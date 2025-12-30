Programación Miércoles 31 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Red Garland Trio
A foggy day
My romance
Dirk Mündelein
Take the “A” Train
Easy living
Giant steps
Valerie Joyce
Be my love
Softly as in a morning sunrise
00.30
La Trasnoche Clásica
Franz Schubert
Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1
Claudio Arrau, piano
Max Bruch
Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85
Gérard Caussé, viola
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
Jean-Fery Rebel
Sonata en trío Nº5 en Re mayor "La Pallas"
Ensamble Rebel
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer
Richard Wagner
Una obertura para Fausto
Orquesta del Festival de Londres / Julian Armstrong
Antonio Vivaldi
Lungi dal vago volto, R.680
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon
Frederick Delius
Concierto para chelo y orquesta
Julian Lloyd Webber, chelo
Philharmonia Orchestra / Vernon Handley
Richard Strauss
Sonata para piano en si menor, op.5
Glenn Gould, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
Carl Nielsen
Concierto para clarinete y orquesta, op.57
Janet Hilton, clarinete
Orquesta Nacional Real de Escocia / Matthias Bamert
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2
Miklós Perényi, chelo
Dezso Ranki, piano
Jacques Ibert
Divertimento para orquesta
Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran
Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op.13, Nº6
Han de Vries, oboe;
Wouter Möller, chelo barroco;
Bob Van Asperen, clave
Felix Mendelssohn
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.64
Cho-Liang Lin, violín
Orquesta Philharmonia / Michael Tilson Thomas
Gioachino Rossini
Recitativo: Ebben, signor Figaro?. Dúo: Dunque io son...tu non m'inganni?, del primer acto de Il Barbieri di Siviglia
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Bryn Terfel, barítono
Orquesta de la Academia Nacional Santa Cecila de Roma / Myung-whun Chung
Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto Guarneri
Claude Debussy
Suite bergamasque, L.75
Tamás Vásáry, piano
Jean Baptiste Lully
El burgués gentilhombre. Suite
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Franz Krommer
Partita-octeto en Fa mayor, op.57
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807
Martha Argerich, piano
06.00
Y la mañana va
Heinrich Marschner
Obertura de la ópera “La montaña de Kyffhauser”
Orquesta Filarmónica Checa / Darío Salvi
Leopold Godowsky
Variaciones sinfónicas sobre “El murciélago” de Johann Strauss hijo
Konstantin Scherbakov, piano
Christoph Schaffrath
Trío sonata en sol menor
Ensamble Época Barocca
Eric Coates
“Londres una vez más”, suite para orquesta
Orquesta Sinfónica de Eslovenia / Adrian Leaper
07.00
Richard Wagner
Rule Britannia, obertura en Re mayor
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian
Christian Cannabich
Sinfonía Nº50 en re menor
Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd
Sergei Rachmaninov
Cinco piezas de fantasía, op.3
Alexandre Tharaud, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Mi mayor, op.2, Nº9
Jed Wentz, flauta
Marcelo Bussi, órgano
08.00
Alexander Borodin
Quinteto para cuerdas en fa menor
Nuevo Cuarteto de Budapest y Otto Kérstesz, chelo
Henryk Wieniawski
Variaciones sobre un tema original, op.15
Vadim Repin, violín
Alexander Markovich, piano
Henry Purcell
“La mujer virtuosa”, música para la comedia de Thomas D’Urfey
The Parley of Instruments / Peter Holman
09.00
Franz Schubert
Tres momentos musicales, op.94: Nº1 en Do mayor, Nº3 en fa menor y N°5 en fa menor
Daniel Barenboim, piano
Vincenzo Bellini
“Son salvo… A una fonte”, del Acto III de “I Puritani”
Marcelo Álvarez, tenor
Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi
Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Gringolts
10.00
Sergei Prokofiev
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich
Camille Saint-Saëns
Sonata para fagot y piano en Sol mayor, op.168
Per Hannevold, fagot
Geir Henning Braaten, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Sebastian Bach
Cantata Nº4 del Oratorio de Navidad, BWV248
Sunhae Im, soprano
Petra Noskaiová, contralto
Stephan Scherpe, tenor
Jan Van der Crabben, bajo
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken
Georg Philipp Telemann
Cantata “Alabad al Señor todos sus rebaños”, TWV 1:1061
Collegium Vocale del Coro Bach de Siegen
Ensemble de Trompetas Friedmann Immer
Orquesta Barroca Hannoversche Hófskapelle / Ulrich Stötzel
Christoph Graupner
Dos coros de la Cantata “Cuán pronto has sufrido”, GWV 1109/14
Vocal Ensemble Ex Tempore
Mannheimer Hofkapelle / Florian Heyerick
12.00
El Clásico del Mediodía
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
Programación especial de música