Programación Miércoles 5 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Lalo Schifrin

Mannix

Preludio Nº2

Misión imposible

The Bad Plus

Motivations II

María Kim

Almost like being in love

What’s new

Is wonderful

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2

Luigi Mangiocavallo, violín;

Claudio Ronco, chelo;

Marco Mencoboni, clave

Frank Bridge

Cuarteto Nº2 en sol menor

Cuarteto Delmé

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johann Sebastian Bach

Seis pequeños preludios para teclado para principiantes, BWV 933-938

Maria Tipo, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para trío de cuerdas en Mi bemol mayor, K.563

Dénes Kovács, violín;

Géza Németh, viola;

Ede Banda, chelo

Antonin Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Robert Schumann

Liederkreis, op.39, Nº5: "Noche de luna"

Olaf Bär, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

07.00

Y la mañana va

Franz Ignaz Beck

Sinfonía en Re mayor, Catalogo Callen Nro.30

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

Franz Schubert

Sonata para piano en la menor, D.784

Radu Lupu, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para flauta y cuarteto de cuerdas Nº5 en Mi bemol mayor, op.55

Loïc Poulain, flauta

Cuarteto Dolezal de Praga

Rudolf Tobias (compositor y organista estonio, 1873-1918)

Obertura "Julio César"

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Jarvi

08.00



Ignaz Pleyel

Sinfonía concertante para dos violines y orquesta en La mayor

David Perry e Isabella Lippi, violines

Orquesta de Cámara de Baltimore / Markand Thakar

Camille Saint-Saëns

Sonata para fagot y piano en Sol mayor, op.168

Per Hannevold, fagot

Geir Henning Braaten, piano

Benjamin Britten

Gloriana, danzas para tenor, arpa y coro, op.53

Martin Hill, tenor

Thelma Owen, arpa

The Holst Singers / Hilary Davan Wetton

09.00



Johannes Brahms

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga para clave Nº10 en re menor, BWV 879

András Schiff, piano

10.00

Raffaele d'Alessandro (compositor y pianista suizo, 1911-1959)

Concierto para violín y orquesta, op.41

Sibylle Tschopp, violín

Orquesta de Winterthur / Nicholas Carthy

Franz Krommer

Octeto para vientos en Fa mayor, op.57

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Especial Malvinas

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)