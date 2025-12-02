Programación Miércoles 3 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Belmondo Quintet
Jpa
Tchounet
Jimmy Smith
Lonesome road
Blue Lou
Keely Smith
When you’re smiling
Palm Springs jump
Kansas City
00.30
La Trasnoche Clásica
Federico Mompou
Impresiones íntimas
Alicia de Larrocha, piano
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003
Shlomo Mintz, violín
Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati
Maurice Ravel
Vocalise-estudio en forma de habanera
Jessye Norman, soprano
Geoffrey Parsons, piano
John Jenkins
Consort para viola-lira en Do mayor, "las seis campanas"
The Parley of instruments / Peter Holman
Felix Mendelssohn
Cuarteto en Mi bemol mayor, sin opus
Cuarteto Melos
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y continuo Nº2 en re menor
René Clemencic, flauta dulce
Vilmos Stadler, flauta dulce bajo
András Kecskés, laúd
Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio para piano en si menor, K.540
Mitsuko Uchida, piano
Darius Milhaud
Sinfonía Nº2, op.57
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Franz Liszt
Armonías poéticas y religiosas, S.173
Claudio Arrau, piano
Fernando Sor
Recuerdo de amistad, fantasía op.46
Jeffrey McFadden, guitarra
Heitor Villa-Lobos
Trío para oboe, clarinete y fagot
Neil Black, oboe
Thea King, clarinete
Robin O'Neill, fagot
Orlando Gibbons
Dos fantasías a 4 "para el gran contrabajo", Nº1 y Nº2
The Parley of instruments / Peter Holman
Alma Schindler Mahler
Cuatro canciones para voz y piano
Isabel Lippitz, soprano
Barbara Heller, piano
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº50 en Re mayor, Hob.XVI:37
Alfred Brendel, piano
Aaron Copland
Tres bosquejos latinoamericanos
Orquesta de Cámara Orpheus
Biagio Marini
Sonata Nº3, "Variada"
Convivium Ensamble
Franz Schubert
Momentos musicales para piano, D.780
Daniel Barenboim, piano
Henry Purcell
Bonduca o la heroína británica, Z.594
The Parley of Instruments / Peter Holman
Louis Spohr
Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52
Herrmann Klemeyer, flauta;
Hans Schönberger, clarinete;
Olaf Klamand, corno;
Josef Peters, fagot,
Wolfgang Sawallisch, piano
06.00
Y la mañana va
Enrique Granados
Romántica, danza española Nº9. Arreglo para metales de Eric Crees
Ensamble London Brass / Eric Crees
Joseph Haydn
Cuarteto para cuerdas re menor, op.76, N2
Cuarteto Amadeus
Franz Liszt
Estudio de ejecución trascendental en La bemol mayor, Searle 139, Nº9 "Ricordanza"
Claudio Arrau, piano
Paul Constantinescu (compositor rumano, que vivió entre 1909 y 1963)
“La balada del bandido”, para chelo y orquesta
Alexandra Gutu, chelo
Orquesta Filarmónica "Banatul" de Timisoara / Remus Georgescu
07.00
Johann Strauss hijo
Obertura de la opereta Una noche en Venecia
Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek
Antonio Vivaldi
Sonata para dos violines y bajo continuo Nº8 en re menor, Ryom 64
Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº8 en Sol mayor, op.30, Nº3
Anne-Sophie Mutter, violín
Lambert Orkis, piano
Edward Elgar
Música armoniosa para quinteto de vientos Nº2
Ensamble Athena
08.00
Cecile Chaminade
Cinco piezas breves
Mark Viner, piano
Heitor Villa Lobos
Fantasía para chelo y orquesta
Janos Starker, chelo
Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho
François Couperin
Concierto Real Nº3
Thomas Brandis, violín
Aurèle Nicolet, flauta
Heinz Holliger, oboe
Manfred Sax, fagot
Josef Ulsamer, viola da gamba
Christiane Jacottet, clave
09.00
Benjamin Britten
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.15
Baiba Skride, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Marin ALsop
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333
Ingolf Wunder, piano
10.00
Johann Christoph Bach
“Ah, si yo tuviera suficiente agua”, cantata
Magdalena Kozená, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Ernö Dohnányi
Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10
The Nash Ensemble
Aarre Merikanto (compositor finlandés, 1893-1958)
Sinfonía Nº3
Orquesta Filarmónica de Turku, Finlandia / Petri Sakari
11.00
Los Caminos del Barroco
Georg Philipp Telemann 1728
Obertura burlesca en re menor, TWV 32:2
Andreas Staier, harpsichord
Georg Philipp Telemann
Suite en Re mayor (“Gulliver”) para dos violines
Andrew Manze y Caroline Balding, violins
Georg Philipp Telemann
Sonata para viola da gamba sola sin clavecín
Pavel Serbin, viola da gamba
Georg Philipp Telemann
Suite en sol menor para violín y bajo continuo
Stephan Schardt, violín
Elizabeth Wand, cello
Sonja Kemnitzer, clavecín
Johann Valentin Görner
Trouble-Fête (Aguafiestas)
Janine Johnson, clavecín
Johann Valentin Görner
Pasacalle en si menor
Maurizio Machella, órgano
Johann Georg Pisendel
Giga para violín solo, de su sonata en la menor
Amandine Beyer, violín
12.00
El Clásico del Mediodía
Robert Schumann
Kreisleriana, op.16
Martha Argerich, piano
Robert Schumann
Amor y vida de mujer, op.42
Miah Persson, soprano
Joseph Breinl, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Richard Strauss
Sinfonía doméstica, op.53 (1903)
Orquesta Filarmónica de Viena / Lorin Maazel
Richard Strauss
Mañana, op.27, Nº4 (1894)
Barbara Bonney, soprano
Malcolm Martineau, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Jean-Philippe Rameau
Suite de la ópera Hippolyte et Aricie
Les Arts Florissants / William Christie
Athos Palma
Sonata para violín y piano
Pablo Saraví, violín
Dora Castro, piano
Charles Gounod
"Ah! Je veux vivre" de la ópera Romeo y Julieta
Nino Machaidze, soprano
Orquesta del Teatro Comunal de Bolonia / Michele Mariotti
19.00
Carl Ditters von Dittersdorf
Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor
Ödön Rácz, contrabajo
Orquesta de Cámara Franz Liszt
Edvard Grieg
Cuarteto Nº2 en Fa mayor (inconcluso)
Cuarteto de Noruega
Ralph Vaughan Williams
Suite de canciones folklóricas inglesas para banda militar
Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick
Gioachino Rossini
Andantino sostenuto en fa sostenido menor
Jeffrey Swann, piano
20.00
La Gran Aldea (Polonia)
Adam Jarzębski
Selección de los conciertos a tres voces
Ensamble instrumental dirigido por Lucy van Dael
Romuald Twardowski
Concierto para chelo y orquesta
Tomasz Strahl, chelo
Orquesta Juvenil de Polonia “Frédéric Chopin” / Sławek Adam Wróblewski
Miłosz Magin (1929 – 1999)
Imágenes de Polonia
Lívia Rév, piano
21.00
Industria Nacional
Juan Bautista Alberdi
Minué “Figarillo”, Vals en Fa mayor, Minué “La ausencia”,
Vals en Si bemol mayor y Minué en Si bemol mayor
Alfredo Corral, piano
Marcelo Koc
Concierto para viola y orquesta (1983)
Marcela Magin, viola
Orquesta Sinfónica Nacional / Andrés Spiller
Lía Uriarte Rebaudi
Andante en Si bemol para clarinete y chelo (2009)
Fabiana Israel, clarinete
Pablo García, chelo
Leo Sujatovich
Sueños y deseos (2010)
Víctor Hugo Villena, bandoneón
Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Christophe Mangou
23.00
Complemento musical