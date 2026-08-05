Programación Jueves 6 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Victor Feldman
Chasing shadows
S’posin’
Bebop
Branford Marsalis
Fate
Carol Stevens
At last
Lying in the hay
Keep on doin’what you’re doin’
00.30
La Trasnoche Clásica
Claude Debussy
Cuarteto en sol menor, op.10
Cuarteto Alban Berg
Gerald Finzi
Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas en do menor, op.31
Janet Hilton, clarinete
Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Bryden Thomson
Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº5 en re menor
Europa Galante / Fabio Biondi
Franz Schubert
Momentos musicales para piano, D.780
Daniel Barenboim, piano
Antonin Dvorák
Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22
Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek
Aram Jachaturián
Trío para clarinete, violín y piano
Andreas Ottensamer, clarinete;
Nemanja Radulovic, violín;
Laure Favre-Kahn, piano
Alma Schindler Mahler
Cuatro canciones para voz y piano
Isabel Lippitz, soprano;
Barbara Heller, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Claudio Arrau, piano
Antonin Dvorák
Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Sébastien de Brossard
Retribue servuo tuo
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles
Albert Roussel
Resurrección, preludio sinfónico
Filarmónica del Estado de Rheinland-Pfalz / Pierre Stoll
Luigi Cherubini
Cuarteto Nº6 en la menor
Cuarteto Melos
Vincent D'Indy
Poema de las montañas, op.15
Michael Schäfer, piano
Marc-Antoine Charpentier
Villancicos instrumentales. Noëls pour les intruments, H.534
Les Arts Florissants / William Christie
Francisco Tárrega
Tres mazurcas para guitarra
Eduardo Fernández, guitarra
Giovanni Battista Pergolesi
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor
Bettina Mussumeli, violín
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Darius Milhaud
Cuarteto Nº5, op.77
Cuarteto Arcana
Giovanni Benedetto Platti
Concierto para oboe y orquesta en sol menor
Xenia Löffler, oboe
Akademie für Alte Musik Berlin / Georg Kallweit
Johannes Brahms
Rapsodias para piano, op.79
Radu Lupu, piano
07.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Ocho minués para orquesta, K.176
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Gioachino Rossini
Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor
Ensamble Viena-Berlin
Erik Satie
Tres piezas en forma de pera
Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos
Johann Strauss (hijo)
Vida de artista, vals op.316
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik
08.00
Alexandre Tansman (compositor y pianista polaco, 1897-1986)
Concertino para oboe, clarinete y cuerdas
Laurent Decker, oboe
Jean-Marc Fessard, clarinete
Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº3 en La menor, BWV 827
Rafal Blechacz, piano
Arturo Márquez
Danzón Nº3
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios
09.00
Vincent D'Indy
Cuentos de hadas, suite para piano op.86
Michael Schäfer, piano
Bedrich Smetana
Tábor, quinto poema sinfónico del ciclo Mi patria
Orquesta Sinfónica de Milwaukee / Zdenek Macal
Antonio Caldara
Stabat Mater
Coro de Cámara Monteverdi
Concerto Armónico / Eva Kollar
Elgar Howarth (director y compositor inglés, nacido en 1935)
Suite de danzas inglesas
Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo
10.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Miklós Perényi, chelo
Dezso Ranki, piano
Joseph Martin Kraus
Sinfonía en La mayor
Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist
Franz Schubert
Rondo para violín y cuarteto en La mayor, Deutsch 438
Vera Beths, violín solista
Lisa Rautenberg y Jody Gatwood, violines
Steven Dann, viola
Anner Bylsma, chelo
11.00
Los Caminos del Barroco
George Frideric Handel
Sonata para flauta dulce y continuo Nº2 en la menor
L’École d’Orphée
Heinrich Ignaz Franz von Biber
Partita para dos violas d’amore y continuo Nº7 en do menor
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Tarquino Merula
Nigra sum
Sigismondo D’India
Dilectus meus
Hana Blažíková, soprano
Bruce Dickey, corneto
Mienecke van der Velden, órgano positivo
Jakob Lindberg, tiorba
Christian Gottfried Telonius
Concierto para tromba marina, timbal y cuerdas Nº13 en Re mayor
Thilo Hirsch, tromba marina
Ensamble Arcimbaldo
Giovanni Maria Trabaci
Toccata seconda e Ligature
Fabrizio Fillimarino
Canzon cromática
Andrew Lawrence King, arpa doble
12.00
Al Mediodía
Ignaz Pleyel
Dúo Nº1 para dos violines en Si bemol mayor
Vilmos Szabadi y Béla Bánfalvi, violín
Johan Svendsen
Rapsodia noruega Nº3
Orquesta Filarmónica de Bergen / Neeme Järvi
Pedro Sáenz
Aquel Buenos Aires, para piano (“Tango”, “Vals criollo” y “Milonga”)
Manuel Massone, piano
Leopold Mozart
Divertimento La boda campesina
Capella Savaria / Pál Néméth
Scott Joplin
Dos ragtimes para tres fagotes (The Easy Winners y The Sycamore) (arreglo de Uwe Heger)
Miembros del Quinteto de Fagotes de Gürnezich
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
František Jan Škroup (1801-1862)
Cuarteto Nº3 en Sol mayor, op.29
Cuarteto Martinů
Juventino Rosas
Sobre las olas, vals (1888)
Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz
Walter Niemann
Cinco poemas oníricos .China Antigua, op.62, para piano (1919)
Lydia Maria Bader, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Georg Philipp Telemann
Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo continuo de la segunda parte de la colección “Tafelmusik”
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Heitor Villa-Lobos
Danzas africanas para piano
Alfred Heller, piano
Giuseppe Maria Cambini (1746-1825)
Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor
Quinteto de Vientos Avalon
19.00
Bedrich Smetana
“De los bosques y campos de Bohemia”, del ciclo de poemas sinfónicos Mi patria
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václav Neumann
Louis-Nicolas Clérambault (1676 - 1749)
“El sol, vencedor de las nubes”, cantata alegórica sobre el restablecimiento de la salud del rey
Mireille Delunsch, soprano
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
Nicolò Paganini
Sonata para violín y orquesta en La mayor, “La Primavera”
Salvatore Accardo, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit
20.00
Momentos Musicales
Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13
Augustin Dumay, violín
Maria João Pires, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Sol mayor, op.4, Nº3, R.301
Pauline Nobes, violín
The English Concert / Trevor Pinnock
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498 "de los bolos"
Béla Kovács, clarinete
Géza Németh, viola
Ferenc Rados, piano
21.00
Johann Sebastian Bach
Preludio, fuga y allegro para laúd en Mi bemol mayor, BWV 998
Jan Lisiecki, piano
Orquesta Juilliard / Chhristian Zacarias
Antonin Dvorák
Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22
Orquesta de Cámara Orpheus
Piotr Ilich Chaikovsky
Las estaciones, op.37b. VI: Junio (Barcarola en sol menor)
Sviatoslav Richter, piano
22.00
Industria Nacional
Johann Sebastian Bach
Preludio y fuga en mi menor para órgano, BWV 548
Rafael Ferreyra, órgano
Grabado en el órgano de la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, Buenos Aires
Carlos Guastavino
Rosita Iglesias Tres piezas para arpa (1954)
Eloy Fernández Rojas, clarinete
Diana Schneider, piano
Guillaume de Machaut
Lealtad, que no se tarda, lai
La Manfredina
Carlos Micháns
Fénix (Obertura sinfónica) (1997)
Orquesta Van der Oosten / Jurgen Hempel
23.00
Complemento musical
Robert Schumann
Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73
Sol Gabetta, chelo;
Hélène Grimaud, piano
William Byrd
Pavana y gallarda para laúd
Hopkinson Smith, laúd
Sergei Prokofiev
Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.16
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
Franz Schubert
Las canciones del arpista, D.478, Nº1, Nº2 y Nº3
Ian Bostridge, tenor;
Leif Ove Andsnes, piano