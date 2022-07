Programación Miércoles 6 de Julio

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Louis Bellson

Quiet riots

Intimacy of the blues

Wynton Kelly

Not a tear

Sarah Lenka

Do your duty

You’ve got to give me some

Cake walking babies

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Thomas Lupo

Tres arias-fantasías a 3

The Parley of instruments / Peter Holman

Frédéric Chopin

Polonesa fantasía para piano Nº6 en La bemol mayor, op.61

Maurizio Pollini, piano

Johannes Brahms

Trío Nº1 en Si mayor, op.8

Isaac Stern, violín;

Leonard Rose, chelo;

Eugene Istomin, piano

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172. Basado sobre temas de La ópera del mendigo, op.172

The New London Orchestra / Ronald Corp

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinete

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Orquesta de Cámara Orpheus

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5, op.53

Vladimir Horowitz, piano

Joseph Haydn

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Hob.VIIg: C1

Pierre Pierlot, oboé

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Franz Liszt

Hungaria, poema sinfónico Nº9, S.103

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Obertura y galopa, de la suite de El Tabano, op.97

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Conradin Kreutzer

Variaciones para fagot y orquesta en Si bemol mayor

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean Sibelius

Cinco piezas románticas, op.101

Kyoko Tabe, piano

Joseph Haydn

Sinfonía en re menor, Hob.1, Nº80

Orquesta de Cámara Orpheus

08.00

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta, op.9 Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Leos Janacek

Sonata para violín y piano

Christina Astrand, violín

Per Salo, piano

Aaron Copland

Música para teatro, suite en 5 movimientos

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

09.00

Carl Philip Emanuel Bach

Trío sonata en do menor

Cuarteto Purcell

Charles Alkan

Tres estudios sobre los tonos mayores, op.35

Mark Viner, piano

Darius Milhaud

Suite francesa

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

10.00

Edvard Grieg

Sonata para violin y piano Nº3 en do menor, op.45

Leila Josefowicz, violín

John Novacek, piano

Míchael Haydn

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Linde Brunmayr Tutz, flauta

Orquesta Hofmusik de Salzburgo / Wolfgang Brunner

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

19.45

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK



El reconocido violinista y director especializado en repertorio barroco y clásico Manfredo Kraemer dirige a la Orquesta Sinfónica Nacional en un programa dedicado a Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach y Joseph Haydn.

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)