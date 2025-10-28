Programación Miércoles 29 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Dizzy Gillespie y Roy Eldridge
Algo bueno
Sometimes I’m happy
Arne Jansen
Still learning
Elsie Nouvel
Throw it away
Detour ahead
00.30
La Trasnoche Clásica
Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi
Wolfgang Amadeus Mozart
Variaciones para violín y piano sobre la canción "Au bor d'une fontaine", K.359
Variaciones para violín y piano sobre la canción "Helàs, j'ai perdu mon amant", K.360
Itzhak Perlman, violín
Daniel Barenboim, piano
Robert Schumann
Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22
Murray Perahia, piano
Sergei Prokofiev
Sinfonía concertante para chelo y orquesta, op.125
Gautier Capuçon, chelo
Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
César Franck
Sinfonía en re menor, M.48
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel
Pietro Antonio Locatelli
Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan
Claude Debussy
Dos arabesques para piano, L.66
Philippe Entremont, piano
Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.3
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giurana, viola
Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Maurizio Pollini, piano
Josef Fiala
Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor
Ingo Goritzki, oboe
Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski
Felix Mendelssohn
Sonata para violín y piano en Fa mayor
Shlomo Mintz, violín;
Paul Ostrovsky, piano
06.00
Y la mañana va
Dmitri Shostakovich
Introducción y danza, de la suite de El Tabano, op.97
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Richard Strauss
Dos piezas para piano, op.3
Glenn Gould, piano
Nicholas Charles Bochsa (artista y compositor francés, que vivió entre 1789 y 1856)
Concierto para arpa y orquesta Nº1 en re menor, op.15
Lily Laskine, arpa
Orquesta de la Asociación de Conciertos Lamoureux / Jean-Baptiste Mari
07.00
Jean Françaix
Obertura anacreóntica
Orquesta del Ulster / Thierry Fischer
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, K.281
Maria João Pires, piano
Heinrich Franz von Biber
Partita Nro.7, de “Harmonia Artificioso Ariosa”
The Rare Fruits Council
Alexander Borodin
Danzas polovtsianas de “El príncipe Igor” (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)
Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev
08.00
Johann Baptist Vanhal
Concierto para fagot y orquesta en Do mayor
John Miller, fagot
St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner
Edvard Grieg
Piezas para piano según canciones originales, vol.1, op.41
Eva Knardahl, piano
Giuseppe Valentini
Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
09.00
Alexander Zemlinsky
Cuarteto para cuerdas Nº2, op.15
Cuarteto Brodsky
Michael Tippett
Pequeña música para cuerdas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
10.00
Federico Mompou
Suite compostelana para guitarra
Andrés Segovia, guitarra
Johann Schobert
Trío en Fa mayor, op.16, Nº4
Luciano Sgrizzi, fortepiano
Chiara Banchini, violín
Philipp Bosbach, chelo
Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
11.00
Los Caminos del Barroco
Heinrich Ignaz Franz von Biber
Missa salisburgensis
Coro Barroco de Ámsterdam
Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman
12.00
El Clásico del Mediodía
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano N°1 en mi menor, op.38
Sol Gabetta, chelo;
Hélène Grimaud, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Yo-Yo Ma, chelo
Emanuel Ax, piano
Frédéric Chopin
Introducción y polonesa brillante para chelo y piano en Do mayor, op.3
Edgar Moreau, chelo
Pierre-Yves Hodique, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Romanticismo)
Franz Liszt
Oh querido, mientras puedas amar, canción
Brigitte Fassbaender, mezzosoprano
Jean-Yves Thibaudet, piano
Franz Liszt
Sueño de amor N°3, para piano
Daniel Barenboim, piano
Franz Liszt
Soneto 104 de Petrarca
Murray Perahia, piano
Franz Liszt
“Paz no encentro”. Soneto 104 de Petrarca
Diana Damrau. Soprano
Helmuth Deutsch, piano
Max Bruch
Fantasía escocesa para violín y orquesta, op.46 (1880)
Kyung-Wha Chung, violín
Orquesta Filarmónica Real / Rudolf Kempe
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Gilardo Gilardi
El gaucho con botas nuevas
Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik
Melcher Melchers (compositor sueco, 1882 – 1961)
Sonata para chelo y piano
Mats Lidström, chelo
Bengt Forsberg, piano
Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Do mayor (se trata de un fragmento concluido por Wilfried Fischer)
Gidon Kremer, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Emil Tchakarov
19.00
Jean Baptiste Lully
Suite de El burgués gentilhombre
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Maurice Ravel
Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta
Bernarda Fink, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Kent Nagano
Franz Schubert
Adagio y rondó concertante para cuarteto con piano
Rochester Chamber Players
Mario Castelnuovo-Tedesco
Preludio y fuga Nº23 para dos guitarras en Fa mayor
Dúo Batendo (Ton Huijsman y Sjaak van Vugt), guitarras
20.00
La Gran Aldea (Alemania)
Georg Philipp Telemann
Obertura en Sol mayor, “Burlesca de Don Quijote”
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Franz Danzi
Concierto para chelo y orquesta en mi menor
Thomas Blees, chelo
Orquesta Sinfónica de Berlín / Carl-August Bünte
Carl Maria von Weber
Sonata para flauta y piano en re menor, op.10 Nº3
Aurèle Nicolet, flauta
Bruno Canino, piano
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional