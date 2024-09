Programación Miércoles 4 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Sonny Stitt

Foot tapper

Wind up

When you’re smiling

Blue Lab Beats

Never doubt

Nights in Tokyo

Laura Fygi

Too darn hot

This can’t be love

That old black magic

00.30

La Trasnoche Clásica

Sergei Prokofiev

Música para niños, op.65

Boris Berman, piano

Claude Gervaise

Danzas del Renacimiento francés

Mandel Quartet

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.10

Aldo Orvieto, piano

Davide Teodoro, clarinete

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Bohuslav Martinu

Concierto para chelo y orquesta Nº1, H.196

Angelica May, chelo

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neuman

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, D.898

Hansheinz Schneeberger, violín

Thomas Demenga, chelo

Jörg Ewald Dähler, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto Nº17

Cuarteto de Brasilia

Domenico Scarlatti

Sonatas para clave Nº502, Nº 460 y Nº 461 del catálogo Kirkpatrick

Trevor Pinnock, clave

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo, en sol menor, "Dido abandonada"

Trío Locatelli

Claude Debussy

Petite Suite para piano a 4 manos, L.65

Dúo Crommelynck, piano a 4 manos

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Nicola Porpora

Sinfonía de cámara en sol menor; op.2, Nº3

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.117

Miklós Perényi, chelo;

Loránt Szücs, piano

Jean Sibelius

Sonatina para piano en si bemol menor, op.67, Nº3

Glenn Gould, piano

06.00

Y la mañana va

Siegfried Wagner

Obertura de la ópera “Herzog Wildfang”, op.2

Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / Werner Andreas Walter

Ferdinand Ries

Fantasía sobre “La resignación”, de Schiller

Gianluca Faragli, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Edvard Grieg

En Otoño, poema sinfónico op.11

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu



07.00

Gunnar de Frumerie (compositor y pianista sueco, 1908-1987)

Suite pastoral, op.13b

Orquesta de la CDC de Vancouver / Mario Bernardi

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa menor, op.13, Nº6

Maria Tipo, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285a

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Felix Mendelssohn

“Desde las alturas celestiales”, cantata para solistas, coro y orquesta

Sandrine Piau, soprano

Markus Butter, barítono

Ensamble Orquestal de París / Laurence Equilbey

08.00

Jean Huré (compositor, pianista y musicólogo francés, 1877-1930)

Sonata en un solo movimiento para chelo y piano, en fa sostenido menor

Viviane Spanoghe, chelo

Jan Michiels, piano

Franz Schubert

Cuarteto para cuerdas Nº6 en Re mayor, catálogo Deutsch 74

Cuarteto Melos

Sergei Prokofiev

Tres movimientos de la suite sinfónica de la ópera “Semyon Kotko”

Orquesta Real Nacional de Escocia / Neeme Järvi

09.00

Franz Xaver Scharwenka (compositor y pianista romántico alemán, de ascendencia polaca, que vivió entre 1850 y 1924)

Concierto para piano y orquesta Nro.4 en fa menor, op.82

Stephen Hough, piano

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster



Mauro Giuliani

Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52

Mikael Helasvuo, flauta

Jukka Savijoki, guitarra



10.00

Elisabetta Brusa (nacida en Milán en 1954)

Merlín, poema sinfónico, op.20 (obra escrita en 2004)

Orquesta Real Nacional de Escocia / Daniele Rustioni

Franz Liszt

Segundo libro de canciones para piano solo, catálogo Searle 536

Jenö Jándo, piano

Michael Haydn

Sinfonía Nº21 en Re mayor, Catálogo Perger 42

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

11.00

Los Caminos del Barroco

Jean-Philippe Rameau

Motete “Deus noster refugium”

Paul Agnew, tenor

Nicolas Rivenq, barítono

Noémi Rime y Sophie Daneman, sopranos

Nicolas Cavallier, bajo

Les Arts Florissants / William Christie

Jean-Philippe Rameau

Motete “Quam dilecta tabernacula”

Maïlys de Villoutreys, soprano

Mathias Vidal, contratenor

Virginie Thomas, soprano

David Witczak, barítono

François Joron, tenor

Coro y Orquesta Marguerite Louise / Gaétan Jarry

12.00

El Clásico del Mediodía

Johann Sebastian Bach

La Pasión según San Mateo, BWV 244. "Erbame dich" (versión chelo y orquesta)

Yo-Yo Ma, chelo barroco

Orquesta Barroca de Amsterdan / Ton Koopman

Johann Pachelbel

Canon para tres violines y continuo en Re mayor (versión orquesta)

Orquesta de Cámara Jean François Paillard / Jean François Paillard

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45 (version dos pianos)

Martha Argerich, piano;

Alexandre Rabinovitch, piano

Franz Liszt

Coro de los peregrinos, de Tannhäuser de Wagner, S443, transcripción para piano (segunda versión)

Leslie Howard, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Giacomo Meyerbeer

Trío y Coro final del quinto acto de la ópera Roberto el diablo (1831)

John Osborne, tenor

Amina Edris, soprano

Nicolas Courial, bajo

Coro de la Ópera Nacional de Burdeos

Orquesta Nacional de Burdeos Aquitania / Marc Minkowski

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.45 (1838)

Lynn Harrell, chelo

Bruno Canino, piano

Anatol Liadov

Del Apocalipsis, op.66 (1912)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "La Metamorfosis de Actaeon en ciervo"

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Antonio Vivaldi

El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8, Nº3

Janine Jansen, violín solista

Candida Thompson y Henk Rubingh, violines

Julian Rachlin, viola

Maarten Jansen, chelo

Stacy Watton, contrabajo

Elizabeth Kenny, theorba

Jan Jansen, clave

Anton Arensky

Suite para dos pianos Nº1 en Fa mayor, op.15

Lyubov Bruk - Mark Taimanov, pianos

Franz Schubert

Trío para violín, viola y chelo en Si bemol mayor, D.471

The Israel Flute Ensemble

19.00

Léo Delibes

“Aria de las campanas” de la ópera Lakmé

Natalie Dessay, soprano

Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Patrick Fournillier

Frédéric Chopin

Variaciones para piano y orquesta sobre “La ci darem la mano”, de Don Giovanni de Mozart, op.2

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Cámara Mahler / Mijail Pletnev

Johann Nepomuk Hummel

Partita-octeto en Mi bemol mayor

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Mathias Duplessy (compositor francés contemporáneo)

Cavalcade

Vera Danilina, guitarra

Gioachino Rossini

Sinfonia Scrita al Conventello en Re mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

20.00

La Gran Aldea (Inglaterra)

James Brooks

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor

Elizabeth Wallfish, violín

The Parley of Instruments / Peter Holman

William Yeates Hurlstone

Cuatro piezas características para clarinete y piano

Thea King, clarinete

Clifford Benson, piano

William Boyce

Sinfonía Nº8 en re menor

The English Concert / Trevor Pinnock

Henry Purcell

Selección de canciones

Drew Minter, contratenor

Paul O'Dette, archilaúd

Mary Springfels, viola

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Ernesto Méndez

Siesta

Gustavo Kantor

El viejo

Roberto Calvo

Sonrisal

Carlos Aguirre

Al viento

Luis Eduardo Orias Diz, guitarra

Luis Gianneo

Turay, Turay, poema sinfónico (1928)

Orquesta Sinfónica Nacional / Juan Carlos Zorzi

Grabado en vivo el 13 de junio de 1979

Hipólito Gutiérrez

Cuarteto para cuerdas (1986)

Cuarteto Argentino

Maurice Ravel

Tres canciones para coro (“Nicolette”, “Tres belas aves del paraíso” y “Ronda”)

Coro de Cámara de la Municipalidad de Morón / Guillermo Raúl Tesone