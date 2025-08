Programación Miércoles 6 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Elmo Hope

It’s a lovely day today

Hua

Lucky strike

Bunny Brunel

Pebble beach

Al Jarreau

My foolish heart

I’m beginning to see the light

00.30

La Trasnoche Clásica

Edward Elgar

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres/ Andre Previn

Erik Satie

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113, Nº6: "Golliwog's cakewalk" (arr. para quinteto con piano)

I salonisti

Carl Stamitz

Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Franz y Erwin Klein, clarinetes

Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider

Anton Webern

Viento de verano. Idilio para orquesta

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Joseph Haydn

Cuatro canciones: Canción de la sirena, Canción pastoral, Fidelidad y Canción del marinero

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

George Frideric Handel

Bacchus ever fair and young, de la oda Alexander's Feast

Stephen Roberts, baritone

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Coro Bach de Estocolmo

Paul Dukas

Variaciones, Interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq.137

Cuarteto Purcell

Felix Mendelssohn

Concierto para violín, piano y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Orquesta de Cámara Orpheus

Gabriel Fauré

Nocturno para piano en Si mayor, op.33, Nº2

Pascal Rogé, piano

Domenico Scarlatti

Sonata en re menor, K.77, K.90 (arreglo para laúd clave)

Gergely Sárközy, laúd clave

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.60

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en do menor, R.401

Heinrich, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Frédéric Chopin

Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60

Krystian Zimerman, piano

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

Johann Sebastian Bach

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en La mayor, BWV 1055

Douglas Boyd, oboe

Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467

Maria Tipo, piano

Orquesta Ensamble de París / Armin Jordan

06.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Orfeo, poema sinfónico Nº4

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Clara Schumann

Tres romances para piano, op.11

Yoshiko Iwai, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para dos violines y continuo en Si bemol mayor, op.5, Nº5

Salvatore Accardo y Sylvie Gazeau, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Léo Délibes

Suite del ballet “Sylvia”

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

07.00

Engelbert Humperdinck

“Tarifa, elegía al verano”, de la Rapsodia morisca

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

Enrique Granados

Tres danzas españolas, del Libro III

Alicia de Larrocha, piano

Luigi Boccherini

Cuarteto en Re mayor, op.8, Nº1

Cuarteto Noûs

Igor Stravinsky

Sinfonía, Gavota y Minué final, de la suite del ballet Pulcinella

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

08.00



Benjamin Godard

Fantasía persa para piano y orquesta, op.152

Victor Sangiorgio, piano

Real Orquesta Nacional de Escocia / Martin Yates

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Carl Nielsen

Suite para piano, op.45

Christian Eggen, piano

09.00



Hector Berlioz

“Scherzo de la Reina Mab”, de Romeo y Julieta, op.17

Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis

August Klughardt

Quinteto para vientos, op.79

Quinteto de Vientos de Bergen

Joseph Haydn

Sonata para piano en Mi bemol mayor, Hoboken 16, Nº52

Rafal Blechacz, piano

10.00

George Enescu

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.13

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Lawrence Foster

Arnold Bax

“Una tonada montañesa” y “En un local de vodka”

Eric Parkin, piano

Hans Pfitzner

Dúo para violín, chelo y orquesta, op.43

Saschko Gawrilow, violín

Julius Berger, chelo

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

11.00

Los Caminos del Barroco

Claudio Monteverdi

Beatus vir

The Taverner Choir and Consort / Andrew Parrott

Johann David Heinichen

Beatus vir, S. (número de catálogo) 28

Musica Antiqua Köln / Reunhard Goebel

Jan Dismas Zelenka

Beatus vir, ZWV(número de catálogo) 75

Coro y Orquesta de la Schola Cantorum de Melbourne / Gary Ekkel

Antonio Vivaldi

Beatus vir, RV (catálogo Ryom) 597

Ensembles vocales Finis terræ y Aquilonia

Collegium Orpheus / Jean-Marc Labylle

12.00

El Clásico del Mediodía

Joseph Haydn

Sinfonía Nº101 en Re mayor, Hob.I:100, "El reloj"

Orquesta de St Luke's / Charles Mackerras

Joseph Haydn

Sinfonía Nº104 en Re mayor, Hob.I:104, "Londres"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Camille Saint-Saëns

Concierto N°3 para violín y orquesta en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Pablo de Sarasate

Final de Aires gitanos para violín y piano, op.20

Pablo de Sarasate, violín

Pianista no identificado

Grabado en 1903

Antonín Dvořák

Dúos moravos, op.20, para soprano, tenor y piano, sobre poesía folklórica morava (“Destinado”, “La partida”, “La cinta de seda” y “El último deseo”)

Eva Zikmundová, soprano

Ivo Žídek, tenor

Alfréd Holeček

Jean Sibelius

Finlandia, op.26, poema sinfónico (versión para coro masculino y orquesta)

Coro Masculino Cantantes de la Unión de Estudiantes de Finlandia

Orquesta de Minnesota / Osmo Vänskä

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Ignaz Moscheles (1794-1870)

Trío en do menor, op.84

Trío Göbel de Berlín

Johann Adolf Hasse

"Fra quest'ombre" de la ópera Solimano

Vivica Genoux, mezzosoprano

Armonia Atenea / George Petrou

Antonín Dvořák

Rondo para chelo y piano en sol menor, op.94

Jan Niederle, chelo

Jan Vrána, piano

19.00

En directo desde el Auditorio

20.00

La Gran Aldea (Suiza)

Caroline Boissier-Butini

Sonata para piano N°1

Babette Dorn, piano

Hans Huber

Serenata N°1 en Mi mayor, op.86, “Noche de verano”

Orquesta Filarmónica de Stuttgart / Jörg-Peter Weigle

Hermann Suter

Tercer movimiento del Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.23 (1921)

Michael Barenboim, violín

Swiss Orchestra / Lena-Lisa Wüstendörfer

21.00

Música Nocturna

Johannes Brahms

Un réquiem alemán, op.45

Margaret Price, soprano

Thomas Allen, barítono

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Wolfgang Sawallisch

22.15

Jean-Philippe Rameau

Suite de Pigmalion

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

Aram Jachaturián

Trío para clarinete, violín y piano

Andreas Ottensamer, clarinete

Nemanja Radulovic, violín

Laure Favre-Kahn, piano

Georges Bizet

“Je crois entendre encore”, aria de Nadir, de la ópera Los pescadores de perlas

Nicolai Gedda, tenor

Orquesta Philharmonia / Alceo Galliera

23.00

Industria Nacional

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto en Re mayor, op.21

Rafael Gintoli, violín

Alexander Panizza, piano

Cuarteto Petrus

Enrique Albano

Obertura norteña

Orquesta de Cámara de LRA / Bruno Bandini