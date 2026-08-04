Programación Miércoles 5 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Dorothy Ashby
Jollity
Pawky
Mal Waldron
Soul eyes
Lily Frost
Was it something I said?
You’re my thrill
Swing brother swing
00.30
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92
Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Vladimir Horowitz, piano
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Roeland Hendriks, clarinete;
Sander Geerts, viola
Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins
Ariel Ramírez
La tristecita, zamba
Juan Falú, guitarra
Bohuslav Martinu
Serenata para dos violines y viola
Academy of St. Martin in the Fields
Johann Sebastian Bach
Suite francesa para clave Nº2 en do menor, BWV 813
Suite francesa para clave Nº5 en Sol mayor. BWV 816
Glenn Gould, piano
César Franck
Sinfonía en re menor, M.48
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Do mayor, K.548
Trío Beaux Arts
Henry Purcell
Dido y Eneas, Z. 626 (fragmentos)
Victoria de los Ángeles, soprano;
Heather Harper, soprano;
Elizabeth Robson, soprano;
Sybil Michelow, contralto
Orquesta de Cámara de Inglaterra / John Barbirolli
Jean Sibelius
Sinfonía Nº3 en Do mayor, op.52
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy
Johann Christoph Pez
Concierto pastoral en Fa mayor
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Richard Stoltzman, clarinete;
Emanuel Ax, piano
Claude Debussy
Imágenes, L.111 (Libro Nº2)
Philippe Entremont, piano
Giovanni Zamboni
Sonata IXa para laúd en si menor
Toyohiko Satoh, laúd
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Niels Gade
Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi
Gustav Mahler
Canciones del cuerno mágico de la juventud. "Toque de Diana"
Lucia Popp, soprano
Andreas Schmidt, barítono
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Leonard Bernstein
Federico Mompou
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin
Daniil Trifonov, piano
07.00
Y la mañana va
Johannes Brahms
Obertura para el Festival Académico, op.80
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano
Pierre-Gabriel Buffardin (compositor y flautista francés, 1693-1768)
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Eckart Haupt, flauta
Solistas Barrocos de Dresde
Bedrich Smetana
Ricardo III, poema sinfónico, op.11
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik
08.00
Reinhold Gliere
Cuarteto para cuerdas Nro.1 en La mayor, op.2
Cuarteto Gliere
Claude Debussy
“Las colinas de Anacapri”, “La serenata interrumpida”, “La catedral sumergida” y ”La danza de Puck” del libro I de los Preludios para piano
Daniel Barenboim, piano
Percy Grainger
Canción de la montaña, Nº1
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon
09.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Frederic Chopin
Tres nocturnos para piano, op.9
Jan Lisiecki, piano
10.00
Hans Pfitzner
Dúo para violín, chelo y pequeña orquesta, op.43
Gergana Gergova, violín
Alban Gerhardt, chelo
Orquesta de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370
Jozsef Kiss, oboe
Cuarteto Kodaly
Granville Bantock
“Dante y Beatriz”, poema para orquesta
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley
11.00
Los Caminos del Barroco
Jehan Chardavoine
Une jeune fillette
Monserrat Figueras y María Cristina Kiehr, sopranos
Rolf Lislevand, laúd
Jordi Savall, viola da gamba
Philipp Friedrich Böddecker
Sonata La Monica
Carles Cristóbal, fagot
Katharina Heutjer, violín
Jörg-Andreas Bötticher, órgano
Giovanni Antonio Bertoli
Sonata Nº7 para fagot antiguo o dulcián
Giovanni Battista Graziadio, dulcián
Andrea Buccarella, órgano
Johann Sebastian Bach
Quoniam tu solus, de la Misa en Si menor
Stephen Varcoe, bajo
Solistas Barrocos de Inglaterra / John Eliot Gardiner
Giuseppe Sammartini
Sonata para dos flautas alemanas y bajo continuo Nº8 en Fa mayor
I Fiori Musicali
Georg Phlipp Telemann
Sonata para fagot y bajo continuo en fa menor, TWV 41:f1
Marc Vallon, fagot
Ton Koopman, clavecín
Jaap Ter Linden, violonchelo
Antonio Vivaldi
Concierto para fagot y orquesta en Do mayor, RV 473
Peter Whelan, fagot
La Serenissima / Adrian Chandler
12.00
Al Mediodía
Benjamin Britten
Fantasía para oboe, viola y chelo, op.2
Gernot Schmalfuß, oboe
Miembros del Cuarteto de Mannheim
Georg Christoph Wagenseil
Concierto en Sol mayor para arpa y orquesta
Roberta Alessandrini, arpa
Orquesta de Mantova / Vittorio Parisi
Louise Farrenc
Trío en Mi bemol mayor para clarinete, chelo y piano
Ensamble Linos
Aaron Jay Kernis
Too Hot Toccata
Orquesta de Grant Park / Carlos Kalmar
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Héctor Berlioz
Noches de estío, op.7, ciclo de canciones sobre poemas de Théophile Gautier.
Catherine Robbin, soprano
Diane Montague, mezzosoprano
Howard Crook, tenor
Giles Cachemaille, barítono
Orquesta de la Ópera de Lyon / John Eliot Gardiner
Carl Nielsen
Humorescas bagatelas, op.11, para piano (1897)
Elisabeth Westenholz, piano
Edward Elgar
Serenata en mi menor para cuerdas, op.20
Sinfonia of London / John Barbirolli
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Piotr Ilich Chaikovsky
Francesca da Rimini, fantasía orquestal op.32
Orquesta dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio Pappano
Joseph Haydn
Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, "Aurora"
Cuarteto Amadeus
José Serebrier
Momento psicológico
Michael Guttman, violín
Orquesta Filarmónica Real / José Serebrier
19.00
Gioachino Rossini
Escena del 2º acto de la ópera Eduardo y Cristina
Franco Fagioli, contratenor
Coro y Orquesta Armonia Atenea / George Perrou
Carl Loewe
La primavera, un poema sinfónico en forma de sonata, op.47
Cord Garben, piano
Johann Friedrich Fasch
Concierto para trompeta, dos oboes y orquesta
Giuliano Sommerhalder, trompeta
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder
20.00
Momentos Musicales
John Hebden
Concierto para cuerdas Nº4 en Mi bemol mayor
Angus Anderson, violín
Wanda Wojtasinska, violín
Cantilena / Adrian Shephard
Richard Wagner
Preludio al primer acto de “Tristán e Isolda”
Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim
Antonio Salieri
Aria "Numi, respiro- Ah, lo sento" de la ópera “Europa riconosciuta”
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l'Harmonie / Jérémie Rhorer
Johannes Brahms
Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1
Lars Anders Tomter, viola
Leif Ove Andsnes, piano
21.00
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Do menor, op.9, nº11, R.198a (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Ottorino Respighi
Suite de la tabaquera, scherzo musical para octeto de vientos y piano a cuatro manos
Antonio Plotino y Alberto Boschi, flauta y piccolo
Paolo Bottini, oboe
Sergio Dagnino, oboe y corno inglés
Gabriele Screpis y Luigi Tedono, fagots
Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano a cuatro manos
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto de cuerdas Nº5 en Re mayor, K.593
Walter Trampler, viola
Cuarteto Juilliard
22.00
Industria Nacional
Juan Carlos Zorzi (1936-1999)
Fragmentos del segundo acto y tercer acto de la ópera Antígona Vélez, sobre la tragedia homónima de Leopoldo Marechal (1991)
Adelaida Negri, Mónica Ferracani y Ágata Chisari, sopranos
Gabriel Renaud, tenor
Ricardo Ortale, Gustavo Gibert, Bruno Tomaselli y Oscar Grassi, barítonos
Alicia Cecotti, Liliana Borri y Lucila Ramos Mañé, mezzosopranos
Coro Estable del Teatro Colón
Orquesta del Teatro Colón / Juan Carlos Zorzi
Grabación de la transmisión radial de la función del estreno, Teatro Colón, Buenos Aires, 17 de diciembre de 1991
23.00
Complemento musical
Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Janine Jansen, violín
Orquesta de Cámara Mahler / Daniel Harding
Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55
Martha Argerich, piano