Programación Miércoles 4 de Marzo

00.00
La Trasnoche Clásica
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"
Alfred Brendel, piano
Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine
Richard Wagner
El holandés errante, WWV 69. Obertura
Orquesta de París / Daniel Barenboim
01.00
Antonio Vivaldi
La primavera, concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.8, Nº1, R.269
El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8, Nº3
El invierno, Concierto para violín y orquesta en fa menor, op.8, Nº4, R.297 (Las cuatro estaciones)
Janine Jansen, violín solista;
Candida Thompson y Henk Rubingh, violines;
Julian Rachlin, viola;
Maarten Jansen, chelo;
Stacy Watton, contrabajo;
Elizabeth Kenny, tiorba;
Jan Jansen, clave
Franz Schubert
Cuatro impromptus para piano, D.899
Alfred Brendel, piano
02.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº25 en sol menor, K.183
Nothern Sinfonia of England / Myung-Whun Chung
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Claudio Scimone
03.00
Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Martha Argerich, piano
Georg Philipp Telemann
Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor
Maurice André, trompeta;
Ad Mater, oboe;
Jaap Schröder, Jacques Holtman, violín;
Anner Bylsma, chelo;
Gustav Leonhardt, clave
Arturo Márquez
Danzón Nº3
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios
04.00
Antonin Dvorák
Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"
Cuarteto Cleveland
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
James Galway, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.30 (Libro Nº2)
Martin Jones
05.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº1 en Fa mayor, op.8
Augustin Dumay, violín;
Maria João Pires, piano
06.00
Johann Stamitz
Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor
László Horváth, clarinete
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Francesco Corbetta
Suite para guitarra en Re mayor, de La guitarre royalle dediée au roy
Jakob Lindberg, guitarra
Johannes Brahms
Trío Nº2 en Do mayor, op.87
Isaac Stern, violín;
Leonard Rose, chelo;
Eugene Istomin, piano
07.00
Y la mañana va
Arnold Bax
“El prisionero de las ninfas”, poema sinfónico dedicado a Constant Lambert
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley
Franz Schubert
Impromptu para piano, Deutsch 946, Nº2
Maria João Pires, piano
Francesco Geminiani
Sonata para chelo y continuo en La mayor, op.5, Nº1
Alison McGillivray, chelo
David McGuinness, clave
Eligio Quinteiro, guitarra alto
Joseph Coruch, chelo
Adolfo Mejía (compositor colombiano, 1905-1973)
Pequeña Suite para orquesta
Orquesta Sinfónica de Fort Worth / Miguel Harth-Bedoya (director peruano)
Grabación realizada en vivo en el Bass Performance Hall de Forth Worth, en noviembre de 2009
8.00
Frederic Chopin
Diez preludios para piano, op.28: Nros.15 a 24
Rafal Blechacz, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Suite del ballet “El cascanueces”, op.71a
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich
Domenico Dragonetti
Andante y Rondó para contrabajo y orquesta
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair
9.00
Robert Schumann
Trío Nº3 en sol menor, op.110
Isabelle Faust, violín
Jean-Guihen Queyras, chelo
Alexander Melnikov, piano
Francesco Durante
Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Malcolm Arnold
Sinfonietta Nº2, op.65
Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople
10.00
Julius Conus (violinista y compositor ruso, 1869-1942)
Concierto para violín y orquesta en mi menor
Andrei Korsakov, violín
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviètica / Vladimir) Kozhukhar
Ferruccio Busoni
4 piezas para clarinete y piano, op.10
Aldo Orvieto, piano
Davide Teodoro, clarinete
Paul Hindemith
Música de concierto para cuerdas y metales, op.50
Orquesta Philharmonia / Paul Hindemith
11.00
Los Caminos del Barroco
Marin Marais
Primera parte del cuarto libro de piezas para viola da gamba o “Suite según el gusto extranjero”
Jordi Savall y Philippe Pierlot, violas da gamba bajo
Rolf Lislevand y Xavier Díaz Latorre, guitarra barroca y tiorba
Andrew Lawrence-King, arpa
Pierre Hantaï, clavecín
Marin Marais
Conclusión de la primera parte del cuarto libro de piezas para viola da gamba o “Suite según el gusto extranjero”
Jordi Savall y Philippe Pierlot, violas da gamba bajo
Rolf Lislevand y Xavier Díaz Latorre, guitarra barroca y tiorba
Andrew Lawrence-King, arpa
Pierre Hantaï, clavecín
12.00
Al Mediodía
Ferdinando Carulli
Serenata para dos guitarras en Sol mayor, op.96, Nº3
Ida Presti y Alexandre Lagoya, guitarra
Béla Bartók
Concierto Nº1 para violín y orquesta
Janine Jansen, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Antonio Pappano
Henri Duparc
Canción triste (transcripción para chelo y piano)
Mischa Maisky, chelo
Daria Hovora, piano
Johann Strauss II
Sangre vienesa, op.355, vals
Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta
Grabado en vivo en el Concierto de Año Nuevo de 1990
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Carl Maria von Weber
Invitación a la danza (orquestación de Héctor Berlioz)
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Franz Liszt
Arreglo para piano de la canción Margarita en la rueca, de Franz Schubert
Evgeny Kissin, piano
Johannes Brahms
Danzas húngaras N°17 a 21 (orquestación de Antonín Dvořák)
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Sergei Rachmaninov
“El vuelo del moscardón”, de la ópera Zar Saltán
Nobuyuki Tsujii, piano
Émile Waldteufel
España, op.236, vals (arreglo de España, de Chabrier)
Orquesta Filarmónica de Viena / Mariss Jansons
Grabado en vivo en el Concierto de Año Nuevo de 2016
Enrique Granados
Andaluza. Danza española N°5 (arreglo de Fritz Kreisler para violín y piano)
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano
Henri Duparc
Invitación al viaje, canción con texto de Charles Baudelaire (versión orquestal del compositor)
Kiri Te Kanawa, soprano
Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / John Pritchard
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Gilardo Gilardi
El gaucho con botas nuevas
Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik
Melcher Melchers (compositor sueco, 1882 – 1961)
Sonata para chelo y piano
Mats Lidström, chelo
Bengt Forsberg, piano
Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Do mayor (se trata de un fragmento concluido por Wilfried Fischer)
Gidon Kremer, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Emil Tchakarov
19.00
Jean Baptiste Lully
Suite de El burgués gentilhombre
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Maurice Ravel
Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta
Bernarda Fink, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Kent Nagano
Franz Schubert
Adagio y rondó concertante para cuarteto con piano
Rochester Chamber Players
Mario Castelnuovo-Tedesco
Preludio y fuga Nº23 para dos guitarras en Fa mayor
Dúo Batendo (Ton Huijsman y Sjaak van Vugt), guitarras
20.00
Momentos Musicales
Darius Milhaud
Cuarteto para cuerdas Nº9
Cuarteto Arcana
Johannes Brahms
Obertura trágica en re menor, op. 81
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti
Domenico Dall´Oglio
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Do mayor
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
21.00
Franz Joseph Haydn
Sinfonía N°83 en sol menor, “La gallina”
Il Pomo D´Oro / Riccardo Minasi
Mijaíl Glinka
Sonata para viola y piano en re menor
Norbert Blume, viola
Olga Tverskaya, fortepiano
Ottorino Respighi
Belfagor, obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes
22.00
Industria Nacional
Rodolfo Arizaga
Cuarteto N°2 (1969)
Cuarteto Melos de Stuttgart
Grabado en vivo en el Teatro Colón el 18 de septiembre de 1971
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta, arpa y orquesta en Do mayor, K.299
María Cecilia Muñoz, flauta
Sarah O’Brien, arpa
Orquesta de Cámara de Basilea / Yuki Kasai
Víctor Amícola
Interrogatio / Anwort (Interrogación / Respuesta). Improvisación con la Compañía de Música Imaginaria (1998)
Compañía de Música Imaginaria
Héctor Stamponi
Flor de lino
Quinteto de Vientos del Conservatorio “Gilardo Gilardi”
23.00
Complemento musical
Antonio Vivaldi
Lungi dal vago volto, R.680
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon
Gustav Mahler
Cuarteto con piano en la menor
Gidon Kremer, violín;
Veronika Hagen, viola;
Clemens Hagen, chelo;
Oleg Maisenberg, piano
Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Maurizio Pollini, piano