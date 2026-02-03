Programación Miércoles 4 de Febrero

00.00

La Trasnoche Clásica

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº5 en Mi bemol mayor, op.44, Nº3

Cuarteto Melos

Bartomeu Cárceres

La trulla (extracto). Ensalada a 4

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Bohuslav Martinu

Cuatro madrigales para oboe, clarinete y fagot

Robin Canter, oboe;

David Campbell, clarinete;

Graham Sheen, fagot

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en la menor

Alexandre Tharaud, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Camille Saint-Saëns

Habanera para violín y orquesta, op.83

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Ludwig van Beethoven

Variaciones para piano sobre un tema de Diabelli, op.120

Daniel Barenboim, piano

Edouard Lalo

Sonata para chelo y piano en la menor

Maria Kliegel, chelo;

Bernd Glemzer, piano

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Si bemol mayor

Consortium Classicum

Leo Brouwer

Elogio de la danza, para guitarra

Matías Liva, guitarra

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, R.450

Xenia Löffler, oboé

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Claude Debussy

Prosas líricas, L.84

Della Jones, mezzosoprano;

Malcolm Martineau, piano

Henry Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

César Franck

Preludio, coral y fuga, M.21

Murray Perahia. Piano

Arnold Bax

Obertura para una comedia picaresca

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

07.00

Y la mañana va

Carl Michael Ziehrer

Vals del amor, op.537

Orquesta Sinfónica Razumovsky / Christian Pollack

Johannes Brahms

Dos rapsodias para piano, op.79

Radu Lupu, piano

Antonio Lolli (compositor y violinista italiano, 1725-1802)

Concierto para violín y orquesta Nro.7 en Sol mayor

Luca Fanfoni, violín y dirección

Orquesta “Reale Concerto”

Edward Elgar

Suspiros, op.70

Sinfonieta de Bournemouth / George Hurst

08.00



Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Elisabeth Ganter, clarinete

Peter Schmalfuss, piano

Alexander Zemlinsky

Seis canciones sobre poemas de Maurice Maeterlinck, op.13

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / John Eliot Gardiner

Marin Marais

Sonata “a la Maresiana” para viola y bajo continuo

Ensamble “Le Spectre de la Rose”

09.00



Edouard Lalo

Trío Nº3 en la menor, op.26

Trío Parnassus

Rued Langgaard

Sinfonía Nº9, "De la ciudad de la reina Dagmar"

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

10.00

Ernst John Moeran

Cuarteto para cuerdas en la menor (compuesto en 1921)

Cuarteto de cuerdas de Melbourne

Muzio Clementi

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.4, Nº2

Aldo Antognazzi, piano

Bohuslav Martinu

Concierto rapsódico para viola y orquesta

Nobuko Imai, viola

Orquesta Sinfónica de Malmö / James De Preist

11.00

Música de Verano

Felix Mendelssohn

Sinfonía N°1 en do menor, op. 11

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

Francis Poulenc

Seis improvisaciones para piano:

-N°10 en Do mayor, “Elogio de las escalas”

-N°11 en sol menor

-N°12 en Si bemol mayor, “Homenaje a Schubert”

-N°13 en la menor

-N°14 en Re bemol mayor

-N°15 en do menor, “Homenaje a Edith Piaf”

En Lucille Chung, piano

Johann David Heinichen

Concierto a 7 en Sol mayor, Seibel 214

Il Fondamento / Paul Dombrecht

12.00



Johannes Brahms

Obertura trágica, op. 81

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

George Frideric Handel

“Son nata a lacrimar” de la ópera “Giulio Cesare”

Nathalie Stutzmann, contralto

Philippe Jaroussky, contratenor

Orfeo 55 / Nathalie Stutzmann

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Zoltán Kodály

Danzas de Galanta

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / David Zinman

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº60 en Sol mayor, op.76, Nº1

Cuarteto Amadeus

Edvard Grieg

Suites Nº 1 y Nº 2 de Peer Gynt

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neemi Järvi

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor

Yundi Li, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Baldassare Galuppi

Sonata para dos violines y bajo continuo en Fa mayor

Ensamble L’Opera Stravagante

Antonín Dvořák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica Real / John Farrer

19.00

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta; Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Franz Schubert

Cuarteto Nº11 en Mi mayor, D.353

Cuarteto Melos

Louis Spohr

Seis canciones alemanas, op.154

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Nils-Erik Sparf, violín

20.00

Música de Verano

Otto Nicolai

Obertura de la ópera Las alegres comadres de Windsor

Orquesta Filarmónica de Viena / Carlos Kleiber

Grabado en vivo en el Concierto de Año Nuevo de 1992

Roger Quilter

Tres canciones pastorales, op.22 (1921)

Lisa Milne, soprano

Graham Johnson, piano

Cuarteto Duke

Nikolaos Skalkottas

Cinco danzas griegas

Orquesta Sinfónica de la BBC / Nikos Christodoulou

Giovanni Battista dalla Gostena

Fantasía N°12, para laúd

Simone Molinaro

Fantasía N°8, para laúd

Paul O’Dette, laúd

José Pablo Moncayo

Huapango. Tres sones veracruzanos, para orquesta (1941)

Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano

21.00

Gaetano Brunetti (1744-1798)

Sinfonía Nº22 en sol menor

Concerto Köln

Clara Schumann

Trío en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

Santiago de Murcia

Jácaras por la E y La jota

Paul O’Dette, Pat O’Brien y Steve Palyer, guitarra barroca

Andrew Lawrence King, arpa

Pedro Estevan, percusión

22.00

Jacques Offenbach

Alegría parisina (orquestación de Maurice Rosenthal) (versión musical del Ballet de Monte Carlo)

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Hans Eisler

Canción de guerra de un niño, Batalla de tanques, La última elegía y El regreso a casa, canciones

Anna Prohaska, soprano

Eric Scchneider, piano

Alfonso Ferrabosco

Pavana de cuatro notas

Anthony Holborne

Heigh Ho Holiday, gallarda

La guardia nocturna

Capriccio Stravagante / Skip Sempé

Victor Herbert

“Marcha de los juguetes”, de la opereta Los niños en el país de los juguetes

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

23.00

Johannes Brahms

Balada para piano en si menor, op.10, Nº4

Grigory Sokolov, piano

Amanda Maier

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Antonio Vivaldi

Gloria en Re mayor, R.589. "Domine Deus, Rex Caelestis"

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Myung-Whun Chung

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº1 en mi menor, "De mi vida"

Cuarteto Lindsay