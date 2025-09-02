Programación Miércoles 3 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Harold Land
Compulsion
West Coast Blues
Jean Luc Ponty
Point of no return
Midnight Serenaders
St.Louis Blues
The way you woo me
00.30
La Trasnoche Clásica
Federico Mompou
Impresiones íntimas
Alicia de Larrocha, piano
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003
Shlomo Mintz, violín
Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati
Maurice Ravel
Vocalise-estudio en forma de habanera
Jessye Norman, soprano
Geoffrey Parsons, piano
John Jenkins
Consort para viola-lira en Do mayor, "las seis campanas"
The Parley of instruments / Peter Holman
Felix Mendelssohn
Cuarteto en Mi bemol mayor, sin opus
Cuarteto Melos
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº2 en re menor
René Clemencic, flauta dulce
Vilmos Stadler, flauta dulce bajo
András Kecskés, laúd
Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio para piano en si menor, K.540
Mitsuko Uchida, piano
Darius Milhaud
Sinfonía Nº2, op.57
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Franz Liszt
Armonías poéticas y religiosas, S.173
Claudio Arrau, piano
Fernando Sor
Recuerdo de amistad, fantasía op.46
Jeffrey McFadden, guitarra
Heitor Villa-Lobos
Trío para oboe, clarinete y fagot
Neil Black, oboe
Thea King, clarinete
Robin O'Neill, fagot
Orlando Gibbons
Dos fantasías a 4 "para el gran contrabajo", Nº1 y Nº2
The Parley of instruments / Peter Holman
Alma Schindler Mahler
Cuatro canciones para voz y piano
Isabel Lippitz, soprano
Barbara Heller, piano
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº50 en Re mayor, Hob.XVI:37
Alfred Brendel, piano
Aaron Copland
Tres bosquejos latinoamericanos
Orquesta de Cámara Orpheus
Biagio Marini
Sonata Nº3, "Variada"
Convivium Ensamble
Franz Schubert
Momentos musicales para piano, D.780
Daniel Barenboim, piano
Henry Purcell
Bonduca o la heroína británica, Z.594
The Parley of Instruments / Peter Holman
Louis Spohr
Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52
Herrmann Klemeyer, flauta;
Hans Schönberger, clarinete;
Olaf Klamand, corno;
Josef Peters, fagot,
Wolfgang Sawallisch, piano
06.00
Y la mañana va
Karl Goldmark
Obertura de la ópera “Merlín”
National Philharmonic Orchestra / Kurt Herbert Adler
Frederic Chopin
Tres valses para piano, op.64: Nº1 en Re bemol mayor, Nº2 en do sostenido menor y Nº3 en La bemol mayor
Claudio Arrau, piano
Giuseppe Tartini
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Alexis Kossenko, flauta y dirección
Orquesta “Les Ambassadeurs”
Boris Blacher (compositor alemán, 1903-1975)
Variaciones sobre un tema de Paganini, op.26
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti
07.00
Maurice Ravel
Minué antiguo (transcripción para orquesta)
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Francis Poulenc
Sonata para oboe y piano, op.185
Nicholas Daniel, oboe
Julius Drake, piano
Francesco Geminiani
Sonata para guitarra, chelo y clave en Re mayor, Nº3 de “El arte de tocar la guitarra”
Lászlo Szendrey-Karper, guitarra
Ede Banda, chelo
János Sebestyén, clave
Fartein Valen (compositor noruego, 1887-1952)
Sinfonía Nº3, op.41
Orquesta Filarmónica de Bergen / Aldo Ceccato
08.00
Felix Mendelssohn
Concierto Nº1 para piano y orquesta en sol menor, op.25
James Johnson, piano
Royal Philharmonic Orchestra / Paul Freeman
Gaetano Donizetti
“Ô mon Fernand” de la ópera La favorita
Elina Garanča, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica del Teatro Comunale de Bolonia / Yves Abel
Zoltán Kodály
Dúo para violín y chelo, op.7
Jaen-Jacques Kantorow, violin
Mari Fujiwara, chelo
09.00
Ottorino Respighi
Tríptico Botticelliano, para pequeña orquesta
Orquesta Filarmónica Real de Lieja / John Neschling
Albert Ketelbey
Cinco piezas para piano: En el bosque, Impromptu, Pensamiento fantástico, Reflexiones y Danza del espejo
Rosemary Tuck, piano
Jacques-Martin Hotteterre
Suite para dos flautas y bajo continuo Nº2, op.4
Jean-François Bouges, flauta
Philippe Pierlot, viola da gamba
Yasuko Uyama-Bouvard, clave
10.00
George Enescu
Isis, poema sinfónico
Orquesta Filarmónica de la Radio Alemana de Saarbrücken / Peter Ruzicka
Cecile Chaminade
Trío Nº2 en la menor, op.34
Trío Tzigane
Friedrich Hollaender
The liar’s song
Ute Lemper
Ensamble Matrix / Robert Ziegler
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Hermann Schein
Suite Nº1 del Banchetto Musicale
Six Chordae Consort of Viols
Michel Richard Delalande
Suite Nº1 de las “Sinfonies pour les soupers du roy” o “Sinfonías para las cenas del Rey”
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre
Georg Philipp Telemann
Selección de la suite en mi menor de la Tafelmusik para 2 flautas, cuerdas y bajo continuo
Musica Amphion / Pieter-Jan Belder
12.00
El Clásico del Mediodía
Ludwig van Beethoven
Variaciones para piano sobre un tema de Diabelli, op.120
Daniel Barenboim, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Johann Strauss II
Vals del emperador, op.437 (1889)
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
Edvard Grieg
Cuarteto en Fa mayor (inconcluso) (1891)
Cuarteto de Noruega
Richard Strauss
Burlesca en re menor para piano y orquesta (1886)
Martha Argerich, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Grabado en vivo en la Philarmonie de Berlín el 31 de diciembre de 1992
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Piotr Ilich Chaikovsky
Francesca da Rimini, fantasía orquestal op.32
Orquesta dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Antonio Pappano
Joseph Haydn
Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, "Aurora"
Cuarteto Amadeus
José Serebrier
Momento psicológico
Michael Guttman, violín
Orquesta Filarmónica Real / José Serebrier
19.00
Gioachino Rossini
Escena del 2º acto de la ópera Eduardo y Cristina
Franco Fagioli, contratenor
Coro y Orquesta Armonia Atenea / George Perrou
Carl Loewe
La primavera, un poema sinfónico en forma de sonata, op.47
Cord Garben, piano
George Frideric Handel
Concierto para dos grupos de viento y orquesta en Fa mayor
Zdenek Tylsar y Bedrich Tylsar, cornos
Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar
20.00
La Gran Aldea (Estados Unidos)
Marion Bauer
Concierto para piano y orquesta, op.36, “American Youth” (1943)
Diana Ambache, piano
Ambache Chamber Orchestra / Diana Ambache
André Previn
Primera escena del primer acto de la ópera Un tranvía llamado Deseo
Renée Fleming, soprano
Elizabeth Futral, soprano
Judith Forst, mezzosoprano
Anthony Dean Griffey, tenor
Rodney Gilfry, barítono
Orquesta de la Ópera de San Francisco / André Previn
Samuel Barber
Música de verano para quinteto de vientos, op.31
Quinteto de Vientos de Bergen
George Gerswin
Liza
Angela Brownridge, piano
21.00
Música Nocturna
George Frideric Handel
Esther, oratorio, HWV50
Patrizia Kwella y Emma Kirkby, sopranos
Anthony Rolfe Johnson, Ian Partridge, Paul Elliott, Andrew King, tenores
Drew Minter, contratenor
Coro de Niños de la Catedral de Westminster
22.30
Amilcare Ponchielli
Danza de las horas, de la ópera La Gioconda
Orquesta del Estado de Dresde / Silvio Varviso
23.00
Industria Nacional
Celina Kohan de Scher
Sinfonía N°2 (1983).
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Alberto Balzanelli
Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 17 de noviembre de 1983
Johannes Brahms
Sonata N°1 para violín y piano en Sol mayor, op.78
Nicolás Chumachenco violín
Daniel Levy, piano
Pablo Araya
Alaxpacha, para clarinete bajo
Eduardo Spinelli, clarinete bajo