Programación Miércoles 4 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº5 en Mi bemol mayor, op.44, Nº3
Cuarteto Melos
Bartomeu Cárceres
La trulla (extracto). Ensalada a 4
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall
Bohuslav Martinu
Cuatro madrigales para oboe, clarinete y fagot
Robin Canter, oboe;
David Campbell, clarinete;
Graham Sheen, fagot
Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en la menor
Alexandre Tharaud, piano
Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
Ottorino Respighi
Belfagor, obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes
Camille Saint-Saëns
Habanera para violín y orquesta, op.83
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Ludwig van Beethoven
Variaciones para piano sobre un tema de Diabelli, op.120
Daniel Barenboim, piano
Edouard Lalo
Sonata para chelo y piano en la menor
Maria Kliegel, chelo;
Bernd Glemzer, piano
Franz Krommer
Sexteto para vientos en Si bemol mayor
Consortium Classicum
Leo Brouwer
Elogio de la danza, para guitarra
Matías Liva, guitarra
Antonio Vivaldi
Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, R.450
Xenia Löffler, oboé
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit
Claude Debussy
Prosas líricas, L.84
Della Jones, mezzosoprano;
Malcolm Martineau, piano
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
César Franck
Preludio, coral y fuga, M.21
Murray Perahia. Piano
Arnold Bax
Obertura para una comedia picaresca
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Franz Schubert
Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
07.00
Y la mañana va
Carl Michael Ziehrer
Vals del amor, op.537
Orquesta Sinfónica Razumovsky / Christian Pollack
Johannes Brahms
Dos rapsodias para piano, op.79
Radu Lupu, piano
Antonio Lolli (compositor y violinista italiano, 1725-1802)
Concierto para violín y orquesta Nro.7 en Sol mayor
Luca Fanfoni, violín y dirección
Orquesta “Reale Concerto”
Edward Elgar
Suspiros, op.70
Sinfonieta de Bournemouth / George Hurst
08.00
Carl Maria von Weber
Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48
Elisabeth Ganter, clarinete
Peter Schmalfuss, piano
Alexander Zemlinsky
Seis canciones sobre poemas de Maurice Maeterlinck, op.13
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner
Marin Marais
Sonata “a la Maresiana” para viola y bajo continuo
Ensamble “Le Spectre de la Rose”
09.00
Edouard Lalo
Trío Nº3 en la menor, op.26
Trío Parnassus
Rued Langgaard
Sinfonía Nº9, "De la ciudad de la reina Dagmar"
Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel
10.00
Ernst John Moeran
Cuarteto para cuerdas en la menor (compuesto en 1921)
Cuarteto de cuerdas de Melbourne
Muzio Clementi
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.4, Nº2
Aldo Antognazzi, piano
Bohuslav Martinu
Concierto rapsódico para viola y orquesta
Nobuko Imai, viola
Orquesta Sinfónica de Malmö / James De Preist
11.00
Música de Verano
Felix Mendelssohn
Sinfonía N°1 en do menor, op. 11
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin
Francis Poulenc
Seis improvisaciones para piano:
-N°10 en Do mayor, “Elogio de las escalas”
-N°11 en sol menor
-N°12 en Si bemol mayor, “Homenaje a Schubert”
-N°13 en la menor
-N°14 en Re bemol mayor
-N°15 en do menor, “Homenaje a Edith Piaf”
En Lucille Chung, piano
Johann David Heinichen
Concierto a 7 en Sol mayor, Seibel 214
Il Fondamento / Paul Dombrecht
12.00
Johannes Brahms
Obertura trágica, op. 81
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
George Frideric Handel
“Son nata a lacrimar” de la ópera “Giulio Cesare”
Nathalie Stutzmann, contralto
Philippe Jaroussky, contratenor
Orfeo 55 / Nathalie Stutzmann
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
Zoltán Kodály
Danzas de Galanta
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / David Zinman
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Joseph Haydn
Cuarteto Nº60 en Sol mayor, op.76, Nº1
Cuarteto Amadeus
Edvard Grieg
Suites Nº 1 y Nº 2 de Peer Gynt
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neemi Järvi
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Sergei Prokofiev
Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor
Yundi Li, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa
Baldassare Galuppi
Sonata para dos violines y bajo continuo en Fa mayor
Ensamble L’Opera Stravagante
Antonín Dvořák
Scherzo caprichoso, op.66
Orquesta Filarmónica Real / John Farrer
19.00
Joseph Haydn
Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta; Pierre Pierlot, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Franz Schubert
Cuarteto Nº11 en Mi mayor, D.353
Cuarteto Melos
Louis Spohr
Seis canciones alemanas, op.154
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano
Nils-Erik Sparf, violín
20.00
Música de Verano
Otto Nicolai
Obertura de la ópera Las alegres comadres de Windsor
Orquesta Filarmónica de Viena / Carlos Kleiber
Grabado en vivo en el Concierto de Año Nuevo de 1992
Roger Quilter
Tres canciones pastorales, op.22 (1921)
Lisa Milne, soprano
Graham Johnson, piano
Cuarteto Duke
Nikolaos Skalkottas
Cinco danzas griegas
Orquesta Sinfónica de la BBC / Nikos Christodoulou
Giovanni Battista dalla Gostena
Fantasía N°12, para laúd
Simone Molinaro
Fantasía N°8, para laúd
Paul O’Dette, laúd
José Pablo Moncayo
Huapango. Tres sones veracruzanos, para orquesta (1941)
Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano
21.00
Gaetano Brunetti (1744-1798)
Sinfonía Nº22 en sol menor
Concerto Köln
Clara Schumann
Trío en sol menor, op.17
Trío Clara Wieck
Santiago de Murcia
Jácaras por la E y La jota
Paul O’Dette, Pat O’Brien y Steve Palyer, guitarra barroca
Andrew Lawrence King, arpa
Pedro Estevan, percusión
22.00
Jacques Offenbach
Alegría parisina (orquestación de Maurice Rosenthal) (versión musical del Ballet de Monte Carlo)
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Hans Eisler
Canción de guerra de un niño, Batalla de tanques, La última elegía y El regreso a casa, canciones
Anna Prohaska, soprano
Eric Scchneider, piano
Alfonso Ferrabosco
Pavana de cuatro notas
Anthony Holborne
Heigh Ho Holiday, gallarda
La guardia nocturna
Capriccio Stravagante / Skip Sempé
Victor Herbert
“Marcha de los juguetes”, de la opereta Los niños en el país de los juguetes
Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin
23.00
Johannes Brahms
Balada para piano en si menor, op.10, Nº4
Grigory Sokolov, piano
Amanda Maier
Concierto para violín y orquesta en re menor
Gregory Maytan, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr
Antonio Vivaldi
Gloria en Re mayor, R.589. "Domine Deus, Rex Caelestis"
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Myung-Whun Chung
Bedrich Smetana
Cuarteto Nº1 en mi menor, "De mi vida"
Cuarteto Lindsay