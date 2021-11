Programación Miércoles 3 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Miles Davis

Pfrancing

Drad dog

The Rippingtons

Spice roule

Karen Marguth

It’s all right with me

Blues my naughty sweetie gives to me

Baby, what’s your alibi

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Clara Schumann

Trío en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

Dmitri Shostakovich

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Sol mayor, op.126

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Filarmónica de Munich / Marc Albrecht

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Murray Perahia, piano

Johann Joachim Quanta

Concierto para flauta y orquesta en sol menor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Aaron Copland

Sinfonía Nº1

Orquesta Nacional de Francia / Aaron Copland

Ludwig van Beethoven

Trío Nº7 en Si bemol mayor, op.97, "Trío Archiduque"

Trío Beaux Arts

Claude Debussy

Suite bergamasque, L.75. Mov.IV: Claro de Luna

Philippe Entremont, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

07.00

Y la mañana va

Gustav Albert Lortzing

Obertura de El Armero

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Alfred Walter

Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

John Miller, fagot

St. Mary’s Chamber Players / Neville Marriner

Dmitri Shostakovich

Trío Nº1 en mi menor, op.67

Trío Grieg

Alessandro Rolla

Sinfonía en Re mayor

Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

Anton Reicha

Variaciones para dos flautas en Re mayor, op.20

Toke Christiansen y Henrik Svitzer, flautas

Arthur Bliss

Música para cuerdas

Northern Sinfonia / Richard Hickox

Scott Joplin

Tres rags: “Magnetic Rag”, “The strenuous life” y “The entertainer”

Itzhak Perlman, violín

André Previn, piano

Franz Schubert

Entreacto y Ballet, de “Rosamunda”

Orquesta de St.John Smith Square / John Lubbock

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Midori, violín

Robert McDonald, piano

Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “Paganini”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Nicolas Altstaedt, chelo y dirección

Orquesta de Cámara del Concertgebouw

Grabación en vivo realizada en Amsterdam, el 29 de mayo de 2016

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Jean Sibelius

Suite campestre, op.98b

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)