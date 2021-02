Programación Miércoles 3 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Zoot Sims

I cried for you

Easy living

You’re my thrill

Allan Holdsworth

The sixteen men of Tain

Jeremy Davenport

A beatiful friendship

You are the one for me

01.30

La trasnoche de La 96.7

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

2.30

Piotr Ilych Chaikowsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Sergei Rachmaninov

Cuatro preludios para piano, op.32

Lilya Zilberstein, piano

Gabriel Fauré

Canción de amor, op.27, Nº1 y El hada de la canción, op.27, Nº2

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

Carl Reinecke

Sonata para flauta y piano op.167,”Undine”

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano.

Giovanni Bottesini

Gran concierto para contrabajo y orquesta en fa sostenido menor

Thomas Martin, contrabajo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Julian Bream, guitarra

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Fa mayor, Hob.13 Nº3

Philippe Entremont, piano y dirección

Orquesta de Cámara de Viena

Georges Enescu

Dos intermedios para cuerdas

Orquesta de Cámara de Lausana / Lawrence Foster

Claude Debussy

Tres nocturnos

Coro femenino y Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23

Arthur Grumiaux, violín

Clara Haskil, piano

John Cristopher Pepusch

Sinfonía de cámara en re menor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25

Csilla Szabó, piano

Péter Komlós, violín

Géza Németh, viola

Károly Botvay, chelo

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

07.00

Y la mañana va

Lars-Erik Larsson

Obertura de “Las horas del día”

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Michael Haydn

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Baiba Skride, violín

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Hakon Austbo, piano

Jean Philippe Rameau

Suite de la ópera “Dardanus”

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

Antonin Dvorak

Cuarteto para cuerdas Nº9 en re menor, op.34

Cuarteto Chilingirian

Manuel de Falla

7 Canciones populares españolas

Victoria de los Angeles, soprano

Gonzalo Soriano, piano.

Arnold Bax

Balada del Norte Nº1

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Robert Schumann

Trío Nº1 en re menor, op.63

Leif Ove Andsnes, piano

Christian Tetzlaff, violín

Tanja Tetzlaff, chelo

Dag Wirén (compositor sueco, 1905-1986)

Sinfonía Nº3, op.20

Orquesta Sinfónica de Norrköping / Thomas Dausgaard

François Couperin

Ordre Nº4, “La piamontesa”, para dos violines y bajo continuo

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Sergei Prokofiev

Ocho piezas para piano de “Romeo y Julieta”, op.75

Boris Berman, piano

Giovanni Bottesini

Gran dúo concertante para violín, contrabajo y orquesta en fa sostenido menor

José-Luis Garcia, violín

Thomas Martin, contrabajo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Feria de Antigüedades (Susana Antón)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)