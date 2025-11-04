Programación Miércoles 5 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Terell Stafford
Hey, It's me you're talking to
Minnesota
Baptiste Trotignon y Minino Garay
Sus ojos se cerraron
Volver
Cecile McLorin Salvant
One step ahead
Obsession
Wild is love
00.30
La Trasnoche Clásica
Camille Saint Saëns
Rapsodia morisca de la Suite Algeriana, op.60
Orquesta Sinfónica de Londres / Yondani Butt
Robert Schumann
Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41 Nº2
Cuarteto Melos
Igor Stravinsky
El canto del ruiseñor
Orquesta Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly
Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº5 en Fa sostenido mayor, op.15, Nº2
Maria João Pires, piano
Erich Wolfgang Korngold
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn
Joseph Haydn
Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
Heinrich Schütz
O Jesu, nomen dulce, SWV 308
Andreas Scholl, contratenor
Karl-Ernst Schröder, laúd
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Antonin Dvorák
Scherzo caprichoso, op.66
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Wolfgang Amadeus Mozart
A Cloé, K.524
Anne sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano
Alexander Scriabin
Cinco preludios para piano, op.74
Emili Gilels, piano
Ludwig van Beethoven
Septimino en Mi bemol mayor, op.20
Miembros del Octeto de la Filarmónica de Berlín
George Frideric Handel
Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287
David Reichenberg, oboe
The English Concert / Trevor Pinnock
Piotr Ilich Chaikovsky
Álbum para la juventud, op.39
Mijail Pletniev, piano
Luigi Cherubini
Cuarteto Nº5 en Fa mayor
Cuarteto Melos
Anton Arensky
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.54
Ilya Gringolts, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Ilan Volkovv
Carl Maria von Weber
Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63
Aurèle Nicolet, flauta;
Rocco Filippini, chelo;
Bruno Canino, piano
Gabriel Fauré
Barcarola para piano Nº2 en Sol mayor, op.41
Pascal Rogé, piano
06.00
Y la mañana va
Johannes Brahms
Obertura para el Festival Académico, op.80
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano
Pierre-Gabriel Buffardin (compositor y flautista francés, 1693-1768)
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Eckart Haupt, flauta
Solistas Barrocos de Dresde
Bedrich Smetana
Ricardo III, poema sinfónico, op.11
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik
07.00
Franz Schubert
Rondo para violín y cuarteto en La mayor, Deutsch 438
Vera Beths, violín solista
Lisa Rautenberg y Jody Gatwood, violines
Steven Dann, viola
Anner Bylsma, chelo
Johann Christian Bach
Sonata en do menor, op.17
Ian Hobson, piano
Niels Gade
Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58
Orquesta de Cámara Arhus / Ove Vedsten Larsen
08.00
Reinhold Gliere
Cuarteto para cuerdas Nro.1 en La mayor, op.2
Cuarteto Gliere
Claude Debussy
“Las colinas de Anacapri”, “La serenata interrumpida” y “La catedral sumergida”, del libro I de los Preludios para piano
Daniel Barenboim, piano
Percy Grainger
Canción de la montaña, Nº1
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon
09.00
Domenico Cimarosa
Concierto para dos flautas y orquesta de cámara en Sol mayor
James y Jeanne Galway, flautas
London Mozart Players
Ernst Toch (compositor austríaco de música clásica y de películas, 1887-1964)
Sonata para chelo y piano, op.50 (escrita en 1929)
Jens Peter Maintz, chelo
Jascha Nemtsov, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº33 en Si bemol mayor, K.319
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
10.00
Sergei Prokofiev
Suite Nro.1 del ballet “Romeo y Julieta”
Orquesta Sinfónica de Seattle / Gerhard Schwarz
Ferdinand David
Cuatro caprichos para violín solo, op.9
Reto Kuppel, violín
John Ireland
“Satiricón”, obertura de concierto
Sinfonía of London / John Wilson
11.00
Los Caminos del Barroco
Giuseppe Tartini
Concierto para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en La mayor
Hervé Douchy, viola da gamba
Il Gardellino
Georg Philipp Telemann
Obertura-Suite para viola da gamba en Re mayor
Siegfried Pank, viola da gamba
Academia de Música Antigua de Berlín / Christine Schornsheim
Carl Friedrich Abel
Concierto para viola da gamba en Sol mayor
Alejandro Marías, viola da gamba
La Spagna / Alejandro Marías
12.00
El Clásico del Mediodía
Georges Bizet
Fragmentos de la ópera Carmen:
“Obertura”, “Coro de niños”, “Habanera”, “Dúo de Micaela y Don José”, “Seguidilla y dúo”, “Canción gitana”, “Canción del torero”, “Aria de la flor”, “Aria de Micaela” y “Marcha y coro del cuarto acto”.
Julia Migenes Johnson, soprano
Plácido Domingo, tenor
Ruggero Raimondi, barítono
Faith Esham, soprano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Héctor Berlioz
Sinfonía fúnebre y triunfal, op.15 (1840)
Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Josef Suk
Trío para piano, violín y chelo en do menor, op.2 (1889)
Trío Joachim
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Antonio Vivaldi
Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en la menor, R.461
David Reichenberg, oboe
The English Concert / Trevor Pinnock
Michael Nyman (Compositor inglés nacido en 1944)
Cuarteto Nº2
Cuarteto Balanescu
Mili Balakirev
Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.1
Malcolm Binns, piano
The English Northern Philharmonia / David Lloyd-Jones
Gustave Charpentier
"Depuis le jour" de la ópera Louise
Hei-Kyung Hong, soprano
Orquesta de St Luke's / John Fiore
19.00
Antonin Dvorák
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57
Josef Suk, violín
Alfred Holeček, piano
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
James Galway, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Francisco González (compositor colombiano en actividad)
Introducción y pasillo
Ensamble Confluencias
George Frideric Handel
"Lascia ch'io pianga" de la ópera Rinaldo, HWV 7
Joyce DiDonato, mezzosoprano
Il Pomo d'Oro / Maxim Emelyanychev
20.00
Complemento musical
23.00
Industria Nacional