Programación Miércoles 3 de Septiembre

Harold Land

Compulsion

West Coast Blues

Jean Luc Ponty

Point of no return

Midnight Serenaders

St.Louis Blues

The way you woo me

Federico Mompou

Impresiones íntimas

Alicia de Larrocha, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003

Shlomo Mintz, violín

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Maurice Ravel

Vocalise-estudio en forma de habanera

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

John Jenkins

Consort para viola-lira en Do mayor, "las seis campanas"

The Parley of instruments / Peter Holman

Felix Mendelssohn

Cuarteto en Mi bemol mayor, sin opus

Cuarteto Melos

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº2 en re menor

René Clemencic, flauta dulce

Vilmos Stadler, flauta dulce bajo

András Kecskés, laúd

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en si menor, K.540

Mitsuko Uchida, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Franz Liszt

Armonías poéticas y religiosas, S.173

Claudio Arrau, piano

Fernando Sor

Recuerdo de amistad, fantasía op.46

Jeffrey McFadden, guitarra

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe

Thea King, clarinete

Robin O'Neill, fagot

Orlando Gibbons

Dos fantasías a 4 "para el gran contrabajo", Nº1 y Nº2

The Parley of instruments / Peter Holman

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº50 en Re mayor, Hob.XVI:37

Alfred Brendel, piano

Aaron Copland

Tres bosquejos latinoamericanos

Orquesta de Cámara Orpheus

Biagio Marini

Sonata Nº3, "Variada"

Convivium Ensamble

Franz Schubert

Momentos musicales para piano, D.780

Daniel Barenboim, piano

Henry Purcell

Bonduca o la heroína británica, Z.594

The Parley of Instruments / Peter Holman

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

Karl Goldmark

Obertura de la ópera “Merlín”

National Philharmonic Orchestra / Kurt Herbert Adler

Frederic Chopin

Tres valses para piano, op.64: Nº1 en Re bemol mayor, Nº2 en do sostenido menor y Nº3 en La bemol mayor

Claudio Arrau, piano

Giuseppe Tartini

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Alexis Kossenko, flauta y dirección

Orquesta “Les Ambassadeurs”

Boris Blacher (compositor alemán, 1903-1975)

Variaciones sobre un tema de Paganini, op.26

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Maurice Ravel

Minué antiguo (transcripción para orquesta)

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Francis Poulenc

Sonata para oboe y piano, op.185

Nicholas Daniel, oboe

Julius Drake, piano

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra, chelo y clave en Re mayor, Nº3 de “El arte de tocar la guitarra”

Lászlo Szendrey-Karper, guitarra

Ede Banda, chelo

János Sebestyén, clave

Fartein Valen (compositor noruego, 1887-1952)

Sinfonía Nº3, op.41

Orquesta Filarmónica de Bergen / Aldo Ceccato

Felix Mendelssohn

Concierto Nº1 para piano y orquesta en sol menor, op.25

James Johnson, piano

Royal Philharmonic Orchestra / Paul Freeman

Gaetano Donizetti

“Ô mon Fernand” de la ópera La favorita

Elina Garanča, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica del Teatro Comunale de Bolonia / Yves Abel

Zoltán Kodály

Dúo para violín y chelo, op.7

Jaen-Jacques Kantorow, violin

Mari Fujiwara, chelo

Ottorino Respighi

Tríptico Botticelliano, para pequeña orquesta

Orquesta Filarmónica Real de Lieja / John Neschling

Albert Ketelbey

Cinco piezas para piano: En el bosque, Impromptu, Pensamiento fantástico, Reflexiones y Danza del espejo

Rosemary Tuck, piano

Jacques-Martin Hotteterre

Suite para dos flautas y bajo continuo Nº2, op.4

Jean-François Bouges, flauta

Philippe Pierlot, viola da gamba

Yasuko Uyama-Bouvard, clave

George Enescu

Isis, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de la Radio Alemana de Saarbrücken / Peter Ruzicka

Cecile Chaminade

Trío Nº2 en la menor, op.34

Trío Tzigane

Friedrich Hollaender

The liar’s song

Ute Lemper

Ensamble Matrix / Robert Ziegler

Johann Hermann Schein

Suite Nº1 del Banchetto Musicale

Six Chordae Consort of Viols

Michel Richard Delalande

Suite Nº1 de las “Sinfonies pour les soupers du roy” o “Sinfonías para las cenas del Rey”

Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Georg Philipp Telemann

Selección de la suite en mi menor de la Tafelmusik para 2 flautas, cuerdas y bajo continuo

Musica Amphion / Pieter-Jan Belder

Ludwig van Beethoven

Variaciones para piano sobre un tema de Diabelli, op.120

Daniel Barenboim, piano

Johann Strauss II

Vals del emperador, op.437 (1889)

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Edvard Grieg

Cuarteto en Fa mayor (inconcluso) (1891)

Cuarteto de Noruega

Richard Strauss

Burlesca en re menor para piano y orquesta (1886)

Martha Argerich, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Grabado en vivo en la Philarmonie de Berlín el 31 de diciembre de 1992

Piotr Ilich Chaikovsky

Francesca da Rimini, fantasía orquestal op.32

Orquesta dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio Pappano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, "Aurora"

Cuarteto Amadeus

José Serebrier

Momento psicológico

Michael Guttman, violín

Orquesta Filarmónica Real / José Serebrier

Gioachino Rossini

Escena del 2º acto de la ópera Eduardo y Cristina

Franco Fagioli, contratenor

Coro y Orquesta Armonia Atenea / George Perrou

Carl Loewe

La primavera, un poema sinfónico en forma de sonata, op.47

Cord Garben, piano

George Frideric Handel

Concierto para dos grupos de viento y orquesta en Fa mayor

Zdenek Tylsar y Bedrich Tylsar, cornos

Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar

Marion Bauer

Concierto para piano y orquesta, op.36, “American Youth” (1943)

Diana Ambache, piano

Ambache Chamber Orchestra / Diana Ambache

André Previn

Primera escena del primer acto de la ópera Un tranvía llamado Deseo

Renée Fleming, soprano

Elizabeth Futral, soprano

Judith Forst, mezzosoprano

Anthony Dean Griffey, tenor

Rodney Gilfry, barítono

Orquesta de la Ópera de San Francisco / André Previn

Samuel Barber

Música de verano para quinteto de vientos, op.31

Quinteto de Vientos de Bergen

George Gerswin

Liza

Angela Brownridge, piano

George Frideric Handel

Esther, oratorio, HWV50

Patrizia Kwella y Emma Kirkby, sopranos

Anthony Rolfe Johnson, Ian Partridge, Paul Elliott, Andrew King, tenores

Drew Minter, contratenor

Coro de Niños de la Catedral de Westminster

Amilcare Ponchielli

Danza de las horas, de la ópera La Gioconda

Orquesta del Estado de Dresde / Silvio Varviso

Celina Kohan de Scher

Sinfonía N°2 (1983).

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Alberto Balzanelli

Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 17 de noviembre de 1983

Johannes Brahms

Sonata N°1 para violín y piano en Sol mayor, op.78

Nicolás Chumachenco violín

Daniel Levy, piano

Pablo Araya

Alaxpacha, para clarinete bajo

Eduardo Spinelli, clarinete bajo