave

Zoltán Kodály
Suite de “Háry János”
Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

08.00

Franz Liszt
Dos rapsodias húngaras: Nro.10 en Mi mayor y Nro.13 en la menor
Marc-André Hamelin, piano

Friedrich Kuhlau
Quinteto para flauta y cuarteto de cuerdas Nº3 en La mayor, op.51, Nº3
Jean-Pierre Rampal, flauta
Cuarteto Juilliard

Ottorino Respighi
Il tramonto (El atardecer), poema lírico para mezzosoprano y orquesta de cuerdas
Anna Caterina Antonacci, soprano
Orquesta Filarmónica Real de Lieja / John Neschling

09.00

Othmar Schoeck
Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en la menor, op.61
Johannes Goritzki, chelo y dirección
Orquesta de Cámara Académica de Neuss

Claude Debussy
Sonata para violín y piano en sol menor
Andreas Röhn, violín
Karl Bergemann, piano

10.00

Joseph Ferdinand Timmer (compositor austríaco, 1708-1771)
Concierto a 5 para violín, cuerdas y continuo en Si bemol mayor
Andrés Gabetta, violín y dirección
Cappella Gabetta

Eduardo Falú
Suite argentina
Néstor Benito, guitarra

Jean Sibelius
Escenas históricas, Suite Nº1, op.25
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund

11.00
Los Caminos del Barroco

12.00
Al Mediodía

Benjamin Britten
Guía orquestal para la juventud. Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Johannes Brahms
Balada para piano en Si mayor, op.10, Nº4
Arturo Benedetti Michelangeli, piano

Luigi Boccherini
Nocturno en Sol mayor, G.470
Tafelmusik / Jeanne Lamon

Blas Galindo
Sones de mariachi (1940)
Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Robert Schumann
“Al atardecer” y “Elevación”, de las Piezas de fantasía, op.12, N°1 y 2
Murray Perahia, piano

Robert Schumann
“El pájaro profeta”, de las Piezas del bosque, op.82
Mitsuko Uchida, piano

Igor Stravinsky
Sinfonía N°1 en Mi bemol mayor, op.1 (1907)
Orquesta Filarmónica de San Petersburgo / Vladimir Ashkenazy

Edvard Grieg
“Sonido de campanas”, de las Piezas líricas, op.54, N°6 (1891)
Mijail Pletnev, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Engelbert Humperdinck
Obertura de Los hijos del rey
Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Artur Rother

Marianna Martines
Concierto para clave y orquesta en Mi mayor
Nicoleta Paraschivescu, clave
La Floridiana / Nicoleta Paraschivescu

Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Helen Huang, piano

Sergei Rachmaninov
Vocalise, op.34, Nº14
Aida Garifullina, soprano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

19.00

Joseph Haydn
Cuarteto Nº10 en Si bemol mayor, op.2, Nº6, Hob.III:12
Cuarteto Tátrai

Antonio Vivaldi
El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8
Béla Bánfalvi, violin
Las cuerdas de Budapest / Károly Botvay

Gabriel Fauré
Pelléas et Mélisande, suite op.80
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Agustín Barrios Mangoré
Vals para guitarra, op.8, Nº3
Jason Vieaux, guitarra

20.00
Momentos Musicales

22.00
Industria Nacional

Nelly Beatriz Gómez
Celebrando, para marimba y vibrafón
Arauco Yepes y Maxim Gerlach Lopszyc, marimba y vibrafón

Nelly Beatriz Gómez
Malambeando 2, para banda sinfónica
Banda Sinfónica de Río Negro / Clara Parodi

Camille Saint-Saëns
Sinfonía N°3 en do menor, op.78, “Con órgano”
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Luis Gorelik
Sebastián Achenbach, órgano

23.00
Complemento musical