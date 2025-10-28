PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

28/10/2025

Programación Miércoles 29 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz

Dizzy Gillespie y Roy Eldridge
Algo bueno
Sometimes I’m happy

Arne Jansen
Still learning

Elsie Nouvel
Throw it away
Detour ahead

00.30
La Trasnoche Clásica

Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart
Variaciones para violín y piano sobre la canción "Au bor d'une fontaine", K.359
Variaciones para violín y piano sobre la canción "Helàs, j'ai perdu mon amant", K.360
Itzhak Perlman, violín
Daniel Barenboim, piano

Robert Schumann
Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22
Murray Perahia, piano

Sergei Prokofiev
Sinfonía concertante para chelo y orquesta, op.125
Gautier Capuçon, chelo
Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

César Franck
Sinfonía en re menor, M.48
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel

Pietro Antonio Locatelli
Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Claude Debussy
Dos arabesques para piano, L.66
Philippe Entremont, piano

Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.3
Anne-Sophie Mutter, violín
Mstislav Rostropovich, chelo
Bruno Giurana, viola

Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Maurizio Pollini, piano

Josef Fiala
Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor
Ingo Goritzki, oboe
Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

Felix Mendelssohn
Sonata para violín y piano en Fa mayor
Shlomo Mintz, violín;
Paul Ostrovsky, piano

06.00
Y la mañana va

Dmitri Shostakovich
Introducción y danza, de la suite de El Tabano, op.97
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Richard Strauss
Dos piezas para piano, op.3
Glenn Gould, piano

Nicholas Charles Bochsa (artista y compositor francés, que vivió entre 1789 y 1856)
Concierto para arpa y orquesta Nº1 en re menor, op.15
Lily Laskine, arpa
Orquesta de la Asociación de Conciertos Lamoureux / Jean-Baptiste Mari

07.00

Jean Françaix
Obertura anacreóntica
Orquesta del Ulster / Thierry Fischer

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº3 en Si bemol mayor, K.281
Maria João Pires, piano

Heinrich Franz von Biber
Partita Nro.7, de “Harmonia Artificioso Ariosa”
The Rare Fruits Council

Alexander Borodin
Danzas polovtsianas de “El príncipe Igor” (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)
Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev

08.00

Johann Baptist Vanhal
Concierto para fagot y orquesta en Do mayor
John Miller, fagot
St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner

Edvard Grieg
Piezas para piano según canciones originales, vol.1, op.41
Eva Knardahl, piano

Giuseppe Valentini
Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

09.00

Alexander Zemlinsky
Cuarteto para cuerdas Nº2, op.15
Cuarteto Brodsky

Michael Tippett
Pequeña música para cuerdas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00

Federico Mompou
Suite compostelana para guitarra
Andrés Segovia, guitarra

Johann Schobert
Trío en Fa mayor, op.16, Nº4
Luciano Sgrizzi, fortepiano
Chiara Banchini, violín
Philipp Bosbach, chelo

Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147
Orquesta del Ulster / Vernon Handley

11.00
Los Caminos del Barroco

Heinrich Ignaz Franz von Biber
Missa salisburgensis
Coro Barroco de Ámsterdam
Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

12.00
El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano N°1 en mi menor, op.38
Sol Gabetta, chelo;
Hélène Grimaud, piano

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Yo-Yo Ma, chelo
Emanuel Ax, piano

Frédéric Chopin
Introducción y polonesa brillante para chelo y piano en Do mayor, op.3
Edgar Moreau, chelo
Pierre-Yves Hodique, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (El Romanticismo)

Franz Liszt
Oh querido, mientras puedas amar, canción
Brigitte Fassbaender, mezzosoprano
Jean-Yves Thibaudet, piano

Franz Liszt
Sueño de amor N°3, para piano
Daniel Barenboim, piano

Franz Liszt
Soneto 104 de Petrarca
Murray Perahia, piano

Franz Liszt
“Paz no encentro”. Soneto 104 de Petrarca
Diana Damrau. Soprano
Helmuth Deutsch, piano

Max Bruch
Fantasía escocesa para violín y orquesta, op.46 (1880)
Kyung-Wha Chung, violín
Orquesta Filarmónica Real / Rudolf Kempe

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Gilardo Gilardi
El gaucho con botas nuevas
Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Melcher Melchers (compositor sueco, 1882 – 1961)
Sonata para chelo y piano
Mats Lidström, chelo
Bengt Forsberg, piano

Ludwig van Beethoven
Concierto para violín y orquesta en Do mayor (se trata de un fragmento concluido por Wilfried Fischer)
Gidon Kremer, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Emil Tchakarov

19.00

Jean Baptiste Lully
Suite de El burgués gentilhombre
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Maurice Ravel
Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta
Bernarda Fink, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Kent Nagano

Franz Schubert
Adagio y rondó concertante para cuarteto con piano
Rochester Chamber Players

Mario Castelnuovo-Tedesco
Preludio y fuga Nº23 para dos guitarras en Fa mayor
Dúo Batendo (Ton Huijsman y Sjaak van Vugt), guitarras

20.00
La Gran Aldea (Alemania)

Georg Philipp Telemann
Obertura en Sol mayor, “Burlesca de Don Quijote”
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Danzi
Concierto para chelo y orquesta en mi menor
Thomas Blees, chelo
Orquesta Sinfónica de Berlín / Carl-August Bünte

Carl Maria von Weber
Sonata para flauta y piano en re menor, op.10 Nº3
Aurèle Nicolet, flauta
Bruno Canino, piano

21.00
Música Nocturna

23.00
Industria Nacional