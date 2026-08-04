PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

04/08/2026

Programación Miércoles 5 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz

Dorothy Ashby
Jollity
Pawky

Mal Waldron
Soul eyes

Lily Frost
Was it something I said?
You’re my thrill
Swing brother swing

00.30
La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92
Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Vladimir Horowitz, piano

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Roeland Hendriks, clarinete;
Sander Geerts, viola
Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Ariel Ramírez
La tristecita, zamba
Juan Falú, guitarra

Bohuslav Martinu
Serenata para dos violines y viola
Academy of St. Martin in the Fields

Johann Sebastian Bach
Suite francesa para clave Nº2 en do menor, BWV 813
Suite francesa para clave Nº5 en Sol mayor. BWV 816
Glenn Gould, piano

César Franck
Sinfonía en re menor, M.48
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Do mayor, K.548
Trío Beaux Arts

Henry Purcell
Dido y Eneas, Z. 626 (fragmentos)
Victoria de los Ángeles, soprano;
Heather Harper, soprano;
Elizabeth Robson, soprano;
Sybil Michelow, contralto
Orquesta de Cámara de Inglaterra / John Barbirolli

Jean Sibelius
Sinfonía Nº3 en Do mayor, op.52
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Johann Christoph Pez
Concierto pastoral en Fa mayor
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Richard Stoltzman, clarinete;
Emanuel Ax, piano

Claude Debussy
Imágenes, L.111 (Libro Nº2)
Philippe Entremont, piano

Giovanni Zamboni
Sonata IXa para laúd en si menor
Toyohiko Satoh, laúd

Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Niels Gade
Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32
Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Gustav Mahler
Canciones del cuerno mágico de la juventud. "Toque de Diana"
Lucia Popp, soprano
Andreas Schmidt, barítono
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Leonard Bernstein

Federico Mompou
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin
Daniil Trifonov, piano

07.00
Y la mañana va

Johannes Brahms
Obertura para el Festival Académico, op.80
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich, piano

Pierre-Gabriel Buffardin (compositor y flautista francés, 1693-1768)
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Eckart Haupt, flauta
Solistas Barrocos de Dresde

Bedrich Smetana
Ricardo III, poema sinfónico, op.11
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

08.00

Reinhold Gliere
Cuarteto para cuerdas Nro.1 en La mayor, op.2
Cuarteto Gliere

Claude Debussy
“Las colinas de Anacapri”, “La serenata interrumpida”, “La catedral sumergida” y ”La danza de Puck” del libro I de los Preludios para piano
Daniel Barenboim, piano

Percy Grainger
Canción de la montaña, Nº1
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon

09.00

Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Frederic Chopin
Tres nocturnos para piano, op.9
Jan Lisiecki, piano

10.00

Hans Pfitzner
Dúo para violín, chelo y pequeña orquesta, op.43
Gergana Gergova, violín
Alban Gerhardt, chelo
Orquesta de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370
Jozsef Kiss, oboe
Cuarteto Kodaly

Granville Bantock
“Dante y Beatriz”, poema para orquesta
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

11.00
Los Caminos del Barroco

Jehan Chardavoine
Une jeune fillette
Monserrat Figueras y María Cristina Kiehr, sopranos
Rolf Lislevand, laúd
Jordi Savall, viola da gamba

Philipp Friedrich Böddecker
Sonata La Monica
Carles Cristóbal, fagot
Katharina Heutjer, violín
Jörg-Andreas Bötticher, órgano

Giovanni Antonio Bertoli
Sonata Nº7 para fagot antiguo o dulcián
Giovanni Battista Graziadio, dulcián
Andrea Buccarella, órgano

Johann Sebastian Bach
Quoniam tu solus, de la Misa en Si menor
Stephen Varcoe, bajo
Solistas Barrocos de Inglaterra / John Eliot Gardiner

Giuseppe Sammartini
Sonata para dos flautas alemanas y bajo continuo Nº8 en Fa mayor
I Fiori Musicali

Georg Phlipp Telemann
Sonata para fagot y bajo continuo en fa menor, TWV 41:f1
Marc Vallon, fagot
Ton Koopman, clavecín
Jaap Ter Linden, violonchelo

Antonio Vivaldi
Concierto para fagot y orquesta en Do mayor, RV 473
Peter Whelan, fagot
La Serenissima / Adrian Chandler

12.00
Al Mediodía

Benjamin Britten
Fantasía para oboe, viola y chelo, op.2
Gernot Schmalfuß, oboe
Miembros del Cuarteto de Mannheim

Georg Christoph Wagenseil
Concierto en Sol mayor para arpa y orquesta
Roberta Alessandrini, arpa
Orquesta de Mantova / Vittorio Parisi

Louise Farrenc
Trío en Mi bemol mayor para clarinete, chelo y piano
Ensamble Linos

Aaron Jay Kernis
Too Hot Toccata
Orquesta de Grant Park / Carlos Kalmar

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Héctor Berlioz
Noches de estío, op.7, ciclo de canciones sobre poemas de Théophile Gautier.
Catherine Robbin, soprano
Diane Montague, mezzosoprano
Howard Crook, tenor
Giles Cachemaille, barítono
Orquesta de la Ópera de Lyon / John Eliot Gardiner

Carl Nielsen
Humorescas bagatelas, op.11, para piano (1897)
Elisabeth Westenholz, piano

Edward Elgar
Serenata en mi menor para cuerdas, op.20
Sinfonia of London / John Barbirolli

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Piotr Ilich Chaikovsky
Francesca da Rimini, fantasía orquestal op.32
Orquesta dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio Pappano

Joseph Haydn
Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, "Aurora"
Cuarteto Amadeus

José Serebrier
Momento psicológico
Michael Guttman, violín
Orquesta Filarmónica Real / José Serebrier

19.00

Gioachino Rossini
Escena del 2º acto de la ópera Eduardo y Cristina
Franco Fagioli, contratenor
Coro y Orquesta Armonia Atenea / George Perrou

Carl Loewe
La primavera, un poema sinfónico en forma de sonata, op.47
Cord Garben, piano

Johann Friedrich Fasch
Concierto para trompeta, dos oboes y orquesta
Giuliano Sommerhalder, trompeta
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

20.00
Momentos Musicales

John Hebden
Concierto para cuerdas Nº4 en Mi bemol mayor
Angus Anderson, violín
Wanda Wojtasinska, violín
Cantilena / Adrian Shephard

Richard Wagner
Preludio al primer acto de “Tristán e Isolda”
Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Antonio Salieri
Aria "Numi, respiro- Ah, lo sento" de la ópera “Europa riconosciuta”
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l'Harmonie / Jérémie Rhorer

Johannes Brahms
Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1
Lars Anders Tomter, viola
Leif Ove Andsnes, piano

21.00

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Do menor, op.9, nº11, R.198a (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Ottorino Respighi
Suite de la tabaquera, scherzo musical para octeto de vientos y piano a cuatro manos
Antonio Plotino y Alberto Boschi, flauta y piccolo
Paolo Bottini, oboe
Sergio Dagnino, oboe y corno inglés
Gabriele Screpis y Luigi Tedono, fagots
Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano a cuatro manos

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto de cuerdas Nº5 en Re mayor, K.593
Walter Trampler, viola
Cuarteto Juilliard

22.00
Industria Nacional

Juan Carlos Zorzi (1936-1999)
Fragmentos del segundo acto y tercer acto de la ópera Antígona Vélez, sobre la tragedia homónima de Leopoldo Marechal (1991)
Adelaida Negri, Mónica Ferracani y Ágata Chisari, sopranos
Gabriel Renaud, tenor
Ricardo Ortale, Gustavo Gibert, Bruno Tomaselli y Oscar Grassi, barítonos
Alicia Cecotti, Liliana Borri y Lucila Ramos Mañé, mezzosopranos
Coro Estable del Teatro Colón
Orquesta del Teatro Colón / Juan Carlos Zorzi
Grabación de la transmisión radial de la función del estreno, Teatro Colón, Buenos Aires, 17 de diciembre de 1991

23.00
Complemento musical

Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Janine Jansen, violín
Orquesta de Cámara Mahler / Daniel Harding

Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55
Martha Argerich, piano