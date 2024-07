Programación Miércoles 31 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

ARC Trio and The John Daversa Big Band

Mirrors

Red and gold

George Shearing y Barry Tuckwell

In the still of the night

Everything I love

Judith Owen

Satchel mouth baby

Blossom’s blues

He’s a real gone guy

00.30

La Trasnoche Clásica

Camille Saint Saëns

Rapsodia morisca de la Suite Algeriana, op.60

Orquesta Sinfónica de Londres / Yondani Butt

Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41 Nº2

Cuarteto Melos

Igor Stravinsky

El canto del ruiseñor

Orquesta Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº5 en Fa sostenido mayor, op.15, Nº2

Maria João Pires, piano

Erich Wolfgang Korngold

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn

Joseph Haydn

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Heinrich Schütz

O Jesu, nomen dulce, SWV 308

Andreas Scholl, contratenor

Karl-Ernst Schröder, laúd

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Antonin Dvorák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Wolfgang Amadeus Mozart

A Cloé, K.524

Anne sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Alexander Scriabin

Cinco preludios para piano, op.74

Emili Gilels, piano

Ludwig van Beethoven

Septimino en Mi bemol mayor, op.20

Miembros del Octeto de la Filarmónica de Berlín

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Piotr Ilich Chaikovsky

Álbum para la juventud, op.39

Mijail Pletniev, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº5 en Fa mayor

Cuarteto Melos

Anton Arensky

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.54

Ilya Gringolts, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Ilan Volkovv

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Aurèle Nicolet, flauta;

Rocco Filippini, chelo;

Bruno Canino, piano

Gabriel Fauré

Barcarola para piano Nº2 en Sol mayor, op.41

Pascal Rogé, piano

06.00

Y la mañana va

Granville Bantock

El Pierrot del minuto

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Johannes Brahms

Valses para piano, op.39

Gerhard Oppitz, piano

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y bajo continuo en re menor

Ensamble Les Voix Humaines

Heino Eller (compositor estonio, 1887-1970)

“Crepúsculo”, poema sinfónico

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi



07.00



Gioachino Rossini

Obertura de la ópera “Matilde di Shabran”

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev



Ignaz Pleyel

Cuarteto para clarinete y tres cornos de basetto en Si bemol mayor

Nuevo Ensamble de clarinetes de Basilea

Edvard Grieg

Piezas líricas, op.43, Libro Nº3

Leif Ove Andsnes, piano

Aaron Copland

Tres bosquejos latinoamericanos

Orquesta de Cámara Orpheus

08.00

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº34 en Si bemol mayor, op.33, Nº4

Cuarteto Tátrai

Sergei Rachmaninov

Cuatro romances, op.38

Ekaterina Lekhina, soprano

Peter Dmitriev, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº11, op.384, "Romántica"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

09.00

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Nadja Salerno-Sonnenberg, violín

Orquesta de Minnesota / Edo de Waart

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº2 en Fa mayor, op.38

Cyprien Katsaris, piano

10.00

Giuseppe Maria Cambini

Sinfonía Nº1 en Fa mayor

Academia Montis Regalis / Luigi Mangiocavallo

Leos Janácek

Sonata para violín y piano

Petr Messieurer, violín

Radoslav Kvapil, piano

André Caplet

Cuento fantástico, para arpa y cuarteto de cuerdas. Basado en el cuento “La máscara de la muerte roja” de Edgar Allan Poe

Laurence Cabel, arpa

Ensamble Música Oblicua

11.00

Los Caminos del Barroco

John Blow

Oda a la muerte del Sr. Henry Purcell

Gerard Lesne y Steve Dugardin, contratenores

La Canzona

Jeremiah Clarke

Ven, ven a bailar y a cantar

Katherine Watson, soprano

Nicholas Tamagna, contratenor

Jeffrey Thompson, tenor

Geoffroy Buffière, bajo

Coro “Les Cris de Paris”

Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

12.00

El Clásico del Mediodía

Edward Elgar

Serenata para orquesta de cuerdas en mi menor, op.20

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

Edward Elgar

Pompa y circunstancia, op.39, Nº1

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Edward Elgar

Variaciones sobre un tema original, "Enigma", op.36

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Héctor Berlioz

Noches de estío, op 7, con textos de Théophile Gautier

Véronique Gens, mezzosoprano

Orquesta Nacional de la Región del Loire / John Axelrod

Josef Suk

Trío para piano, violín y chelo en do menor, op.2 (1889)

Trío Joachim

Josef Suk (1874-1935)

Selección de las Canciones de cuna, op.33 (1912)

Margaret Fingerhut, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johannes Brahms

Obertura para el Festival Académico, op.80

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano en Si bemol mayor, op.35, N°1

Petra Samlei, pianoforte

Camargo Guarnieri

Danza Brasileña y Danza negra

Yo-Yo Ma, chelo

Kathrym Stott, piano

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

19.00

George Gershwin

Un americano en París

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº5 en Sol mayor, op.65

Trío Parnassus

Edvard Grieg

“Un cisne”, de las Seis canciones con orquesta, EG.177

Inger Dam-Jensen, soprano

Orquesta Sinfónica de Malmö / Bjarte Engeset

20.00

La Gran Aldea (Argentina)

Luis Gianneo

Concierto Aymará para violín y orquesta

Tatiana Samouil, violín

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Constantino Gaito

Sonata para chelo y piano en fa menor, op.26

Stefan Bracher, chelo

Agustina Herrera, piano

Alberto Williams

Vidalita, op.45, Nº3

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Johann Sebastian Bach

Cantata Ich habe genug (Ya tengo suficiente), BWV 82

Lisandro Abadie, bajo-barítono

Musique des Lumières / Facundo Agudín

Frédéric Chopin

Nocturno en Do menor para piano, op.48, Nº1

Scherzo en Do sostenido menor, op.39

Balada Nº2 en Fa mayor para piano, op.52

Marta Noguera, piano