Programación Miércoles 4 de Diciembre

Miércoles 04-12-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Chuck Hedges

Soon

Just for fun

Alex Rostotsky

Turkish coffe

Rosa Passos y Ron Carter

Insensatez

Por causa de vocé

00.30

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127

Cuarteto Juilliard

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

George Frideric Handel

Rinaldo, HWV 7. "Lascia ch'io pianga"

Gracias sean dadas a ti, Señor

Jessye Norman, soprano;

Geoffrey Parsons, piano

Franz Schubert

Sonata para piano Nº18 en Sol mayor, D.894

Alfred Brendel, piano

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº2 Mi bemol mayor, op.77

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Claudio Scimone

Nicola Porpora

Sinfonía de cámara en sol menor; op.2, Nº3

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Darius Milhaud

Cuarteto Nº14, op.291, Nº1

Cuarteto Arcana

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº40 en sol menor, K.550

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

06.00

Y la mañana va

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº1 en Sol mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Franciszek Lessel

Sonata para piano en Do mayor, op.2, Nº1

Marcin Lukaszewski, piano

Philipp Heinrich Erlebach (compositor barroco alemán, 1657-1714)

“Quien se entrega al Cielo”, cantata

Andreas Scholl, contratenor

Ensamble Basel Consort

Benjamin Britten

“El tiempo que fue”, suite sobre melodías folklóricas inglesas, op.90

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

07.00

Sergei Prokofiev

Sinfonietta, op.5

Real Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho variaciones para piano en Sol mayor sobre una canción holandesa, K.24

Ingrid Haebler, piano

Willem de Fesch

Sonata para chelo y bajo continuo en la menor, op.13, Nº6

Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos

Konrad Junghänel, tiorba

Robert Kohnen, clave

Joseph Haydn

Sinfonía Nº15 en Re mayor, Hoboken 1, N°15

Orquesta Austrohúngara Haydn / Adam Fischer

08.00



Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor, op.1

Michael Collins, clarinete y dirección

Orquesta de Cámara de Suecia

Francisco Tárrega

Fantasía para guitarra sobre motivos de la ópera “Marina” de Emilio Arrieta

Pepe Romero, guitarra

Leos Janácek

Suite para orquesta de cuerdas

Orquesta de Cámara de Granada / Misha Rachlevsky

09.00



Johannes Brahms

Quinteto con piano en fa menor, op.34

Pavel Kowalski, piano

Cuarteto de Silesia

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº1 (arreglos de Levon Atovmian)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

10.00

Antonio Montanari (compositor y violinista italiano, 1676-1737)

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.1, Nº7

Simon Standage, violín y dirección

Collegium Musicum 90

Florent Schmitt

Piezas románticas para piano, op.42

Pascal Le Corre, piano

Wilhelm Stenhammar

Snöfrid, balada para tres voces, coro y orquesta sobre textos de Viktor Rydberg, op.5

Ulrika Ahlen, soprano

Gunvor Nilsson, mezzosoprano

Gösta Zackrissson, tenor

Coro y Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

11.00

Los Caminos del Barroco

François Couperin

“El Parnaso” o “La apoteosis de Corelli”

Musica Ad Rhenum directed / Jed Wentz

François Couperin

“La apoteosis de Lully”

Musica Ad Rhenum / Jed Wentz

Marin Marais

Tombeau pour Monsieur de Sainte Colombe

Jordi Savall y Philippe Pierlot, violas da gamba

Xavier Díaz-Latorre, laúd

Pierre Hantaï, clavecín

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, RV292

Adrian Chandler, violín

Jeremiah Clarke

Selección de la Oda por la muerte de Henry Purcell

Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

12.00

El Clásico del Mediodía

Gustav Holst

Los planetas, op.32

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Héctor Berlioz

“Introducción y Prólogo” de la sinfonía dramática Romeo y Julieta, op.17 (1839)

Marianne Crebassa, mezzosoprano

Paolo Fanale, tenor

Coro de Radio Francia

Orquesta Nacional de Francia / Daniele Gatti

Robert Schumann

Carnaval, op. 9 (1835)

Wilhelm Kempff, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Marianna Martines

Concierto para piano y orquesta en La mayor

Melani Mestre, piano

Orquesta Filarmonía Ibérica / Melani Mestre

Giacomo Puccini

Crisantemos, elegía para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Martfeld

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

Jules Massenet

"Suis-je gentille ainsi? / Obéissons, quand leur voix appelle" de la ópera Manon

Anna Netrebko, soprano

Coro de la Ópera Estatal de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda

19.00

Kurt Atterberg

Concierto obertura en la menor, op.4

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ulf Wallin

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Re mayor, op.3, Nº2

Cuarteto Purcell

Johann Wenzel Kalliwoda (compositor y violinista checo, 1801-1866)

Concertino para oboe y orquesta en Fa mayor, op.110

Ingo Goritzki, oboe

Orquesta Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

Edvard Grieg

Tres piezas para piano (póstumas)

Eva Knardahl, piano

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Gilardo Gilardi

Sonata popular argentina, para violín y piano (edición de Patricio Matteri)

Édua Zádory, violín

Sebastián Achenbach, piano

Grabado en la Usina del Arte de Buenos Aires el 27 de abril de 2017

Celina Kohan de Scher

Sinfonía N°1 en Do mayor, op.12 (1955).

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Guillermo Scarabino

Sergio Fidemraizer

Mozart in love (Mozart enamorado) (2005)

Christian Farroni, flauta

Magdalena Barrera-Oro, arpa