PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

04/03/2026

Programación Miércoles 4 de Marzo

00.00
La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"
Alfred Brendel, piano
Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

Richard Wagner
El holandés errante, WWV 69. Obertura
Orquesta de París / Daniel Barenboim

01.00

Antonio Vivaldi
La primavera, concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.8, Nº1, R.269
El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8, Nº3
El invierno, Concierto para violín y orquesta en fa menor, op.8, Nº4, R.297 (Las cuatro estaciones)
Janine Jansen, violín solista;
Candida Thompson y Henk Rubingh, violines;
Julian Rachlin, viola;
Maarten Jansen, chelo;
Stacy Watton, contrabajo;
Elizabeth Kenny, tiorba;
Jan Jansen, clave

Franz Schubert
Cuatro impromptus para piano, D.899
Alfred Brendel, piano

02.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº25 en sol menor, K.183
Nothern Sinfonia of England / Myung-Whun Chung

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Claudio Scimone

03.00

Robert Schumann
Escenas infantiles, op.15
Martha Argerich, piano

Georg Philipp Telemann
Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor
Maurice André, trompeta;
Ad Mater, oboe;
Jaap Schröder, Jacques Holtman, violín;
Anner Bylsma, chelo;
Gustav Leonhardt, clave

Arturo Márquez
Danzón Nº3
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

04.00

Antonin Dvorák
Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"
Cuarteto Cleveland

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
James Galway, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Felix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.30 (Libro Nº2)
Martin Jones

05.00

Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº1 en Fa mayor, op.8
Augustin Dumay, violín;
Maria João Pires, piano

06.00

Johann Stamitz
Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor
László Horváth, clarinete
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Francesco Corbetta
Suite para guitarra en Re mayor, de La guitarre royalle dediée au roy
Jakob Lindberg, guitarra

Johannes Brahms
Trío Nº2 en Do mayor, op.87
Isaac Stern, violín;
Leonard Rose, chelo;
Eugene Istomin, piano

07.00
Y la mañana va

Arnold Bax
“El prisionero de las ninfas”, poema sinfónico dedicado a Constant Lambert
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Franz Schubert
Impromptu para piano, Deutsch 946, Nº2
Maria João Pires, piano

Francesco Geminiani
Sonata para chelo y continuo en La mayor, op.5, Nº1
Alison McGillivray, chelo
David McGuinness, clave
Eligio Quinteiro, guitarra alto
Joseph Coruch, chelo

Adolfo Mejía (compositor colombiano, 1905-1973)
Pequeña Suite para orquesta
Orquesta Sinfónica de Fort Worth / Miguel Harth-Bedoya (director peruano)
Grabación realizada en vivo en el Bass Performance Hall de Forth Worth, en noviembre de 2009

8.00

Frederic Chopin
Diez preludios para piano, op.28: Nros.15 a 24
Rafal Blechacz, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Suite del ballet “El cascanueces”, op.71a
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Domenico Dragonetti
Andante y Rondó para contrabajo y orquesta
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

9.00

Robert Schumann
Trío Nº3 en sol menor, op.110
Isabelle Faust, violín
Jean-Guihen Queyras, chelo
Alexander Melnikov, piano

Francesco Durante
Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Malcolm Arnold
Sinfonietta Nº2, op.65
Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

10.00

Julius Conus (violinista y compositor ruso, 1869-1942)
Concierto para violín y orquesta en mi menor
Andrei Korsakov, violín
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviètica / Vladimir) Kozhukhar

Ferruccio Busoni
4 piezas para clarinete y piano, op.10
Aldo Orvieto, piano
Davide Teodoro, clarinete

Paul Hindemith
Música de concierto para cuerdas y metales, op.50
Orquesta Philharmonia / Paul Hindemith

11.00
Los Caminos del Barroco

Marin Marais
Primera parte del cuarto libro de piezas para viola da gamba o “Suite según el gusto extranjero”
Jordi Savall y Philippe Pierlot, violas da gamba bajo
Rolf Lislevand y Xavier Díaz Latorre, guitarra barroca y tiorba
Andrew Lawrence-King, arpa
Pierre Hantaï, clavecín

Marin Marais
Conclusión de la primera parte del cuarto libro de piezas para viola da gamba o “Suite según el gusto extranjero”
Jordi Savall y Philippe Pierlot, violas da gamba bajo
Rolf Lislevand y Xavier Díaz Latorre, guitarra barroca y tiorba
Andrew Lawrence-King, arpa
Pierre Hantaï, clavecín

12.00
Al Mediodía

Ferdinando Carulli
Serenata para dos guitarras en Sol mayor, op.96, Nº3
Ida Presti y Alexandre Lagoya, guitarra

Béla Bartók
Concierto Nº1 para violín y orquesta
Janine Jansen, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Antonio Pappano

Henri Duparc
Canción triste (transcripción para chelo y piano)
Mischa Maisky, chelo
Daria Hovora, piano

Johann Strauss II
Sangre vienesa, op.355, vals
Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta
Grabado en vivo en el Concierto de Año Nuevo de 1990

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Clasicismo)

Carl Maria von Weber
Invitación a la danza (orquestación de Héctor Berlioz)
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Franz Liszt
Arreglo para piano de la canción Margarita en la rueca, de Franz Schubert
Evgeny Kissin, piano

Johannes Brahms
Danzas húngaras N°17 a 21 (orquestación de Antonín Dvořák)
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Sergei Rachmaninov
“El vuelo del moscardón”, de la ópera Zar Saltán
Nobuyuki Tsujii, piano

Émile Waldteufel
España, op.236, vals (arreglo de España, de Chabrier)
Orquesta Filarmónica de Viena / Mariss Jansons
Grabado en vivo en el Concierto de Año Nuevo de 2016

Enrique Granados
Andaluza. Danza española N°5 (arreglo de Fritz Kreisler para violín y piano)
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano

Henri Duparc
Invitación al viaje, canción con texto de Charles Baudelaire (versión orquestal del compositor)
Kiri Te Kanawa, soprano
Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / John Pritchard

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Gilardo Gilardi
El gaucho con botas nuevas
Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Melcher Melchers (compositor sueco, 1882 – 1961)
Sonata para chelo y piano
Mats Lidström, chelo
Bengt Forsberg, piano

Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Do mayor (se trata de un fragmento concluido por Wilfried Fischer)
Gidon Kremer, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Emil Tchakarov

19.00

Jean Baptiste Lully
Suite de El burgués gentilhombre
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Maurice Ravel
Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta
Bernarda Fink, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Kent Nagano

Franz Schubert
Adagio y rondó concertante para cuarteto con piano
Rochester Chamber Players

Mario Castelnuovo-Tedesco
Preludio y fuga Nº23 para dos guitarras en Fa mayor
Dúo Batendo (Ton Huijsman y Sjaak van Vugt), guitarras

20.00
Momentos Musicales

Darius Milhaud
Cuarteto para cuerdas Nº9
Cuarteto Arcana

Johannes Brahms
Obertura trágica en re menor, op. 81
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Domenico Dall´Oglio
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Do mayor
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

21.00

Franz Joseph Haydn
Sinfonía N°83 en sol menor, “La gallina”
Il Pomo D´Oro / Riccardo Minasi

Mijaíl Glinka
Sonata para viola y piano en re menor
Norbert Blume, viola
Olga Tverskaya, fortepiano

Ottorino Respighi
Belfagor, obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

22.00
Industria Nacional

Rodolfo Arizaga
Cuarteto N°2 (1969)
Cuarteto Melos de Stuttgart
Grabado en vivo en el Teatro Colón el 18 de septiembre de 1971

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta, arpa y orquesta en Do mayor, K.299
María Cecilia Muñoz, flauta
Sarah O’Brien, arpa
Orquesta de Cámara de Basilea / Yuki Kasai

Víctor Amícola
Interrogatio / Anwort (Interrogación / Respuesta). Improvisación con la Compañía de Música Imaginaria (1998)
Compañía de Música Imaginaria

Héctor Stamponi
Flor de lino
Quinteto de Vientos del Conservatorio “Gilardo Gilardi”

23.00
Complemento musical

Antonio Vivaldi
Lungi dal vago volto, R.680
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Gustav Mahler
Cuarteto con piano en la menor
Gidon Kremer, violín;
Veronika Hagen, viola;
Clemens Hagen, chelo;
Oleg Maisenberg, piano

Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Maurizio Pollini, piano