PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

05/08/2026

Programación Jueves 6 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz

Victor Feldman
Chasing shadows
S’posin’
Bebop

Branford Marsalis
Fate

Carol Stevens
At last
Lying in the hay
Keep on doin’what you’re doin’

00.30
La Trasnoche Clásica

Claude Debussy
Cuarteto en sol menor, op.10
Cuarteto Alban Berg

Gerald Finzi
Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas en do menor, op.31
Janet Hilton, clarinete
Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Bryden Thomson

Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº5 en re menor
Europa Galante / Fabio Biondi

Franz Schubert
Momentos musicales para piano, D.780
Daniel Barenboim, piano

Antonin Dvorák
Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22
Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

Aram Jachaturián
Trío para clarinete, violín y piano
Andreas Ottensamer, clarinete;
Nemanja Radulovic, violín;
Laure Favre-Kahn, piano

Alma Schindler Mahler
Cuatro canciones para voz y piano
Isabel Lippitz, soprano;
Barbara Heller, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Claudio Arrau, piano

Antonin Dvorák
Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Sébastien de Brossard
Retribue servuo tuo
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Albert Roussel
Resurrección, preludio sinfónico
Filarmónica del Estado de Rheinland-Pfalz / Pierre Stoll

Luigi Cherubini
Cuarteto Nº6 en la menor
Cuarteto Melos

Vincent D'Indy
Poema de las montañas, op.15
Michael Schäfer, piano

Marc-Antoine Charpentier
Villancicos instrumentales. Noëls pour les intruments, H.534
Les Arts Florissants / William Christie

Francisco Tárrega
Tres mazurcas para guitarra
Eduardo Fernández, guitarra

Giovanni Battista Pergolesi
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor
Bettina Mussumeli, violín
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Darius Milhaud
Cuarteto Nº5, op.77
Cuarteto Arcana

Giovanni Benedetto Platti
Concierto para oboe y orquesta en sol menor
Xenia Löffler, oboe
Akademie für Alte Musik Berlin / Georg Kallweit

Johannes Brahms
Rapsodias para piano, op.79
Radu Lupu, piano

07.00
Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart
Ocho minués para orquesta, K.176
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Gioachino Rossini
Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor
Ensamble Viena-Berlin

Erik Satie
Tres piezas en forma de pera
Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos

Johann Strauss (hijo)
Vida de artista, vals op.316
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

08.00

Alexandre Tansman (compositor y pianista polaco, 1897-1986)
Concertino para oboe, clarinete y cuerdas
Laurent Decker, oboe
Jean-Marc Fessard, clarinete
Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº3 en La menor, BWV 827
Rafal Blechacz, piano

Arturo Márquez
Danzón Nº3
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

09.00

Vincent D'Indy
Cuentos de hadas, suite para piano op.86
Michael Schäfer, piano

Bedrich Smetana
Tábor, quinto poema sinfónico del ciclo Mi patria
Orquesta Sinfónica de Milwaukee / Zdenek Macal

Antonio Caldara
Stabat Mater
Coro de Cámara Monteverdi
Concerto Armónico / Eva Kollar

Elgar Howarth (director y compositor inglés, nacido en 1935)
Suite de danzas inglesas
Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo

10.00

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Miklós Perényi, chelo
Dezso Ranki, piano

Joseph Martin Kraus
Sinfonía en La mayor
Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Franz Schubert
Rondo para violín y cuarteto en La mayor, Deutsch 438
Vera Beths, violín solista
Lisa Rautenberg y Jody Gatwood, violines
Steven Dann, viola
Anner Bylsma, chelo

11.00
Los Caminos del Barroco

George Frideric Handel
Sonata para flauta dulce y continuo Nº2 en la menor
L’École d’Orphée

Heinrich Ignaz Franz von Biber
Partita para dos violas d’amore y continuo Nº7 en do menor
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Tarquino Merula
Nigra sum
Sigismondo D’India
Dilectus meus
Hana Blažíková, soprano
Bruce Dickey, corneto
Mienecke van der Velden, órgano positivo
Jakob Lindberg, tiorba

Christian Gottfried Telonius
Concierto para tromba marina, timbal y cuerdas Nº13 en Re mayor
Thilo Hirsch, tromba marina
Ensamble Arcimbaldo

Giovanni Maria Trabaci
Toccata seconda e Ligature
Fabrizio Fillimarino
Canzon cromática
Andrew Lawrence King, arpa doble

12.00
Al Mediodía

Ignaz Pleyel
Dúo Nº1 para dos violines en Si bemol mayor
Vilmos Szabadi y Béla Bánfalvi, violín

Johan Svendsen
Rapsodia noruega Nº3
Orquesta Filarmónica de Bergen / Neeme Järvi

Pedro Sáenz
Aquel Buenos Aires, para piano (“Tango”, “Vals criollo” y “Milonga”)
Manuel Massone, piano

Leopold Mozart
Divertimento La boda campesina
Capella Savaria / Pál Néméth

Scott Joplin
Dos ragtimes para tres fagotes (The Easy Winners y The Sycamore) (arreglo de Uwe Heger)
Miembros del Quinteto de Fagotes de Gürnezich

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)

František Jan Škroup (1801-1862)
Cuarteto Nº3 en Sol mayor, op.29
Cuarteto Martinů

Juventino Rosas
Sobre las olas, vals (1888)
Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Walter Niemann
Cinco poemas oníricos .China Antigua, op.62, para piano (1919)
Lydia Maria Bader, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Georg Philipp Telemann
Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo continuo de la segunda parte de la colección “Tafelmusik”
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Heitor Villa-Lobos
Danzas africanas para piano
Alfred Heller, piano

Giuseppe Maria Cambini (1746-1825)
Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor
Quinteto de Vientos Avalon

19.00

Bedrich Smetana
“De los bosques y campos de Bohemia”, del ciclo de poemas sinfónicos Mi patria
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václav Neumann

Louis-Nicolas Clérambault (1676 - 1749)
“El sol, vencedor de las nubes”, cantata alegórica sobre el restablecimiento de la salud del rey
Mireille Delunsch, soprano
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Nicolò Paganini
Sonata para violín y orquesta en La mayor, “La Primavera”
Salvatore Accardo, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

20.00
Momentos Musicales

Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13
Augustin Dumay, violín
Maria João Pires, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Sol mayor, op.4, Nº3, R.301
Pauline Nobes, violín
The English Concert / Trevor Pinnock

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498 "de los bolos"
Béla Kovács, clarinete
Géza Németh, viola
Ferenc Rados, piano

21.00

Johann Sebastian Bach
Preludio, fuga y allegro para laúd en Mi bemol mayor, BWV 998
Jan Lisiecki, piano
Orquesta Juilliard / Chhristian Zacarias

Antonin Dvorák
Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22
Orquesta de Cámara Orpheus

Piotr Ilich Chaikovsky
Las estaciones, op.37b. VI: Junio (Barcarola en sol menor)
Sviatoslav Richter, piano

22.00
Industria Nacional

Johann Sebastian Bach
Preludio y fuga en mi menor para órgano, BWV 548
Rafael Ferreyra, órgano
Grabado en el órgano de la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, Buenos Aires

Carlos Guastavino
Rosita Iglesias Tres piezas para arpa (1954)
Eloy Fernández Rojas, clarinete
Diana Schneider, piano

Guillaume de Machaut
Lealtad, que no se tarda, lai
La Manfredina

Carlos Micháns
Fénix (Obertura sinfónica) (1997)
Orquesta Van der Oosten / Jurgen Hempel

23.00
Complemento musical

Robert Schumann
Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73
Sol Gabetta, chelo;
Hélène Grimaud, piano

William Byrd
Pavana y gallarda para laúd
Hopkinson Smith, laúd

Sergei Prokofiev
Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.16
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Franz Schubert
Las canciones del arpista, D.478, Nº1, Nº2 y Nº3
Ian Bostridge, tenor;
Leif Ove Andsnes, piano