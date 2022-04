Programación Miércoles 6 de Abril

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Count Basie y su Orquesta

On the sunny side of the street

Sweet Lorraine

If I were a bell

Brian Bromberg Band

The mirror

It is what it is

George Evans

You’re gonna hear from me

You leave me breathless

Believe it, beloved

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Ulbricht

Adam Krieger

No está obligada a perdurar

El poder del amor domina día y noche

El vino renano

Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y continuo

L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº10, op.70

Yuja Wang, piano

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso Nº3 en fa mayor

Europa Galante / Fabio Biondi

Darius Milhaud

Scaramouche, suite para saxo y orquesta op.165

Sohre Rahbari, saxo

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Christoph Graupner

Obertura en sol menor, GWV 470

L'arpa festante / Rien Voskuilen

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Reiner Wehle, clarinete

Cuarteto de Mannheim

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Maurizio Pollini, piano

07.00

Y la mañana va

Jean Sibelius

“Las Oceánides”, poema sinfónico op.73

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Wilhelm Bernhard Molique

Concierto para flauta y orquesta en re menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes

Louis Moreau Gottschalk

El bananero y Unión

Philip Martin, piano

Jean Baptiste Senaillé (compositor y violinista francés, 1687-1730)

Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.2, Nº6

Jaap Schroeder, violín

Philippe Foulon, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

08.00

Giacomo Meyerbeer

Suite del ballet "Los Patinadores"

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

Franz Berwald

Trío Nº3 en re menor

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Ilonya Prunyi, piano

William Walton

“Una canción para la mesa del alcalde”, ciclo de canciones para soprano

Jill Gómez, soprano

City of London Sinfonia / Richard Hickox

09.00

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol, "Dumbarton Oaks"

Orquesta de Cámara Orpheus

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto para vientos Nº1 en Si bemol mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en Fa mayor, K.377

Alina Ibragimova, violín

Cedric Tiberghien, piano

10.00

Niels Gade

Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58

Orquesta de Cámara de Aarhus / Ove Vedsten Larsen

George Frideric Handel

Sonata para oboe y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº5

Heinz Holliger, oboe

Christiane Jaccottet, clave

Thomas Demenga, chelo

Max Reger

Tres valses-capricho, op.9, para piano a cuatro manos

Dúo Tal & Groethuysen

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Alfonso el Sabio

Non é gran cosa, Cantiga Nº26

Magister Airardus Viziliacensis

Anua Gaudia, del Códice Calixtino

Anónimo

Dum Pater Familias, del Códice Calixtino

Conjunto Pro Musica de Rosario / Cristián Hernández Larguía

Luis Gianneo

Concierto “Aymará” para violín y orquesta (1942)

Luis Roggero, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Susana Antón

Canciones (1977)

Gloria López, soprano

Marcela González, piano

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)