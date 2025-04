Programación Miércoles 30 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Hakan Broström

Daphne

Forgotten memories

Tony Miceli

Easy living

Lucy Yeghiazaryan

Nobody else but me

That ole devil called love

Sweet pumpkin

00.30

La Trasnoche Clásica

Federico Mompou

Música callada Nº1 "Angélico"

Música callada Nº2 "Lento"

Música callada Nº27 "Lento molto"

Música callada Nº24

Arcadi Volodos, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en fa menor, BWV 1018

Monica Huggett, violín;

Ton Koopman, clave

Robert Schumann

Spanisches Liederspiel para voz y piano, op.138

Marlis Petersen, soprano;

Anke Vondung, mezzosoprano;

Werner Güra, tenor;

Konrad Jarnot, bajo.barítono;

Christoph Berner, piano

Francis Poulenc

Las ciervas. Suite

Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment

Max Bruch

Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Johannes Brahms

Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Handel, op.24

Claudio Arrau, piano

Edward Elgar

Falstaff. Estudio sinfónico en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº23 en Fa mayor, K.590

Cuarteto Alban Berg

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº1

Carlos Groisman, guitarra

Richard Strauss

Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op.28

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Marc-Antoine Charpentier

Tercera lección de tinieblas para el viernes santo, H.137

Kai Wessel, contratenor;

Christoph Prégardien, tenor;

Peter Kooy, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Coro Barroco de Amsterdam

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto de Oslo

Vincent D'Indy

Pequeña sonata, según la forma clásica, op.9

Michael Schäfer, piano

Claude Debussy

Scherzo para chelo y piano, L.26, Nº2

Jean-Guihen Queyras, chelo;

Alexandre Tharaud, piano

Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.64

Isaac Stern, violín

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

06.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Rapsodia húngara para orquesta Nº6 en Mi bemol mayor, "El carnaval de Pest"

Orquesta Sinfónica de Szeged, Hungría / Tamás Pál

Francesco Geminiani

Sonata para chelo y continuo en re menor, op.5, Nº2

Alison McGillivray, chelo

David McGuinness, clave

Eligio Quinteiro, guitarra alto

Joseph Coruch, chelo

Vitezslav Novák (compositor checo, 1870-1949)

Recuerdos para piano, op.6

Antonín Kubalek, piano

Howard Goodall (compositor ingles nacido en 1958)

Y el puente es el amor

Julian Lloyd Webber, chelo y dirección

Orquesta de Cámara de Inglaterra



07.00

Johann Strauss hijo

Obertura del ballet Cenicienta

Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Alexander Zemlinsky

Trío para clarinete, chelo y piano en re menor, op.3

Ernst Ottensamer, clarinete

Othmar Müller, chelo

Christopher Hinterhuber, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nro.22 en Mi bemol mayor, "El filósofo"

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

08.00



Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Mstislav Rostropovich, chelo

Sviatoslav Richter, piano



Hugo Alfven

Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Henri Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Isabelle van Keulen, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

09.00



Luca Marenzio (compositor italiano, 1553-1599)

Cruda amarili, madrigal a 5 voces

Ensamble Clement Janequin



Johann Nepomuk Hummel

11 estudios para piano, op.125

Danielle Laval, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Jacques Offenbach

Obertura y gran orquesta, de la ópera “Barbazul”

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

10.00

John Duarte (compositor y guitarrista inglés, 1919-2004)

Homenaje a Antonio Lauro

Antigoni Goni, guitarra

Samuel Zyman (compositor mexicano nacido en 1956)

Quinteto para vientos, cuerdas y piano

Miriam Conti, piano

Ensamble de Cámara de Chelsea

Antonin Dvorak

La rueca de oro, poema sinfónico op.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle

11.00

Los Caminos del Barroco

Giovanni Gabrieli

Motete a 8 voces “O Magnum Mysterium”

Sofia Vokalensemble / Bengt Ollén

Giovanni Gabrieli

Sonata pian´e forte

His Majesties Sagbutts and Cornetts / Peter Bassano

Giovanni Valentini

-Sonata a 5 en sol menor

-Sonata a 6 en Do mayor

-Sonata a 4 en sol menor, “enarmónica”

Ensemble Acronym

Heinrich Schütz

-Motete “Soy una recta vid”

-Motete “Santos sean los difuntos”

The Cambridge Singers / John Rutters

Hans Leo Hassler

Cinco motetes:

- “Solo Dios sea en las alturas”

- “Un niño nacido en Belén”

- “Ayúdenme a alabar al Señor”

- “Ven, Salvador de los paganos”

- “In dulci jubilo”

Peñalosa Ensemble

Mogens Pedersøn

Dos motetes:

-Alabaré al Señor

-Ahora pidamos al Espíritu Santo

Ars Nova / Bo Holten

12.00

El Clásico del Mediodía

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº2 en si menor, op.7, "La Campanella"

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Ludwig van Beethoven

Romanza para violín y orquesta Nº1 en Sol mayor, op.40

Romanza para violín y orquesta Nº2 en Fa mayor, op.50

Josef Suk, violín

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Pablo Sarasate

Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Nacional de Francia / Seiji Ozawa

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Romanticismo)

Franz Liszt

“Funerales”, de Armonías poéticas y religiosas (1848)

Krystian Zimerman, piano

Camille Saint-Saëns

Sinfonía N°3 en do menor, op.78, “Con órgano”

Orquesta de París / Paavo Järvi

Thierry Escaich, organ

Grabado en vivo en los Conciertos Proms, Londres, en 2013

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Albert Roussel

Concertino para chelo y orquesta, op.57

Frédéric Lodéon

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Laurent Petitgirard

Pieter Hellendaal

Gran concerto grosso Nº4 en Mi bemol mayor, op.3

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Franz Berwald

Trío Nº3 re menor

Ilonya Prunyi, piano

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

19.00

Claudio Monteverdi

Selección de la ópera L’Orfeo

Adriana Fernández, María Cristina Kiehr y Roberta Invernizzi, sopranos

Gloria Banditelli, mezzosoprano

Víctor Torres, barítono

Coro Antonio Il Verso

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

Heitor Villa-Lobos

Choros Nº1 para guitarra

Pepe Romero, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº4 en Do mayor, K.157, "Cuarteto Milán Nº3"

Cuarteto Festetics

Frédéric Chopin

Fantasía sobre melodías polacas para piano y orquesta, en La mayor, op.13

Jan Lisiecki, piano

Orquesta NDR de la Elbphilharmonie / Krzysztof Urbanski

20.00

La Gran Aldea (Holanda)

Jan Van Gilse

Quinto movimiento de la Sinfonía Nº3 en Re mayor, “Elevación”

Aile Asszonyi, soprano

Orquesta Sinfónica de Holanda / David Porcelijn

Johannes Bernardus van Bree (1801-1857)

Cuarteto para cuerdas Nro.2 en la menor

Cuarteto de cuerdas de Utrecht

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Tarquinio Merula

Con la lira del amor

Ignatio Donati

O Gloriosa Domina

Adriana Fernández, soprano

Ensamble Saqueboutiers

Luis Gianneo

Sonata para violín y piano (1935)

Brunilda Gianneo, violín

Edith Murano, piano

Osvaldo Golijov (1960)

Last Round (versión para orquesta) (1996)

Orquesta de Cleveland / Franz Welser-Möst