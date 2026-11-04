PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

04/11/2026

Programación Miércoles 4 de Noviembre



00.00
Trasnoche Jazz

Clifford Brown y Max Roach
Daahoud
Joy spring

Enrico Pieranunzi
Detrás más alla

Patti Austin
Funny face
Swanee

00.30
La Trasnoche Clásica

Erik Satie
Los tres valses distinguidos de un dandy delicado y
Deportes y divertimentos
Angela Brownridge, piano

Johann Sebastian Bach
Trío sonata sobre el sujeto real de La ofrenda musical
Peter-Lukas Graf, flauta
Hansheinz Schneeberger, violín
Rolf Looser, chelo
Jörg Ewald Dähler, clave

Franz Schubert
Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"
András Schiff, piano
miembros del Cuarteto Hagen
Alois Posch, contrabajo

Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Claude Debussy
Imágenes, L.110 (Libro Nº1)
Philippe Entremont, piano

Aram Jachaturian
Concierto para violín y orquesta en re menor
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Jean Baptiste Lully
El burgués gentilhombre. Suite
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)
Jean-Yves Thibaudet, piano

Maurice Ravel
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto Bartók

Paul Dukas
Sinfonía en Do mayor
Orquesta de la Suisse Romande / Armin Jordan

Isaac Albéniz
Sonata para piano Nº4 en La mayor, op.72
Albert Guinovart, piano

Luigi Cherubini
Cuarteto Nº3 en re menor
Cuarteto Melos

Carl Reinecke
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283
Aurèle Nicolet, flauta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"
Isaac Stern, violín;
Eugene Istomin, piano

07.00
Y la mañana va

Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147
Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Jean-Philippe Rameau
Pieza para clave en concierto Nº3 en La mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Isaac Stern, violín
John Steele Ritter, clave

Edvard Grieg
Escenas de la vida campestre, op.19
Eva Knardahl, piano

Joseph Haydn
Sinfonía Nº2 en Do mayor, Hoboken 1, Nro.2
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

08.00

William Walton
Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Liszt
Scherzo y marcha, Nº3 de las Leyendas para piano
Jeno Jando, piano

Luigi Boccherini
Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4
Loic Poulain, flauta
Cuarteto Dolezal de Praga

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

09.00

Cesar Cui
Siete preludios para piano, op.64
Jeffrey Biegel, piano

Charles Gounod
Sinfonía Nº1 en Re mayor
Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood

Saverio Mercadante
Concierto para corno y cuerdas en re menor
Luciano Giuliani, corno
I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

10.00

Clara Wieck
Soirees musicales, op.6
Yoshiko Imai, piano

Ambroise Thomas
"A vos jeux, mes amis ...", aria de Ofelia, de la ópera Hamlet
Sumi Jo, soprano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Leopold Kozeluch
Sinfonía en Do mayor
Concerto Köln / Werner Ehrhardt

11.00
Los Caminos del Barroco

Francesco Durante
Concierto para cuerdas “La pazzia”
Concerto Köln / Werner Ehrhardt

Johann Sebastian Bach
Concierto de Brandemburgo Nº6
Orquesta Barroca de Friburgo

Carl Philipp Emanuel Bach
Trío-sonata en Fa mayor para flauta dulce bajo, viola y bajo continuo H. 588
Paradiso Musicale

Georg Philipp Telemann
Concierto para viola, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor
Florian Deuter, viola barroca
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

12.00
Al Mediodía

Richard Wagner
Preludio de Los maestros cantores
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

Joseph Fiala
Cuarteto para oboe en Fa mayor
Lajos Lencses
Trío de Cuerdas Alemán

Frédéric Chopin
Balada Nº1 para piano en sol menor, op.23
Krystian Zimerman, piano

Darius Milhaud
Concierto Nº1 para chelo y orquesta, op.134
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

Francisco Tárrega
Capricho árabe
Wolfgang Landle, guitarra

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Franz Liszt
Malédiction (Maldición), para piano y orquesta de cuerdas (1833)
Jenö Jando, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / Andras Ligeti
Johannes Brahms
Quinteto N°2 para cuerdas en Sol mayor, op.111
Cuarteto Tackács
Lawrence Power, segunda viola

Johannes Brahms
“Amadísimo Jesús, ¿qué has hecho?”, de los Once preludios corales, op.122, N°2, para órgano
Peter Hutford, órgano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Hugo Alfven
Leyenda de las Skerries, op.20
Orquesta Nacional Real de Escocia / Niklas Willén.

Ernö Dohnányi
Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10
Dénes Kovács, violín
László Bársony, viola
Károly Botvay, chelo

Carl Heinrich Graun
"Il mar s'inalza e freme" y "D'ogni aura al mormorar" de la ópera Orfeo
Julia Lezhneva, soprano
Concerto Köln / Mijail Antonenko

19.00

Louis Spohr
Concierto para violín y orquesta Nº9 en re menor, op.55
Christiane Edinger, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovenia / Frank Cramer

André Caplet
Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas
Ensamble Initium

Ernesto Lecuona
Yo te quiero siempre, Canción de luna, Merry-go-round whirl y Mazurka Glissando
Pierre Solot, piano

20.00
Momentos Musicales

Carl Philipp Emanuel Bach
Doble concierto para dos claves y orquesta en Fa mayor, Wq 46, H.408
Andreas Staier y Robert Hill, claves
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Henry Purcell
Música para el funeral de la Reina María, Z.860
Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe

Frédéric Chopin
Tres mazurcas para piano de su opus 59:
N°1 en la menor
N°2 en Si bemol mayor
N°3 en fa sostenido menor
Artur Rubinstein, piano

21.00

Nicolai Rimsky-Korsakov
Capricho español, op.34
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32
Alfred Brendel, piano

Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030
Marcel Larrieu, flauta
Wieland Kuijken, clave

22.00
Industria Nacional

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº19 en Do mayor, K.465, “Disonancias”
Cuarteto de Cuerdas Almerares

Eva García Fernández
Imagen-Tiempo, para orquesta (2023)
Orquesta Sinfónica Nacional / Emmanuel Siffert
Grabado en vivo en el Auditorio Nacional, Palacio Libertad, Buenos Aires, 18 de septiembre de 2026

Edaurdo Alonso Crespo
Don Quijote en la Puna, para marimba
Ángel Frette, marimba
Elías Gurevich, violín

23.00
Complemento musical

Johannes Brahms
Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1
Ulrich Koch, viola;
Sachito Nakamura, piano

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828
Glenn Gould, piano

Louis Spohr
Popurri para clarinete y orquesta en Fa mayor, op.80
Ernst Ottensamer, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Johannes Wildner