PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

30/12/2025

Programación Miércoles 31 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz

Red Garland Trio
A foggy day
My romance

Dirk Mündelein
Take the “A” Train
Easy living
Giant steps

Valerie Joyce
Be my love
Softly as in a morning sunrise

00.30
La Trasnoche Clásica

Franz Schubert
Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1
Claudio Arrau, piano

Max Bruch
Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85
Gérard Caussé, viola
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Jean-Fery Rebel
Sonata en trío Nº5 en Re mayor "La Pallas"
Ensamble Rebel

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer

Richard Wagner
Una obertura para Fausto
Orquesta del Festival de Londres / Julian Armstrong

Antonio Vivaldi
Lungi dal vago volto, R.680
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Frederick Delius
Concierto para chelo y orquesta
Julian Lloyd Webber, chelo
Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Richard Strauss
Sonata para piano en si menor, op.5
Glenn Gould, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano

Carl Nielsen
Concierto para clarinete y orquesta, op.57
Janet Hilton, clarinete
Orquesta Nacional Real de Escocia / Matthias Bamert

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2
Miklós Perényi, chelo
Dezso Ranki, piano

Jacques Ibert
Divertimento para orquesta
Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op.13, Nº6
Han de Vries, oboe;
Wouter Möller, chelo barroco;
Bob Van Asperen, clave

Felix Mendelssohn
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.64
Cho-Liang Lin, violín
Orquesta Philharmonia / Michael Tilson Thomas

Gioachino Rossini
Recitativo: Ebben, signor Figaro?. Dúo: Dunque io son...tu non m'inganni?, del primer acto de Il Barbieri di Siviglia
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Bryn Terfel, barítono
Orquesta de la Academia Nacional Santa Cecila de Roma / Myung-whun Chung

Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto Guarneri

Claude Debussy
Suite bergamasque, L.75
Tamás Vásáry, piano

Jean Baptiste Lully
El burgués gentilhombre. Suite
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Franz Krommer
Partita-octeto en Fa mayor, op.57
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807
Martha Argerich, piano

06.00
Y la mañana va

Heinrich Marschner
Obertura de la ópera “La montaña de Kyffhauser”
Orquesta Filarmónica Checa / Darío Salvi

Leopold Godowsky
Variaciones sinfónicas sobre “El murciélago” de Johann Strauss hijo
Konstantin Scherbakov, piano

Christoph Schaffrath
Trío sonata en sol menor
Ensamble Época Barocca

Eric Coates
“Londres una vez más”, suite para orquesta
Orquesta Sinfónica de Eslovenia / Adrian Leaper

07.00

Richard Wagner
Rule Britannia, obertura en Re mayor
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Christian Cannabich
Sinfonía Nº50 en re menor
Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd

Sergei Rachmaninov
Cinco piezas de fantasía, op.3
Alexandre Tharaud, piano

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Mi mayor, op.2, Nº9
Jed Wentz, flauta
Marcelo Bussi, órgano

08.00

Alexander Borodin
Quinteto para cuerdas en fa menor
Nuevo Cuarteto de Budapest y Otto Kérstesz, chelo

Henryk Wieniawski
Variaciones sobre un tema original, op.15
Vadim Repin, violín
Alexander Markovich, piano

Henry Purcell
“La mujer virtuosa”, música para la comedia de Thomas D’Urfey
The Parley of Instruments / Peter Holman

09.00

Franz Schubert
Tres momentos musicales, op.94: Nº1 en Do mayor, Nº3 en fa menor y N°5 en fa menor
Daniel Barenboim, piano

Vincenzo Bellini
“Son salvo… A una fonte”, del Acto III de “I Puritani”
Marcelo Álvarez, tenor
Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Gringolts

10.00

Sergei Prokofiev
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich

Camille Saint-Saëns
Sonata para fagot y piano en Sol mayor, op.168
Per Hannevold, fagot
Geir Henning Braaten, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00
Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach
Cantata Nº4 del Oratorio de Navidad, BWV248
Sunhae Im, soprano
Petra Noskaiová, contralto
Stephan Scherpe, tenor
Jan Van der Crabben, bajo
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Georg Philipp Telemann
Cantata “Alabad al Señor todos sus rebaños”, TWV 1:1061
Collegium Vocale del Coro Bach de Siegen
Ensemble de Trompetas Friedmann Immer
Orquesta Barroca Hannoversche Hófskapelle / Ulrich Stötzel

Christoph Graupner
Dos coros de la Cantata “Cuán pronto has sufrido”, GWV 1109/14
Vocal Ensemble Ex Tempore
Mannheimer Hofkapelle / Florian Heyerick

12.00
El Clásico del Mediodía

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
Programación especial de música