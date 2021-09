Programación Miércoles 29 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)

01.00

Trasnoche Jazz

Duke Pearson

Minor mishap

Lex

Trio of Doom

Dark prince

Continuum

Wanda Sá

Discussao

So me fez bem

Consolacao

01.30

La trasnoche de La 96.7

Sesionistas (Miguel Tallarita)

02.30

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

03.30

Ludwig van Beethoven

Trío Nº11 en Sol mayor, variaciones sobre una canción de Wenzel Muller, op.121ª

Isaac Stern, violín;

Leonard Rose, chelo;

Eugene Istomin, piano

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83

Nelson Freire, piano

Orquesta de Gewandhaus de Leipzig / Riccardo Chailly

Arnold Bax

Quinteto para oboe y cuerdas

Pamela Woods, oboe

Cuarteto Audubon

Leo Brouwer

Canción de cuna (arreglo sobre canción tradicional)

Silvia Costanzo, guitarra

Alejandro García Catarla

Tres danzas cubanas

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Sergei Rachmaninov

Sinfonía Nº3 en la menor, op.44

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Vladimir Ashkenazy

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

07.00

Y la mañana va

Manuel de Falla

Interludio y danza de “La vida breve”

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Edvard Grieg

Sonata en mi menor, op.7

Geir Henning Braaten, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.6, Nº1, Ryom 324

Pina Carmirelli, violín

I Musici

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Cesar Franck

Sonata para violín y piano en La mayor

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Leo Weiner (compositor húngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº52 en Mi bemol mayorRe mayor, Hob.16

Alfred Brendel, piano

Oscar Fetrás

Reminiscencias de la ópera “Aída” de Verdi (arreglo para orquesta de salón de Walter Görgel)

Orquesta de Salón de Colonia

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Alma Schindler Mahler

Dos canciones para voz y piano: “La felicidad del bosque” y “Canción de la cosecha”

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Música en red (micro)

11.00

Organística (Matías Sagrera)

12.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

22.00

Siete Notas (Calenna Garba)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)