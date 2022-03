Programación Miércoles 30 de Marzo

Miércoles 30-09-2022

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Kenny Dorham

Philly twist

Sunset

Jessica Williams

Too young to go steady

As time goes by

Paula Oliveira

Ergo uma rosa

Pasado, presente, futuro

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe;

Thea King, clarinete;

Robin O'Neill, fagot

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hob.XVI:23

Emanuel Ax, piano

César Franck

Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1

Mariana Sirbu, violín;

Mihai Dancila, chelo;

Mihail Sarbu, piano

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº5 en Re mayor

Orquesta New Philhamonia / Adrian Boult

Antonio Piacentini Romano

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Biagio Marini

Sonata para violín “per sonare a due corde” de la colección “Sonatas, sinfonías y ritornelos, op.8”

Convivium Ensamble

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº12 en Mi bemol mayor, op.127

Cuarteto Alban Berg

Frederick Delius

In a summer garden

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

07.00

Y la mañana va

Gabriel Pierné

“Viaje al país de la ternura”, para flauta, violín, viola, chelo y arpa

Miembros de la Orquesta de Cámara de Inglaterra

Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13

Jean-Yves Thibaudet, piano

Rued Langgaard (compositor danés, 1893-1952)

Sinfonía Nº5, "Tierras de estepas"

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en Do mayor, op.5, Nº3

Dénes Kovács, violín

Ede Banda, chelo

János Sebestyéns, clave

08.00



Franz Liszt

Danza macabra para piano y orquesta, Searle 126

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Alexander Glazunov

Cuarteto Nº4 en la menor, op.64

Cuarteto Shostakovich

Darius Milhaud

Saudades do Brasil

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

09.00



Ludwig Van Beethoven

Octeto para vientos en Mi bemol mayor, op.103

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Gaspard Fritz

Sinfonía en Sol mayor, op.6, Nº3

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

John Ireland

Sarnia, tres piezas para piano

John Lenehan, piano

10.00



Maurice Ravel

Fragmentos de la ópera cómica “La hora española”

Luca Lombardo, tenor

Marc Barrard, barítono

Isabelle Druet, mezzosoprano

Frederic Atoun, tenor

Nicolas Courjal, bajo

Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Eduard Brunner, clarinet

Gerhard Oppitz, piano

Música en red (micro)



11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

Irma Urteaga

Sueños de Yerma

Marta Blanco, mezzosoprano

Grupo Encuentros / Alicia Terzián

Juan Carlos Zorzi

Música de calesita (1966)

Ensamble instrumental /Juan Carlos Zorzi

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor para piano y orquesta, op.29

Elsa Púppulo, piano

Orquesta Sinfónica Nacional / Gabriel Schmura

Grabado en el Auditorio de Belgrano el 6 de agosto de 1999

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)