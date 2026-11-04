Programación Miércoles 4 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Clifford Brown y Max Roach
Daahoud
Joy spring
Enrico Pieranunzi
Detrás más alla
Patti Austin
Funny face
Swanee
00.30
La Trasnoche Clásica
Erik Satie
Los tres valses distinguidos de un dandy delicado y
Deportes y divertimentos
Angela Brownridge, piano
Johann Sebastian Bach
Trío sonata sobre el sujeto real de La ofrenda musical
Peter-Lukas Graf, flauta
Hansheinz Schneeberger, violín
Rolf Looser, chelo
Jörg Ewald Dähler, clave
Franz Schubert
Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"
András Schiff, piano
miembros del Cuarteto Hagen
Alois Posch, contrabajo
Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan
Claude Debussy
Imágenes, L.110 (Libro Nº1)
Philippe Entremont, piano
Aram Jachaturian
Concierto para violín y orquesta en re menor
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Jean Baptiste Lully
El burgués gentilhombre. Suite
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)
Jean-Yves Thibaudet, piano
Maurice Ravel
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto Bartók
Paul Dukas
Sinfonía en Do mayor
Orquesta de la Suisse Romande / Armin Jordan
Isaac Albéniz
Sonata para piano Nº4 en La mayor, op.72
Albert Guinovart, piano
Luigi Cherubini
Cuarteto Nº3 en re menor
Cuarteto Melos
Carl Reinecke
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283
Aurèle Nicolet, flauta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"
Isaac Stern, violín;
Eugene Istomin, piano
07.00
Y la mañana va
Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
Jean-Philippe Rameau
Pieza para clave en concierto Nº3 en La mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Isaac Stern, violín
John Steele Ritter, clave
Edvard Grieg
Escenas de la vida campestre, op.19
Eva Knardahl, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº2 en Do mayor, Hoboken 1, Nro.2
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd
08.00
William Walton
Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
Franz Liszt
Scherzo y marcha, Nº3 de las Leyendas para piano
Jeno Jando, piano
Luigi Boccherini
Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4
Loic Poulain, flauta
Cuarteto Dolezal de Praga
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
09.00
Cesar Cui
Siete preludios para piano, op.64
Jeffrey Biegel, piano
Charles Gounod
Sinfonía Nº1 en Re mayor
Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood
Saverio Mercadante
Concierto para corno y cuerdas en re menor
Luciano Giuliani, corno
I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini
10.00
Clara Wieck
Soirees musicales, op.6
Yoshiko Imai, piano
Ambroise Thomas
"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet
Sumi Jo, soprano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella
Leopold Kozeluch
Sinfonía en Do mayor
Concerto Köln / Werner Ehrhardt
11.00
Los Caminos del Barroco
Francesco Durante
Concierto para cuerdas “La pazzia”
Concerto Köln / Werner Ehrhardt
Johann Sebastian Bach
Concierto de Brandemburgo Nº6
Orquesta Barroca de Friburgo
Carl Philipp Emanuel Bach
Trío-sonata en Fa mayor para flauta dulce bajo, viola y bajo continuo H. 588
Paradiso Musicale
Georg Philipp Telemann
Concierto para viola, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor
Florian Deuter, viola barroca
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
12.00
Al Mediodía
Richard Wagner
Preludio de Los maestros cantores
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
Joseph Fiala
Cuarteto para oboe en Fa mayor
Lajos Lencses
Trío de Cuerdas Alemán
Frédéric Chopin
Balada Nº1 para piano en sol menor, op.23
Krystian Zimerman, piano
Darius Milhaud
Concierto Nº1 para chelo y orquesta, op.134
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano
Francisco Tárrega
Capricho árabe
Wolfgang Landle, guitarra
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Franz Liszt
Malédiction (Maldición), para piano y orquesta de cuerdas (1833)
Jenö Jando, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / Andras Ligeti
Johannes Brahms
Quinteto N°2 para cuerdas en Sol mayor, op.111
Cuarteto Tackács
Lawrence Power, segunda viola
Johannes Brahms
“Amadísimo Jesús, ¿qué has hecho?”, de los Once preludios corales, op.122, N°2, para órgano
Peter Hutford, órgano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Hugo Alfven
Leyenda de las Skerries, op.20
Orquesta Nacional Real de Escocia / Niklas Willén.
Ernö Dohnányi
Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10
Dénes Kovács, violín
László Bársony, viola
Károly Botvay, chelo
Carl Heinrich Graun
"Il mar s'inalza e freme" y "D'ogni aura al mormorar" de la ópera Orfeo
Julia Lezhneva, soprano
Concerto Köln / Mijail Antonenko
19.00
Louis Spohr
Concierto para violín y orquesta Nº9 en re menor, op.55
Christiane Edinger, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovenia / Frank Cramer
André Caplet
Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas
Ensamble Initium
Ernesto Lecuona
Yo te quiero siempre, Canción de luna, Merry-go-round whirl y Mazurka Glissando
Pierre Solot, piano
20.00
Momentos Musicales
Carl Philipp Emanuel Bach
Doble concierto para dos claves y orquesta en Fa mayor, Wq 46, H.408
Andreas Staier y Robert Hill, claves
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Henry Purcell
Música para el funeral de la Reina María, Z.860
Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe
Frédéric Chopin
Tres mazurcas para piano de su opus 59:
N°1 en la menor
N°2 en Si bemol mayor
N°3 en fa sostenido menor
Artur Rubinstein, piano
21.00
Nicolai Rimsky-Korsakov
Capricho español, op.34
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32
Alfred Brendel, piano
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030
Marcel Larrieu, flauta
Wieland Kuijken, clave
22.00
Industria Nacional
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº19 en Do mayor, K.465, “Disonancias”
Cuarteto de Cuerdas Almerares
Eva García Fernández
Imagen-Tiempo, para orquesta (2023)
Orquesta Sinfónica Nacional / Emmanuel Siffert
Grabado en vivo en el Auditorio Nacional, Palacio Libertad, Buenos Aires, 18 de septiembre de 2026
Edaurdo Alonso Crespo
Don Quijote en la Puna, para marimba
Ángel Frette, marimba
Elías Gurevich, violín
23.00
Complemento musical
Johannes Brahms
Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1
Ulrich Koch, viola;
Sachito Nakamura, piano
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828
Glenn Gould, piano
Louis Spohr
Popurri para clarinete y orquesta en Fa mayor, op.80
Ernst Ottensamer, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Johannes Wildner