Programación Miércoles 31 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Red Garland Trio

A foggy day

My romance

Dirk Mündelein

Take the “A” Train

Easy living

Giant steps

Valerie Joyce

Be my love

Softly as in a morning sunrise

00.30

La Trasnoche Clásica

Franz Schubert

Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1

Claudio Arrau, piano

Max Bruch

Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº5 en Re mayor "La Pallas"

Ensamble Rebel

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer

Richard Wagner

Una obertura para Fausto

Orquesta del Festival de Londres / Julian Armstrong

Antonio Vivaldi

Lungi dal vago volto, R.680

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Frederick Delius

Concierto para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta, op.57

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional Real de Escocia / Matthias Bamert

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2

Miklós Perényi, chelo

Dezso Ranki, piano

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op.13, Nº6

Han de Vries, oboe;

Wouter Möller, chelo barroco;

Bob Van Asperen, clave

Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.64

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta Philharmonia / Michael Tilson Thomas

Gioachino Rossini

Recitativo: Ebben, signor Figaro?. Dúo: Dunque io son...tu non m'inganni?, del primer acto de Il Barbieri di Siviglia

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Bryn Terfel, barítono

Orquesta de la Academia Nacional Santa Cecila de Roma / Myung-whun Chung

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Claude Debussy

Suite bergamasque, L.75

Tamás Vásáry, piano

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre. Suite

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Franz Krommer

Partita-octeto en Fa mayor, op.57

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

Martha Argerich, piano

06.00

Y la mañana va

Heinrich Marschner

Obertura de la ópera “La montaña de Kyffhauser”

Orquesta Filarmónica Checa / Darío Salvi

Leopold Godowsky

Variaciones sinfónicas sobre “El murciélago” de Johann Strauss hijo

Konstantin Scherbakov, piano

Christoph Schaffrath

Trío sonata en sol menor

Ensamble Época Barocca

Eric Coates

“Londres una vez más”, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de Eslovenia / Adrian Leaper

07.00

Richard Wagner

Rule Britannia, obertura en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Christian Cannabich

Sinfonía Nº50 en re menor

Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd

Sergei Rachmaninov

Cinco piezas de fantasía, op.3

Alexandre Tharaud, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Mi mayor, op.2, Nº9

Jed Wentz, flauta

Marcelo Bussi, órgano

08.00



Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Nuevo Cuarteto de Budapest y Otto Kérstesz, chelo

Henryk Wieniawski

Variaciones sobre un tema original, op.15

Vadim Repin, violín

Alexander Markovich, piano

Henry Purcell

“La mujer virtuosa”, música para la comedia de Thomas D’Urfey

The Parley of Instruments / Peter Holman

09.00



Franz Schubert

Tres momentos musicales, op.94: Nº1 en Do mayor, Nº3 en fa menor y N°5 en fa menor

Daniel Barenboim, piano

Vincenzo Bellini

“Son salvo… A una fonte”, del Acto III de “I Puritani”

Marcelo Álvarez, tenor

Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Gringolts

10.00

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich

Camille Saint-Saëns

Sonata para fagot y piano en Sol mayor, op.168

Per Hannevold, fagot

Geir Henning Braaten, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº4 del Oratorio de Navidad, BWV248

Sunhae Im, soprano

Petra Noskaiová, contralto

Stephan Scherpe, tenor

Jan Van der Crabben, bajo

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Georg Philipp Telemann

Cantata “Alabad al Señor todos sus rebaños”, TWV 1:1061

Collegium Vocale del Coro Bach de Siegen

Ensemble de Trompetas Friedmann Immer

Orquesta Barroca Hannoversche Hófskapelle / Ulrich Stötzel

Christoph Graupner

Dos coros de la Cantata “Cuán pronto has sufrido”, GWV 1109/14

Vocal Ensemble Ex Tempore

Mannheimer Hofkapelle / Florian Heyerick

12.00

El Clásico del Mediodía

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Programación especial de música