Programación Miércoles 4 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Clifford Brown y Max Roach

Daahoud

Joy spring

Enrico Pieranunzi

Detrás más alla

Patti Austin

Funny face

Swanee

00.30

La Trasnoche Clásica

Erik Satie

Los tres valses distinguidos de un dandy delicado y

Deportes y divertimentos

Angela Brownridge, piano

Johann Sebastian Bach

Trío sonata sobre el sujeto real de La ofrenda musical

Peter-Lukas Graf, flauta

Hansheinz Schneeberger, violín

Rolf Looser, chelo

Jörg Ewald Dähler, clave

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

András Schiff, piano

miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Claude Debussy

Imágenes, L.110 (Libro Nº1)

Philippe Entremont, piano

Aram Jachaturian

Concierto para violín y orquesta en re menor

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre. Suite

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Paul Dukas

Sinfonía en Do mayor

Orquesta de la Suisse Romande / Armin Jordan

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº4 en La mayor, op.72

Albert Guinovart, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº3 en re menor

Cuarteto Melos

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"

Isaac Stern, violín;

Eugene Istomin, piano

07.00

Y la mañana va

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Jean-Philippe Rameau

Pieza para clave en concierto Nº3 en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Isaac Stern, violín

John Steele Ritter, clave

Edvard Grieg

Escenas de la vida campestre, op.19

Eva Knardahl, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº2 en Do mayor, Hoboken 1, Nro.2

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd



08.00



William Walton

Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Liszt

Scherzo y marcha, Nº3 de las Leyendas para piano

Jeno Jando, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4

Loic Poulain, flauta

Cuarteto Dolezal de Praga

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

09.00

Cesar Cui

Siete preludios para piano, op.64

Jeffrey Biegel, piano

Charles Gounod

Sinfonía Nº1 en Re mayor

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood

Saverio Mercadante

Concierto para corno y cuerdas en re menor

Luciano Giuliani, corno

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

10.00

Clara Wieck

Soirees musicales, op.6

Yoshiko Imai, piano

Ambroise Thomas

"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Leopold Kozeluch

Sinfonía en Do mayor

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

11.00

Los Caminos del Barroco

Francesco Durante

Concierto para cuerdas “La pazzia”

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Johann Sebastian Bach

Concierto de Brandemburgo Nº6

Orquesta Barroca de Friburgo

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío-sonata en Fa mayor para flauta dulce bajo, viola y bajo continuo H. 588

Paradiso Musicale

Georg Philipp Telemann

Concierto para viola, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

Florian Deuter, viola barroca

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

12.00

Al Mediodía

Richard Wagner

Preludio de Los maestros cantores

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

Joseph Fiala

Cuarteto para oboe en Fa mayor

Lajos Lencses

Trío de Cuerdas Alemán

Frédéric Chopin

Balada Nº1 para piano en sol menor, op.23

Krystian Zimerman, piano

Darius Milhaud

Concierto Nº1 para chelo y orquesta, op.134

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

Francisco Tárrega

Capricho árabe

Wolfgang Landle, guitarra

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Franz Liszt

Malédiction (Maldición), para piano y orquesta de cuerdas (1833)

Jenö Jando, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Andras Ligeti

Johannes Brahms

Quinteto N°2 para cuerdas en Sol mayor, op.111

Cuarteto Tackács

Lawrence Power, segunda viola

Johannes Brahms

“Amadísimo Jesús, ¿qué has hecho?”, de los Once preludios corales, op.122, N°2, para órgano

Peter Hutford, órgano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Hugo Alfven

Leyenda de las Skerries, op.20

Orquesta Nacional Real de Escocia / Niklas Willén.

Ernö Dohnányi

Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10

Dénes Kovács, violín

László Bársony, viola

Károly Botvay, chelo

Carl Heinrich Graun

"Il mar s'inalza e freme" y "D'ogni aura al mormorar" de la ópera Orfeo

Julia Lezhneva, soprano

Concerto Köln / Mijail Antonenko

19.00

Louis Spohr

Concierto para violín y orquesta Nº9 en re menor, op.55

Christiane Edinger, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovenia / Frank Cramer

André Caplet

Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas

Ensamble Initium

Ernesto Lecuona

Yo te quiero siempre, Canción de luna, Merry-go-round whirl y Mazurka Glissando

Pierre Solot, piano

20.00

Momentos Musicales

Carl Philipp Emanuel Bach

Doble concierto para dos claves y orquesta en Fa mayor, Wq 46, H.408

Andreas Staier y Robert Hill, claves

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Henry Purcell

Música para el funeral de la Reina María, Z.860

Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe

Frédéric Chopin

Tres mazurcas para piano de su opus 59:

N°1 en la menor

N°2 en Si bemol mayor

N°3 en fa sostenido menor

Artur Rubinstein, piano

21.00

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marcel Larrieu, flauta

Wieland Kuijken, clave

22.00

Industria Nacional

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº19 en Do mayor, K.465, “Disonancias”

Cuarteto de Cuerdas Almerares

Eva García Fernández

Imagen-Tiempo, para orquesta (2023)

Orquesta Sinfónica Nacional / Emmanuel Siffert

Grabado en vivo en el Auditorio Nacional, Palacio Libertad, Buenos Aires, 18 de septiembre de 2026

Edaurdo Alonso Crespo

Don Quijote en la Puna, para marimba

Ángel Frette, marimba

Elías Gurevich, violín

23.00

Complemento musical

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Ulrich Koch, viola;

Sachito Nakamura, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Louis Spohr

Popurri para clarinete y orquesta en Fa mayor, op.80

Ernst Ottensamer, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Johannes Wildner