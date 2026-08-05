Programación Jueves 6 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Victor Feldman

Chasing shadows

S’posin’

Bebop

Branford Marsalis

Fate

Carol Stevens

At last

Lying in the hay

Keep on doin’what you’re doin’

00.30

La Trasnoche Clásica

Claude Debussy

Cuarteto en sol menor, op.10

Cuarteto Alban Berg

Gerald Finzi

Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas en do menor, op.31

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Bryden Thomson

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso Nº5 en re menor

Europa Galante / Fabio Biondi

Franz Schubert

Momentos musicales para piano, D.780

Daniel Barenboim, piano

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

Aram Jachaturián

Trío para clarinete, violín y piano

Andreas Ottensamer, clarinete;

Nemanja Radulovic, violín;

Laure Favre-Kahn, piano

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano

Isabel Lippitz, soprano;

Barbara Heller, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Claudio Arrau, piano

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Sébastien de Brossard

Retribue servuo tuo

Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Albert Roussel

Resurrección, preludio sinfónico

Filarmónica del Estado de Rheinland-Pfalz / Pierre Stoll

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº6 en la menor

Cuarteto Melos

Vincent D'Indy

Poema de las montañas, op.15

Michael Schäfer, piano

Marc-Antoine Charpentier

Villancicos instrumentales. Noëls pour les intruments, H.534

Les Arts Florissants / William Christie

Francisco Tárrega

Tres mazurcas para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Darius Milhaud

Cuarteto Nº5, op.77

Cuarteto Arcana

Giovanni Benedetto Platti

Concierto para oboe y orquesta en sol menor

Xenia Löffler, oboe

Akademie für Alte Musik Berlin / Georg Kallweit

Johannes Brahms

Rapsodias para piano, op.79

Radu Lupu, piano

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho minués para orquesta, K.176

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlin

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos



Johann Strauss (hijo)

Vida de artista, vals op.316

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

08.00

Alexandre Tansman (compositor y pianista polaco, 1897-1986)

Concertino para oboe, clarinete y cuerdas

Laurent Decker, oboe

Jean-Marc Fessard, clarinete

Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº3 en La menor, BWV 827

Rafal Blechacz, piano



Arturo Márquez

Danzón Nº3

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

09.00



Vincent D'Indy

Cuentos de hadas, suite para piano op.86

Michael Schäfer, piano

Bedrich Smetana

Tábor, quinto poema sinfónico del ciclo Mi patria

Orquesta Sinfónica de Milwaukee / Zdenek Macal

Antonio Caldara

Stabat Mater

Coro de Cámara Monteverdi

Concerto Armónico / Eva Kollar

Elgar Howarth (director y compositor inglés, nacido en 1935)

Suite de danzas inglesas

Ensamble de Metales de la Orquesta Filarmónica de Estocolmo

10.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Miklós Perényi, chelo

Dezso Ranki, piano

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en La mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Franz Schubert

Rondo para violín y cuarteto en La mayor, Deutsch 438

Vera Beths, violín solista

Lisa Rautenberg y Jody Gatwood, violines

Steven Dann, viola

Anner Bylsma, chelo

11.00

Los Caminos del Barroco

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo Nº2 en la menor

L’École d’Orphée

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Partita para dos violas d’amore y continuo Nº7 en do menor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Tarquino Merula

Nigra sum

Sigismondo D’India

Dilectus meus

Hana Blažíková, soprano

Bruce Dickey, corneto

Mienecke van der Velden, órgano positivo

Jakob Lindberg, tiorba

Christian Gottfried Telonius

Concierto para tromba marina, timbal y cuerdas Nº13 en Re mayor

Thilo Hirsch, tromba marina

Ensamble Arcimbaldo

Giovanni Maria Trabaci

Toccata seconda e Ligature

Fabrizio Fillimarino

Canzon cromática

Andrew Lawrence King, arpa doble

12.00

Al Mediodía

Ignaz Pleyel

Dúo Nº1 para dos violines en Si bemol mayor

Vilmos Szabadi y Béla Bánfalvi, violín

Johan Svendsen

Rapsodia noruega Nº3

Orquesta Filarmónica de Bergen / Neeme Järvi

Pedro Sáenz

Aquel Buenos Aires, para piano (“Tango”, “Vals criollo” y “Milonga”)

Manuel Massone, piano

Leopold Mozart

Divertimento La boda campesina

Capella Savaria / Pál Néméth

Scott Joplin

Dos ragtimes para tres fagotes (The Easy Winners y The Sycamore) (arreglo de Uwe Heger)

Miembros del Quinteto de Fagotes de Gürnezich

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

František Jan Škroup (1801-1862)

Cuarteto Nº3 en Sol mayor, op.29

Cuarteto Martinů

Juventino Rosas

Sobre las olas, vals (1888)

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Walter Niemann

Cinco poemas oníricos .China Antigua, op.62, para piano (1919)

Lydia Maria Bader, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo continuo de la segunda parte de la colección “Tafelmusik”

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Heitor Villa-Lobos

Danzas africanas para piano

Alfred Heller, piano

Giuseppe Maria Cambini (1746-1825)

Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor

Quinteto de Vientos Avalon

19.00

Bedrich Smetana

“De los bosques y campos de Bohemia”, del ciclo de poemas sinfónicos Mi patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václav Neumann

Louis-Nicolas Clérambault (1676 - 1749)

“El sol, vencedor de las nubes”, cantata alegórica sobre el restablecimiento de la salud del rey

Mireille Delunsch, soprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Nicolò Paganini

Sonata para violín y orquesta en La mayor, “La Primavera”

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

20.00

Momentos Musicales

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13

Augustin Dumay, violín

Maria João Pires, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Sol mayor, op.4, Nº3, R.301

Pauline Nobes, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498 "de los bolos"

Béla Kovács, clarinete

Géza Németh, viola

Ferenc Rados, piano

21.00

Johann Sebastian Bach

Preludio, fuga y allegro para laúd en Mi bemol mayor, BWV 998

Jan Lisiecki, piano

Orquesta Juilliard / Chhristian Zacarias

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Orquesta de Cámara Orpheus

Piotr Ilich Chaikovsky

Las estaciones, op.37b. VI: Junio (Barcarola en sol menor)

Sviatoslav Richter, piano

22.00

Industria Nacional

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga en mi menor para órgano, BWV 548

Rafael Ferreyra, órgano

Grabado en el órgano de la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, Buenos Aires

Carlos Guastavino

Rosita Iglesias Tres piezas para arpa (1954)

Eloy Fernández Rojas, clarinete

Diana Schneider, piano

Guillaume de Machaut

Lealtad, que no se tarda, lai

La Manfredina

Carlos Micháns

Fénix (Obertura sinfónica) (1997)

Orquesta Van der Oosten / Jurgen Hempel

23.00

Complemento musical

Robert Schumann

Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73

Sol Gabetta, chelo;

Hélène Grimaud, piano

William Byrd

Pavana y gallarda para laúd

Hopkinson Smith, laúd

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.16

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Franz Schubert

Las canciones del arpista, D.478, Nº1, Nº2 y Nº3

Ian Bostridge, tenor;

Leif Ove Andsnes, piano