Programación Miércoles 4 de Marzo

00.00

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"

Alfred Brendel, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

Richard Wagner

El holandés errante, WWV 69. Obertura

Orquesta de París / Daniel Barenboim

01.00

Antonio Vivaldi

La primavera, concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.8, Nº1, R.269

El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8, Nº3

El invierno, Concierto para violín y orquesta en fa menor, op.8, Nº4, R.297 (Las cuatro estaciones)

Janine Jansen, violín solista;

Candida Thompson y Henk Rubingh, violines;

Julian Rachlin, viola;

Maarten Jansen, chelo;

Stacy Watton, contrabajo;

Elizabeth Kenny, tiorba;

Jan Jansen, clave

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Alfred Brendel, piano

02.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº25 en sol menor, K.183

Nothern Sinfonia of England / Myung-Whun Chung

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Claudio Scimone

03.00

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Martha Argerich, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Maurice André, trompeta;

Ad Mater, oboe;

Jaap Schröder, Jacques Holtman, violín;

Anner Bylsma, chelo;

Gustav Leonhardt, clave

Arturo Márquez

Danzón Nº3

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

04.00

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"

Cuarteto Cleveland

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.30 (Libro Nº2)

Martin Jones

05.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº1 en Fa mayor, op.8

Augustin Dumay, violín;

Maria João Pires, piano

06.00

Johann Stamitz

Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor

László Horváth, clarinete

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Francesco Corbetta

Suite para guitarra en Re mayor, de La guitarre royalle dediée au roy

Jakob Lindberg, guitarra

Johannes Brahms

Trío Nº2 en Do mayor, op.87

Isaac Stern, violín;

Leonard Rose, chelo;

Eugene Istomin, piano

07.00

Y la mañana va

Arnold Bax

“El prisionero de las ninfas”, poema sinfónico dedicado a Constant Lambert

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Franz Schubert

Impromptu para piano, Deutsch 946, Nº2

Maria João Pires, piano

Francesco Geminiani

Sonata para chelo y continuo en La mayor, op.5, Nº1

Alison McGillivray, chelo

David McGuinness, clave

Eligio Quinteiro, guitarra alto

Joseph Coruch, chelo

Adolfo Mejía (compositor colombiano, 1905-1973)

Pequeña Suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de Fort Worth / Miguel Harth-Bedoya (director peruano)

Grabación realizada en vivo en el Bass Performance Hall de Forth Worth, en noviembre de 2009



8.00

Frederic Chopin

Diez preludios para piano, op.28: Nros.15 a 24

Rafal Blechacz, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite del ballet “El cascanueces”, op.71a

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Domenico Dragonetti

Andante y Rondó para contrabajo y orquesta

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

9.00

Robert Schumann

Trío Nº3 en sol menor, op.110

Isabelle Faust, violín

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexander Melnikov, piano

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Malcolm Arnold

Sinfonietta Nº2, op.65

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

10.00

Julius Conus (violinista y compositor ruso, 1869-1942)

Concierto para violín y orquesta en mi menor

Andrei Korsakov, violín

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviètica / Vladimir) Kozhukhar

Ferruccio Busoni

4 piezas para clarinete y piano, op.10

Aldo Orvieto, piano

Davide Teodoro, clarinete

Paul Hindemith

Música de concierto para cuerdas y metales, op.50

Orquesta Philharmonia / Paul Hindemith

11.00

Los Caminos del Barroco

Marin Marais

Primera parte del cuarto libro de piezas para viola da gamba o “Suite según el gusto extranjero”

Jordi Savall y Philippe Pierlot, violas da gamba bajo

Rolf Lislevand y Xavier Díaz Latorre, guitarra barroca y tiorba

Andrew Lawrence-King, arpa

Pierre Hantaï, clavecín

Marin Marais

Conclusión de la primera parte del cuarto libro de piezas para viola da gamba o “Suite según el gusto extranjero”

Jordi Savall y Philippe Pierlot, violas da gamba bajo

Rolf Lislevand y Xavier Díaz Latorre, guitarra barroca y tiorba

Andrew Lawrence-King, arpa

Pierre Hantaï, clavecín

12.00

Al Mediodía

Ferdinando Carulli

Serenata para dos guitarras en Sol mayor, op.96, Nº3

Ida Presti y Alexandre Lagoya, guitarra

Béla Bartók

Concierto Nº1 para violín y orquesta

Janine Jansen, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Antonio Pappano

Henri Duparc

Canción triste (transcripción para chelo y piano)

Mischa Maisky, chelo

Daria Hovora, piano

Johann Strauss II

Sangre vienesa, op.355, vals

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Grabado en vivo en el Concierto de Año Nuevo de 1990

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Carl Maria von Weber

Invitación a la danza (orquestación de Héctor Berlioz)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Franz Liszt

Arreglo para piano de la canción Margarita en la rueca, de Franz Schubert

Evgeny Kissin, piano

Johannes Brahms

Danzas húngaras N°17 a 21 (orquestación de Antonín Dvořák)

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Sergei Rachmaninov

“El vuelo del moscardón”, de la ópera Zar Saltán

Nobuyuki Tsujii, piano

Émile Waldteufel

España, op.236, vals (arreglo de España, de Chabrier)

Orquesta Filarmónica de Viena / Mariss Jansons

Grabado en vivo en el Concierto de Año Nuevo de 2016

Enrique Granados

Andaluza. Danza española N°5 (arreglo de Fritz Kreisler para violín y piano)

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Henri Duparc

Invitación al viaje, canción con texto de Charles Baudelaire (versión orquestal del compositor)

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / John Pritchard

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Gilardo Gilardi

El gaucho con botas nuevas

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Melcher Melchers (compositor sueco, 1882 – 1961)

Sonata para chelo y piano

Mats Lidström, chelo

Bengt Forsberg, piano

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Do mayor (se trata de un fragmento concluido por Wilfried Fischer)

Gidon Kremer, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Emil Tchakarov

19.00

Jean Baptiste Lully

Suite de El burgués gentilhombre

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Maurice Ravel

Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta

Bernarda Fink, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Kent Nagano

Franz Schubert

Adagio y rondó concertante para cuarteto con piano

Rochester Chamber Players

Mario Castelnuovo-Tedesco

Preludio y fuga Nº23 para dos guitarras en Fa mayor

Dúo Batendo (Ton Huijsman y Sjaak van Vugt), guitarras

20.00

Momentos Musicales

Darius Milhaud

Cuarteto para cuerdas Nº9

Cuarteto Arcana

Johannes Brahms

Obertura trágica en re menor, op. 81

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Domenico Dall´Oglio

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Do mayor

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

21.00

Franz Joseph Haydn

Sinfonía N°83 en sol menor, “La gallina”

Il Pomo D´Oro / Riccardo Minasi

Mijaíl Glinka

Sonata para viola y piano en re menor

Norbert Blume, viola

Olga Tverskaya, fortepiano

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

22.00

Industria Nacional

Rodolfo Arizaga

Cuarteto N°2 (1969)

Cuarteto Melos de Stuttgart

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 18 de septiembre de 1971

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta, arpa y orquesta en Do mayor, K.299

María Cecilia Muñoz, flauta

Sarah O’Brien, arpa

Orquesta de Cámara de Basilea / Yuki Kasai

Víctor Amícola

Interrogatio / Anwort (Interrogación / Respuesta). Improvisación con la Compañía de Música Imaginaria (1998)

Compañía de Música Imaginaria

Héctor Stamponi

Flor de lino

Quinteto de Vientos del Conservatorio “Gilardo Gilardi”

23.00

Complemento musical

Antonio Vivaldi

Lungi dal vago volto, R.680

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Gustav Mahler

Cuarteto con piano en la menor

Gidon Kremer, violín;

Veronika Hagen, viola;

Clemens Hagen, chelo;

Oleg Maisenberg, piano

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Maurizio Pollini, piano