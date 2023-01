Programación Miércoles 4 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Martha Argerich, piano

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº3 en Mi bemol mayor, op.29 (2º y 3er. movimiento)

Pascal Rogé, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Marco Uccellini

Sonata sobre la Toccata 5 para violín solo sobre "Laura Reluciente"

Convivium

Bohuslav Martinu

Cuatro madrigales para oboe, clarinete y fagot

Robin Canter, oboe;

David Campbell, clarinete;

Graham Sheen, fagot

Erik Satie

Deportes y divertimentos

Angela Brownridge, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.6, Nº9

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

John Dowland

Lejos de la corte triunfal

Emma Kirkby, soprano;

Anthony Rooley, laúd

Antonín Dvorák

Variaciones sinfónicas, op.78

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Joseph Haydn

Cuarteto Nº11 en re menor ,op.9, Nº4, Hob.III:22

Cuarteto Tátrai

Arnold Bax

Concierto para chelo y orquestra

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, "Patética"

Maria João Pires, piano

Johannes Brahms

¿Cómo está mi reina?, op.32, Nº9

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Charles Avison

Concerto grosso Nº8 en mi menor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

César Franck

Preludio, coral y fuga, M.21

Murray Perahia, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515

Dénes Koromzay, viola

Cuarteto Takács

Carlo Cecere

Concierto para flauta y orquesta en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

George Gershwin

Rhapsody in blue (versión para trompeta y piano)

Sergei Nakariakov, trompeta; Alexander Markovich, piano

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35ª

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Richard Strauss

Don Quijote, op.35

Miklós Perényi, chelo;

László Bársony, viola

Orquesta Estatal de Hungría / Kános Ferencsik

Joan Cabanilles

Tiento de falsas 8 punt alt

Passacalles Nº4

Tiento Nº23 por A la mi re

Tiento Nº1 ple

Hespèrion XX / Jordi Savall

07.00

Y la mañana va

Joseph Haydn

Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, Hoboken 1, Nro.22, "El filósofo"

Orquesta de Cámara Orpheus

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Hansjörg Schellenberger, oboe

Rolk Koenen, piano

Ottorino Respighi

Adagio con variaciones para chelo y orquesta

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago

Joaquín Rodrigo

Música para un jardín

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

08.00

Giovanni Batista Pergolesi

Stabat Mater

Barbara Bonney, soprano

Andreas Scholl, contratenor

Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38

Boris Berman, piano

09.00

Johann Simon Mayr (compositor alemán, 1763-1845)

Concierto para flauta, clarinete, corno di basetto, píccolo y orquesta en re menor, “Concierto bergamasco”

Bavarian Classical Players / Franz Hauk

Josef Suk

Cuatro piezas para violìn y piano, op.17

Ian Brown, piano

Marianne Thorsen, piano

Bedrich Smetana

“Ricardo III”, poema sinfónico op.11

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

10.00

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en re menor, Gerard 445

Pepe Romero, guitarra

Ensamble de cámara de la Academy of St.Martin in the Fields

Nicolai Miaskovsky

Sonatina para piano en mi menor, op.57

Murray McLachlan, piano

Ralph Vaughan Williams

“En el país de los pantanos”, impresiones sinfónicas

Orquesta Filarmónica de Londres / Orquesta Filarmónica de Londres

11.00

Complemento musical

Béla Bartók

Cuarteto Nº4

Cuarteto Takács

Joseph Haydn

“El verano”, del oratorio Las estaciones

Marlis Petersen, soprano

Werner Güra, tenor

Dietrich Henschel, barítono

Coro de Cámara RIAS

Orquesta Barroca de Friburgo / René Jacobs

12.00

Eugen D'Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Cristoph Henkel, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Stárek

Arnold Bax

Sonata para piano N°4

Eric Parkin

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte van der Meer, chelo barroco

Ton Koopman, clave

13.00

Actualidad Musical

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Complemento musical

Antonin Dvorák

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57

Josef Suk, violín

Alfred Holecek, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Knudåge Riisager (Compositor danés, 1897 – 1974)

T-DOXC

Orquesta Sinfónica de Aarhus / Bo Holten

Jacques Offenbach

Selección de Los cuentos de Hoffmann

Plácido Domingo, tenor

Edita Gruberova, soprano

Claudia Eder, mezzosoprano

Andreas Schmidt, barítono

Coro de la Radio de Francia

Orquesta Nacional de Francia / Seiji Ozawa

Joseph Haydn

Cuarteto Nº18 en Mi mayor, op.17, Nº1, Hob.III:25

Cuarteto Tátrai

Francesco Lecce

Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Sol mayor

Hugo Orlandi, mandolina

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Gilles Binchois (compositor franco-flamenco del siglo XV)

Selección de chansons

Ensamble Gilles Binchois

20.00

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.120, Nº1

Ulrich Koch, viola

Sachito Nakamura, piano

Dietrich Buxtehude

Suite para clave en Do mayor, BuxWV 230

Lars Ulrik Mortensen, clave

Wilhelm Stenhammar (Suecia 1871-1927)

¡Excelsior!, obertura sinfónica, op.13

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Jean-Philippe Rameau

Prólogo a la ópera “Hipólito y Aricia”

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, de El Arte del Violín, op. 3, Nº1

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Arthur Honegger

Preludio, arioso y fughetta, H.81 (H = Halbreich (jálbraij))

François Antonioli, piano

Hermann Raupach

"Idu na smert" ("Voy a la muerte", aria de la ópera “Alceste”)

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

I Barocchisti / Diego Fasolis

Wolfgang Amadeus Mozart

Dúo para violín y viola Nº1 en Sol mayor, K.423

Peter Thomas, violín

Tomás Tichauer, viola

22.00

Adolphe Adam

Selección de la música del ballet en tres actos El corsario (1856)

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Richard Bonynge

23.00

Industria Nacional

Franz Liszt

Fantasía y fuga sobre el nombre de Bach

Rafael Ferreyra, órgano

En el órgano de la Catedral de Hartford, Connecticut, Estados Unidos

Fabián Panisello

Canciones de Silvia (“Asana”, “Derviche”, “Pregunta” y “Raíz original”) (2006)

Graciela Oddone, soprano

Silvia Dabul, piano

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta

Mariano Rey, clarinete

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Víctor Hugo Toro

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 1º de octubre de 2015