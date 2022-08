Programación Miércoles 3 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Tom Harrell

The fast

Blue

Allan Holdsworth

Funnels

Tok Tok Tok

Monkey see and monkey do

Straighten up and fly right

01.30

La trasnoche de La 96.7

01.30

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº5 en Mi bemol mayor, op.44, Nº3

Cuarteto Melos

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº109 en Mi bemol mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Zoltán Kodály

Háry János. Suite

Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda / Antal Dorati

Shoulder-Blade Dance

De autor anónimo

Camerata Hungarica / László Czidra

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Johann Sebastian Bach

Pequeños preludios para teclado en re menor, BWV 926, en Fa mayor, BWV 927, en sol menor, BWV 930, en Fa mayor, BWV 928, de los Pequeños preludios del libro para W.F.Bach

Maria Tipo, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Marcha eslava en si bemol menor para orquesta, op.31

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ástor Piazzolla

Tango suíte

Marcela Sfriso, guitarra;

Walter Ujaldón, guitarra

Joseph Haydn

Sinfonía Nº104 en Re mayor, Hob.I:104, "Londres"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

07.00

Y la mañana va

Enrique Granados

Romántica, danza española Nº9. Arreglo para metales de Eric Crees

Ensamble London Brass / Eric Crees

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3

Cuarteto Tatrai

Franz Liszt

Estudio de ejecución trascendental en La bemol mayor, Searle 139, Nº9 "Ricordanza"

Claudio Arrau, piano

Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Hilary Hahn, violín

Orquesta Filarmónica de Radio France / Mikko Franck

08.00

George Frideric Handel

Concerto grosso en si menor, op.6, Nº12

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ernest Bloch

Visiones y profecías para piano

István Kassai, piano

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano

Akashi Ochi, mandolina

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

09.00

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº2 en re menor, op.14

Natalia Andreeva, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº33 en Si bemol mayor, K.319

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

André Jolivet

Concierto para trompeta y orquesta Nº2

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen

10.00

Vicente Martín y Soler (compositor español, 1754-1806)

Sinfonía y escenas 1 y 2 del Acto I de la ópera bufa “La capricciosa corretta”

Enrique Baquerizo, barítono

Emiliano González Toro, tenor

Katia Velletaz y Raffaella Milanesi, sopranos

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset, pianoforte y dirección

Bohuslav Martinu

Fantasía y tocata

Giorgio Koukl, piano

Ludwig van Beethoven

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor, op.71

Ensamble de vientos de la Filarmónica de la República Checa

Música en Red

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Industria Nacional

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Bandas en Escena (Hernán Aranda & Iván Barrios)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)