Programación Miércoles 30 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Thomas Agergaard

Jive

This morning

Dino Saluzzi

Old house

Clint Holmes y la Diva Jazz Orchestra

Come fly with me

Smile

Luck be a lady

00.30

La Trasnoche Clásica

Camille Saint Saëns

Rapsodia morisca de la Suite Algeriana, op.60

Orquesta Sinfónica de Londres / Yondani Butt

Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41 Nº2

Cuarteto Melos

Igor Stravinsky

El canto del ruiseñor

Orquesta Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº5 en Fa sostenido mayor, op.15, Nº2

Maria João Pires, piano

Erich Wolfgang Korngold

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn

Joseph Haydn

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Heinrich Schütz

O Jesu, nomen dulce, SWV 308

Andreas Scholl, contratenor

Karl-Ernst Schröder, laúd

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Antonin Dvorák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Wolfgang Amadeus Mozart

A Cloé, K.524

Anne sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Alexander Scriabin

Cinco preludios para piano, op.74

Emili Gilels, piano

Ludwig van Beethoven

Septimino en Mi bemol mayor, op.20

Miembros del Octeto de la Filarmónica de Berlín

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Piotr Ilich Chaikovsky

Álbum para la juventud, op.39

Mijail Pletniev, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº5 en Fa mayor

Cuarteto Melos

Anton Arensky

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.54

Ilya Gringolts, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Ilan Volkovv

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Aurèle Nicolet, flauta;

Rocco Filippini, chelo;

Bruno Canino, piano

Gabriel Fauré

Barcarola para piano Nº2 en Sol mayor, op.41

Pascal Rogé, piano

06.00

Y la mañana va

Carl Maria von Weber

Invitación a la danza, op.65

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Joseph Haydn

Sonata para piano en si menor, Hoboken 16, Nro.32

Alfred Brendel, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta y continuo en Sol mayor, op.2, Nº6

Miembros de la Academia Claudio Monteverdi de Venecia

Samuel Wesley

Sinfonía en Si bemol mayor

London Mozart Player / Matthias Bamert

07.00



Johann Strauss (hijo)

Bienvenidos los millones, vals op.443

Orquesta de la Ópera Popular de Viena / Peter Falk

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete, cuerdas y continuo Nº1 en La mayor

Laszlo Horvath, clarinete

Orquesta de cámara Ferenc Erkel / Eszter Bedó

Emmanuel Chabrier

Capricho y Suite de valses

Pierre Barbizet, piano

Antonio Sarrier (compositor español que vivió entre 1725 y 1762)

Sinfonía en Re mayor

Sinfonieta de la Radio de Berlín / Jorge Velazco

08.00

Isabella Leonarda (compositora italiana, 1620-1704)

3 sonatas para violín y bajo continuo, op.16

Miembros de la Capella Strumentale de la Catedral de Novara

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Howard Ferguson

Sonata para piano en fa menor, op.8

Howard Shelley, piano

09.00

Antonio Vivaldi

Stabat Mater, Ryom 621

Marion Newman, contralto

Ensamble Aradia / Kevin Mallon

Jean Sibelius

Cinco piezas románticas para piano, op.101

Erik Tawaststjerna, piano

Georges Auric

Selección de la música para la película “La Bella y la Bestia”, del año 1946

Orquesta Sinfónica de Moscú / Adriano

10.00

Eugene d'Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Jörg Baumann, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Miltiades Caridis

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor, op.póstumo

Trío Bekova

Lennox Berkeley

Serenata para cuerdas, op.12

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

11.00

Los Caminos del Barroco

George Frideric Handel

Oda para el cumpleaños de la reina Ana, HWV 74

Judith Nelson, soprano

Shirley Minty, contralto

James Bowman, contratenor

David Thomas, bajo

Coro de la Christ Church Cathedral de Oxford

Academy of Ancient Music / Simon Preston

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº214: " ¡Suenen, timbales! ¡Resuenen, trompetas!", BWV 214

Els Bongers, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro Barroco de Amsterdam

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

12.00

El Clásico del Mediodía

Johann Sebastian Bach

Seis pequeños preludios para clave, BWV 933-938

Glenn Gould, piano

Johann Sebastian Bach

Seis preludios para clave del libro de Wilhelm Friedemann Bach, BWV924, 927, 926, 925, 928, 930

Glenn Gould, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº16 en Do mayor, K.545

Mitsuko Uchida, piano

Robert Schumann

Album para la juventud, op.68 (selección)

Angela Brownridge, piano

Béla Bartók

Selección de piezas del Microcosmos

Loránt Szücs, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Héctor Berlioz

“Romeo en la tumba de los Capuleto”, de la sinfonía dramática Romeo y Julieta, op.17

Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch

Edvard Grieg

Cuarteto en sol menor, op.37 (1876)

Cuarteto de Oslo

Jerónimo Giménez

Intermedio de la zarzuela La boda de Luis Alonso (1897)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Pablo Heras-Casado

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en el menor

Yundi Li, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Baldassare Galuppi

Sonata para dos violines y bajo continuo en Fa mayor

Ensamble L’Opera Stravagante

Antonín Dvořák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica Real / John Farrer

19.00

Louis Spohr

Seis canciones alemanas, op.154

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Nils-Erik Sparf, violín

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta; Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Franz Schubert

Cuarteto Nº11 en Mi mayor, D.353

Cuarteto Melos

20.00

La Gran Aldea (Suecia)

Melcher Melchers

Concierto para piano y orquesta Nº2, op.23 (1931)

Johan Ullén, piano

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Mats Rondin

Jacob Adolf Hägg

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.2, “Nórdica”

Orquesta Sinfónica de Gavleborg / Mats Liljefors

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Sergio Calligaris

Tres madrigales, op.13 (1979)

Maria Cecilia Rossetti, soprano

Sofia Mujametova, mezzosoprano

Antonio Amorosi, tenor

Sergio Calligaris, clave

Arturo Sacchetti, órgano y direción

Heitor Villa-Lobos

Bachiana Brasileira Nª4, para piano

Alma Petcherkjy, piano

Juan Vázquez

Zagaleja de lo verde y Soledad tengo de ti, villancicos

Anónimo

Alta reina soberana, villancicos

Juan Ponce

De la Resurrección, villancico

Anónimo

E la don don, villancico

Conjunto Pro Musica de Rosario / Cristián Hernán Larguía

Pablo Ortiz

Módica barbarie (2000)

Compañía Oblicua / Marcelo Delgado