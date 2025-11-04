PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

04/11/2025

Programación Miércoles 5 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz

Terell Stafford
Hey, It's me you're talking to
Minnesota

Baptiste Trotignon y Minino Garay
Sus ojos se cerraron
Volver

Cecile McLorin Salvant
One step ahead
Obsession
Wild is love

00.30
La Trasnoche Clásica

Camille Saint Saëns
Rapsodia morisca de la Suite Algeriana, op.60
Orquesta Sinfónica de Londres / Yondani Butt

Robert Schumann
Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41 Nº2
Cuarteto Melos

Igor Stravinsky
El canto del ruiseñor
Orquesta Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV273
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº5 en Fa sostenido mayor, op.15, Nº2
Maria João Pires, piano

Erich Wolfgang Korngold
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn

Joseph Haydn
Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Heinrich Schütz
O Jesu, nomen dulce, SWV 308
Andreas Scholl, contratenor
Karl-Ernst Schröder, laúd

Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Antonin Dvorák
Scherzo caprichoso, op.66
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Wolfgang Amadeus Mozart
A Cloé, K.524
Anne sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano

Alexander Scriabin
Cinco preludios para piano, op.74
Emili Gilels, piano

Ludwig van Beethoven
Septimino en Mi bemol mayor, op.20
Miembros del Octeto de la Filarmónica de Berlín

George Frideric Handel
Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287
David Reichenberg, oboe
The English Concert / Trevor Pinnock

Piotr Ilich Chaikovsky
Álbum para la juventud, op.39
Mijail Pletniev, piano

Luigi Cherubini
Cuarteto Nº5 en Fa mayor
Cuarteto Melos

Anton Arensky
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.54
Ilya Gringolts, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Ilan Volkovv

Carl Maria von Weber
Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63
Aurèle Nicolet, flauta;
Rocco Filippini, chelo;
Bruno Canino, piano

Gabriel Fauré
Barcarola para piano Nº2 en Sol mayor, op.41
Pascal Rogé, piano

06.00
Y la mañana va

Johannes Brahms
Obertura para el Festival Académico, op.80
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano

Pierre-Gabriel Buffardin (compositor y flautista francés, 1693-1768)
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Eckart Haupt, flauta
Solistas Barrocos de Dresde

Bedrich Smetana
Ricardo III, poema sinfónico, op.11
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

07.00

Franz Schubert
Rondo para violín y cuarteto en La mayor, Deutsch 438
Vera Beths, violín solista
Lisa Rautenberg y Jody Gatwood, violines
Steven Dann, viola
Anner Bylsma, chelo

Johann Christian Bach
Sonata en do menor, op.17
Ian Hobson, piano

Niels Gade
Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58
Orquesta de Cámara Arhus / Ove Vedsten Larsen

08.00

Reinhold Gliere
Cuarteto para cuerdas Nro.1 en La mayor, op.2
Cuarteto Gliere

Claude Debussy
“Las colinas de Anacapri”, “La serenata interrumpida” y “La catedral sumergida”, del libro I de los Preludios para piano
Daniel Barenboim, piano

Percy Grainger
Canción de la montaña, Nº1
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon

09.00

Domenico Cimarosa
Concierto para dos flautas y orquesta de cámara en Sol mayor
James y Jeanne Galway, flautas
London Mozart Players

Ernst Toch (compositor austríaco de música clásica y de películas, 1887-1964)
Sonata para chelo y piano, op.50 (escrita en 1929)
Jens Peter Maintz, chelo
Jascha Nemtsov, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº33 en Si bemol mayor, K.319
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

10.00

Sergei Prokofiev
Suite Nro.1 del ballet “Romeo y Julieta”
Orquesta Sinfónica de Seattle / Gerhard Schwarz

Ferdinand David
Cuatro caprichos para violín solo, op.9
Reto Kuppel, violín

John Ireland
“Satiricón”, obertura de concierto
Sinfonía of London / John Wilson

11.00
Los Caminos del Barroco

Giuseppe Tartini
Concierto para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en La mayor
Hervé Douchy, viola da gamba
Il Gardellino

Georg Philipp Telemann
Obertura-Suite para viola da gamba en Re mayor
Siegfried Pank, viola da gamba
Academia de Música Antigua de Berlín / Christine Schornsheim

Carl Friedrich Abel
Concierto para viola da gamba en Sol mayor
Alejandro Marías, viola da gamba
La Spagna / Alejandro Marías

12.00
El Clásico del Mediodía

Georges Bizet
Fragmentos de la ópera Carmen:
“Obertura”, “Coro de niños”, “Habanera”, “Dúo de Micaela y Don José”, “Seguidilla y dúo”, “Canción gitana”, “Canción del torero”, “Aria de la flor”, “Aria de Micaela” y “Marcha y coro del cuarto acto”.
Julia Migenes Johnson, soprano
Plácido Domingo, tenor
Ruggero Raimondi, barítono
Faith Esham, soprano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Héctor Berlioz
Sinfonía fúnebre y triunfal, op.15 (1840)
Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Josef Suk
Trío para piano, violín y chelo en do menor, op.2 (1889)
Trío Joachim

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Antonio Vivaldi
Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en la menor, R.461
David Reichenberg, oboe
The English Concert / Trevor Pinnock

Michael Nyman (Compositor inglés nacido en 1944)
Cuarteto Nº2
Cuarteto Balanescu

Mili Balakirev
Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.1
Malcolm Binns, piano
The English Northern Philharmonia / David Lloyd-Jones

Gustave Charpentier
"Depuis le jour" de la ópera Louise
Hei-Kyung Hong, soprano
Orquesta de St Luke's / John Fiore

19.00

Antonin Dvorák
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57
Josef Suk, violín
Alfred Holeček, piano

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
James Galway, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Francisco González (compositor colombiano en actividad)
Introducción y pasillo
Ensamble Confluencias

George Frideric Handel
"Lascia ch'io pianga" de la ópera Rinaldo, HWV 7
Joyce DiDonato, mezzosoprano
Il Pomo d'Oro / Maxim Emelyanychev

20.00
Complemento musical

23.00
Industria Nacional