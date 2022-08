Programación Miércoles 31 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

John Coltrane

You say you care

Theme for Ernie

Igor Zavatckii

Off minor

Blue Monk

Natalia King

Don’t explain

Little bit of rain

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Edvard Grieg

Piezas líricas, op.65 (Libro Nº8)

Eva Knardahl, piano

Alban Berg

Cuarteto de cuerdas, op.3

Cuarteto Alban Berg

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor, H.584, Wq,158

Cuarteto Purcell

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Giuseppe Torelli

Concerto grosso en sol menor, op.8, Nº6, "Concerto in forma di Pastorale per il Santissimio Natale"

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Claudio Arrau, piano

Heinrich Franz von Biber

Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

07.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Escena de amor, de la música incidental para “El mercader de Venecia”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

Enrique Granados

Tres danzas españolas, del Libro II

Alicia de Larrocha, piano

Igor Stravinsky

Danzas concertantes para orquesta de cámara

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Alexander Gibson

Mauro Giuliani

Variaciones sobre un tema de la ópera “Amazilia”, de Pacini, op.128

Stefano Cardi, guitarra

08.00



Benjamin Godard

Fantasía persa para piano y orquesta, op.152

Victor Sangiorgio, piano

Real Orquesta Nacional de Escocia / Martin Yates

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Carl Nielsen

Cinco piezas de la Suite para piano, op.45

Christian Eggen, piano

09.00



Hector Berlioz

“Scherzo de la Reina Mab”, de Romeo y Julieta, op.17

Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis

August Klughardt

Quinteto para vientos, op.79

Quinteto de Vientos de Bergen

Joseph Haydn

Sonata para piano en Mi bemol mayor, Hoboken 16, Nº52

Rafal Blechacz, piano

10.00

George Enescu

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.13

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Lawrence Foster

Arnold Bax

“Una tonada montañesa” y “En un local de vodka”

Eric Parkin, piano

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Alberto Williams y otros 26 compositores argentinos

Mosaico musical (edición de Julián Mosca) (1926)

Antonio Formaro, piano

Jean-Baptiste Lully

De profundis, gran motete

Sophie Junker y Judith van Wanroij, sopranos

Mathias Vidal, Cyril Auvity, haute-contre

Thibaut Lenaerts, tenor

Alain Buet, bajo

Coro de Cámara de Namur

Orquesta Millenium / Leonardo García Alarcón

Grabado en la Capilla Real de Versalles el 6 de febrero de 2018

Pablo Torrats (1969)

Los álamos, para cuarteto (2000)

Elena Buchbinder y Gloria Vila, violines

Ana Corrado, viola

Hugo Figueras, chelo

Marcelo Delgado, dirección

Fermina Casanova (1936)

Concertino para clarinete y orquesta

Mariano Rey, clarinete

Orquesta / Enrique Arturo Diemecke

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)